5 redenen om een refurbished iPad te kopen (in plaats van nieuw)

Ben je op zoek naar een iPad, maar vind je de prijs toch nog wat te hoog? Ga dan voor een refurbished iPad om te kopen. Wij geven je vijf redenen waarom je beter voor een refurbished iPad kunt kiezen.

Refurbished iPad kopen: 5 redenen om het wél te doen

Een refurbished iPad is eigenlijk een soort tweedehandse iPad die van top tot teen is gecontroleerd. Hierdoor werkt de iPad ook als nieuw. Daarnaast krijg je garantie en is zo’n ‘gereviseerde’ tablet vaak een stuk goedkoper dan een spiksplinternieuwe. Ook fijn: refurbished is ook nog eens heel duurzaam, want je geeft een tablet een tweede leven. Wij geven je vijf redenen om te kiezen voor een refurbished iPad.

1. Prijs: lager is beter

Een van de belangrijkste redenen om voor een refurbished iPad te kiezen is de prijs. Een refurbished iPad is goedkoper dan een nieuw model. Meestal is het prijsverschil het grootst bij de oudere modellen.

Zo kost een refurbished iPad uit 2019 nog maar 299 euro. Terwijl je voor een nieuwe iPad 2021 nog 369 euro moet neerleggen. De iPad 2019 draait op de A10 Fusion-chip van Apple en de iPad 2021 heeft de A13 Bionic (van de iPhone 11). Dat betekent dat de iPad 2021 sneller is bij zware apps, maar dat je op de iPad 2019 nog prima de standaardtaken kan uitvoeren. Houd er wel rekening mee dat de iPad 2019 minder lang iPadOS-updates gaat krijgen.

Het verschil tussen een refurbished iPad 2021 en een nieuwe iPad 2021 is op dit moment nog te klein. Wanneer je dus een iPad 2021 wilt, dan kun je het beste een nieuwe iPad 2021 kopen in plaats van een refurbished versie.

2. Duurzaam: denk aan de toekomst

Wereldwijd is er nog steeds een tekort aan chips voor allerlei soorten elektronica waardoor er vervelende issues zoals leverproblemen de kop opsteken. Dit hangt onder andere samen met een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor de productie. Door te kiezen voor een refurbished iPad ga je de verspilling van grondstoffen tegen en gaan iPads langer mee.

3. Veiliger dan tweedehands shoppen

Refurbished is stiekem niet helemaal hetzelfde als tweedehands. Refurbished apparaten worden op alle belangrijke punten eerst goed nagekeken en opgeknapt. Hierdoor ligt de kwaliteit dichter in de buurt van een nieuw product dan de gemiddelde tweedehandse tablet.

Daarnaast bestaat er ook het Keurmerk Refurbished. Dit keurmerk werd in 2019 in het leven geroepen om consumenten meer zekerheid te geven. Inmiddels is dit keurmerk van toepassing op refurbished iPhones, iPads en MacBooks.

Verder is het vaak veiliger om bij een winkel een refurbished iPad te kopen, dan een tweedehandse iPad via sites als Marktplaats. Je weet dan immers maar nooit of de verkoper op de site de waarheid spreekt. En als er achteraf problemen zijn, is het vaak lastig om op te lossen.

4. Garantie: extra fijn voor je gemoedsrust

Alle aanbieders van refurbished toestellen geven je garantie, maar de duur van de fabrieksgarantie kan soms wel verschillen. Vaak ligt de garantie tussen de 6 maanden en 2 jaar.

Volgens de wet heb je overigens altijd recht op een goed product. Als een product niet deugt, heb je recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van uw geld. Er is geen wettelijke garantietermijn in Nederland. Dit is omdat het ene product langer mee gaat dan het andere. Meer informatie over garantie in Nederland vind je op de website van de Rijksoverheid.

5. Meer keuze: ook oudere iPads zijn nog te koop

Wanneer je besluit om een refurbished iPad te kopen heb je vaak meer keuze dan bij het kiezen van een nieuwe. Zo worden er ook iPads van een paar jaar geleden (of ouder) aangeboden, die je allang niet meer bij Apple kunt kopen.

Zo is bijvoorbeeld de iPad Air uit 2019 refurbished nog te koop voor 399 euro. Voor een nieuwe iPad Air 2022 betaal je 668 euro. De Pad Air 2019 draait op de A12-Bionic Chip. Dit is dezelfde processor die ook in de iPhone XS en iPhone XR zit. Dat is prima voor alle gangbare iPad-zaken.

De nieuwe iPad Air 2022 heeft de M1-chip, die ook in de iPad Pro 2021 zit. Dat maakt de nieuwe iPad Air 2022 wel stukken sneller, maar vaak heb je die snelheid niet echt nodig bij normaal gebruik.

Daarnaast heeft de iPad Air 2019 nog een thuisknop. Mooi meegenomen als je die fijn vindt. De iPad Air 2022 heeft een vingerafdrukscanner (Touch ID) en die is geïntegreerd in de aan/uit-knop.

Ook wanneer je op zoek bent naar een oudere iPad Pro kun je die nog refurbished vinden. Vaak betaal je dan een fractie van de prijs voor een nieuwe iPad Pro en je mist niet eens zo heel veel functies.

Zo heb je al een refurbished iPad Pro 11-inch uit 2018 voor 416 euro, terwijl je voor een nieuwe iPad Pro 2021 11-inch 829 euro moet neerleggen. De iPad Pro 2019 draait op de A12X Bionic-chip. Dit is een verbeterde en extra uitgebreide versie van de A12-chip die ook in de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR te vinden is.

De iPad Pro 2021 heeft een snellere processor, de M1-chip. Daarmee is deze tablet razendsnel, maar voor alle gangbare iPad-zaken heb je die snelheid niet nodig. Verder heeft de iPad Pro uit 2018 hetzelfde uiterlijk met de kleinere schermranden en een dunne behuizing. Verder heeft hij Face ID, net als de 2021 iPad Pro. De nieuwe iPad Pro komt standaard wel met meer opslag.

iPad kopen

Ben je nog niet zeker of je een nieuwe iPad wilt of toch een refurbished iPad moet kopen? Of ben je simpelweg op zoek naar de beste goedkope iPad? Lees dan het onderstaand artikel even goed door en check ook onze iPad-vergelijker! Hier kun je per tablet de nieuwprijzen en refurbished prijzen vergelijken.

