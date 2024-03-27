Refurbished iPad Mini 2021 kopen? Vind hier de beste aanbieding

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Refurbished
Apple iPad mini 2021
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPad mini 2021 het goedkoopst kan scoren. De Apple iPad mini 2021 is refurbished verkrijgbaar met 64GB en 256GB aan opslagruimte in de kleuren paars, roze, spacegrijs en zilver en je kunt kiezen tussen modellen met alleen WiFi of met WiFi en mobiel internet (4G/5G). Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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10 resultaten vanaf € 348,99
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Apple iPad mini 2021
Refurbished
Apple iPad mini 2021
8.3 inch64 GB
€ 348,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad mini 2021
Refurbished
Apple iPad mini 2021
8.3 inch256 GB
€ 381,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad mini 2021
Refurbished
Apple iPad mini 2021
8.3 inch64 GBMet mobiel internet
€ 382,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad mini 2021
Refurbished
Apple iPad mini 2021
8.3 inch64 GB
€ 415,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad mini 2021
Refurbished
Apple iPad mini 2021
8.3 inch64 GBMet mobiel internet
€ 434,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad mini 2021
Refurbished
Apple iPad mini 2021
8.3 inch256 GB
€ 446,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad mini 2021
Refurbished
Apple iPad mini 2021
8.3 inch64 GBMet mobiel internet
€ 479,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad mini 2021
Refurbished
Apple iPad mini 2021
8.3 inch64 GBMet mobiel internet
€ 499,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad mini 2021
Refurbished
Apple iPad mini 2021
8.3 inch256 GBMet mobiel internet
€ 569,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad mini 2021
Refurbished
Apple iPad mini 2021
8.3 inch256 GBMet mobiel internet
€ 579,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk

Wanneer je op zoek bent naar een refurbished iPad Mini 2021, kun je het beste eerst onze prijsvergelijker gebruiken. Op die manier vind je altijd de voordeligste aanbieding binnen 1 minuut. 

Refurbished betekent dat het apparaat een vorige eigenaar heeft gehad, maar is beter dan tweedehands. Alles is namelijk nagekeken, gecontroleerd, schoongemaakt en als het nodig is, gerepareerd. Daarom is hij van binnen altijd 100% in orde.

Voor wie is een refurbished iPad Mini 2021 geschikt?

Omdat de refurbished iPad Mini 2021 een vorige eigenaar heeft gehad, is het mogelijk dat er enkele gebruikerssporen te zien zijn. Dit is afhankelijk van de categorie die je kiest. Iemand die een refurbished iPad koopt, vindt dat niet zo erg. 

De iPad Mini 2021 heeft kleinere afmetingen dan een normale iPad, hij presteert daarom niet minder goed. Sterker nog, hij is voorzien van de Apple A15 Bionic chip. De snelste chip van die tijd en dezelfde als in de iPhone 13 Pro Max. Een behoorlijk krachtige jongen dus.

Jij bent dus iemand die op zoek is naar een handzame, krachtige tablet zonder daar de hoofdprijs voor te moeten betalen.

Zo vind je de beste deals

De beste refurbished iPad Mini 2021 vinden, wordt door onze prijsvergelijker super simpel gemaakt. De goedkoopste aanbieding staat namelijk automatisch bovenaan. 

Met de filteropties pas je het aanbod aan op jouw persoonlijke voorkeuren. Je ziet dan alleen nog maar de aanbiedingen die ook daadwerkelijk interessant voor je zijn.

Enkele filteropties zijn kwaliteitscategorieën, levertijd, mobiel internet en meer. 

Heb je eenmaal de beste deal voor jou gevonden? Klik dan op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. 

Daar bestel je jouw refurbished iPad Mini 2021 zoals je normaal ook zou doen. Alleen dit keer weet je zeker dat hij nergens goedkoper was.

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