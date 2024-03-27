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Voor wie is een refurbished iPad Mini 2021 geschikt?

Omdat de refurbished iPad Mini 2021 een vorige eigenaar heeft gehad, is het mogelijk dat er enkele gebruikerssporen te zien zijn. Dit is afhankelijk van de categorie die je kiest. Iemand die een refurbished iPad koopt, vindt dat niet zo erg.

De iPad Mini 2021 heeft kleinere afmetingen dan een normale iPad, hij presteert daarom niet minder goed. Sterker nog, hij is voorzien van de Apple A15 Bionic chip. De snelste chip van die tijd en dezelfde als in de iPhone 13 Pro Max. Een behoorlijk krachtige jongen dus.

Jij bent dus iemand die op zoek is naar een handzame, krachtige tablet zonder daar de hoofdprijs voor te moeten betalen.

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