Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te halen? Dit zijn drie redenen om in 2026 toch nog voor de iPhone 17 Pro (Max) te kiezen!

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iPhone 17 Pro (Max) in 2026 halen

Is jouw iPhone aan vervanging toe? In dat geval heb je in 2026 de keuze uit een groot aantal nieuwe iPhones. Apple heeft de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Duo uitgebracht, maar alle toestellen komen met een (heel) hoog prijskaartje. Wil jij niet de hoofdprijs voor je volgende iPhone betalen? Of in ieder geval een paar honderd euro besparen? Je kunt dan ook voor de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max kiezen in 2026.

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn uitgebracht in 2025 en beschikken over veel geavanceerde functies. Dit is een goed moment om de iPhone 17 Pro (Max) te halen, omdat beide toestellen inmiddels flink in prijs zijn gedaald. Dat is niet alles, want ze gaan ook nog eens jarenlang mee. Twijfel jij nog welke iPhone je moet kiezen in 2026? Dit zijn drie redenen om nu nog de iPhone 17 Pro (Max) te halen!

1. Lagere prijs

Apple heeft de nieuwe iPhones in 2026 veel duurder gemaakt. Zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max zijn 150 euro duurder dan de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max bij de release. De prijsverschillen zijn inmiddels nog groter geworden, waardoor je al snel veel geld bespaart door voor de iPhone 17 Pro te kiezen. Wil je nóg meer geld besparen? Kies dan voor de iPhone 17 Pro in combinatie met een abonnement, die net als de iPhone 17 Pro Max met een abonnement veel goedkoper is. Bekijk hier de beste aanbiedingen van de iPhone 17 Pro met een abonnement:

Ben je juist op zoek naar een iPhone met een groter scherm? In dat geval is de iPhone 17 Pro Max de beste keuze. Je krijgt een 6,9-inch display en een langere accuduur bij de grotere uitvoering. Daar betaal je wel wat meer voor, maar in combinatie met een abonnement bespaar je al snel veel geld. Je krijgt vaak combinatievoordelen en hoeft niet de hele toestelprijs te betalen. Bekijk hier de beste aanbiedingen van de iPhone 17 Pro Max:

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2. Duurzame hardware én software

Zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max draait op de A19 Pro-chip. De processor komt standaard met 12 GB aan werkgeheugen en heeft genoeg rekenkracht voor alle functies van Apple Intelligence. Met de A19 Pro-chip krijg je niet de nieuwste processor, maar wel een chip die nog jarenlang meegaat. Apple voorziet iPhones jaren na de release nog van nieuwe functies, zeker als ze ondersteuning hebben voor Apple Intelligence.

Met 12 GB aan werkgeheugen heeft de iPhone bovendien geen problemen met het draaien van AI-diensten als ChatGPT en Claude. De hardware van de iPhone 17 Pro (Max) is dus klaar voor de toekomst en hetzelfde geldt voor de software. Nieuwe functies van Apple Intelligence komen alleen naar toestellen met 12 GB aan werkgeheugen, dus daarover hoef je bij de iPhone 17 Pro (Max) geen zorgen te hebben. Zo kun je straks ook de functies van iOS 28, iOS 29 en iOS 30 nog probleemloos gebruiken.

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3. Meeste functies zijn aanwezig

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn de nieuwste iPhones van Apple, maar hebben vooral kleine verbeteringen gekregen. Kies je voor de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max in 2026? Dan loop je maar enkele functies mis, want de verschillen met de nieuwe iPhones zijn relatief klein. Zo krijg je bij de iPhone 18 Pro (Max) een verstelbaar diafragma, de nieuwe A20 Pro-chip en twee keer snellere AI-verwerking.

Deze functies mis je bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, maar dat is voor de meeste gebruikers vermoedelijk geen probleem. Beide Pro-modellen uit 2026 beschikken over de belangrijkste functies, zo komen ze al met een ontzettend snelle chip en een geavanceerd camerasysteem. Een jaar later zijn de meeste functies nog steeds voldoende voor de gemiddelde gebruiker, terwijl je inmiddels veel minder geld betaalt voor de iPhone 17 Pro (Max).

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iPhone 17 Pro (Max) kopen

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijg je daarnaast vrijwel hetzelfde ontwerp als bij de iPhone 18 Pro (Max), want de telefoons zijn voorzien van het vernieuwde camera-eiland. Andere functies als de 18-megapixel frontcamera, drie 48-megapixelcamera’s aan de achterzijde en de aluminium afwerking zien we eveneens terug bij de iPhone 17 Pro (Max). De Pro-modellen uit 2025 doen daarin dus niet onder voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max.

In 2026 zijn de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max dus nog steeds een hele goede keuze. Beide telefoons gaan nog jaren mee en zijn voorzien van de belangrijkste functies. Foto’s en video’s maak je ook met de Pro-modellen uit 2025 in de hoogste kwaliteit. Ben jij tevreden met je huidige abonnement en vind je een kleinere iPhone prettig? Dan is de iPhone 17 Pro met een 6,3-inch scherm de juiste keuze. Dit zijn de laagste prijzen bij de iPhone 17 als los toestel:

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De iPhone 17 Pro Max kun je ook als los toestel aanschaffen, maar houd er dan wel rekening mee dat je de toestelprijs in één keer moet betalen. Toch kun je behoorlijk wat geld besparen, omdat de telefoon op veel plekken is afgeprijsd. Door die aanbiedingen ben je niet veel duurder meer uit als je voor de beste iPhone van 2025 kiest. Dit zijn de beste aanbiedingen van de iPhone 17 Pro Max op dit moment:

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