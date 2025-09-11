Ben je op zoek naar de geavanceerdste en grootste iPhone van 2025? Dan is de iPhone 17 Pro Max iets voor jou. Dit is het vlaggenschip van Apple, met het grootste scherm, de beste camera’s en de langste batterijduur van alle iPhones. Wil je weten wat de iPhone 17 Pro Max kost als los toestel? We zetten de prijzen voor je op een rij.

Pre-order de iPhone 17 Pro Max

Wil je het toestel als eerste in huis halen? Vrijdag 12 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende webwinkels.

Wil je liever het toestel met abonnement kopen? Dan kun je terecht bij de volgende providers.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone 17 Pro Max kopen: prijzen vergelijken

Alle iPhone 17 toestellen zijn voorzien van nieuwe functies én betere camera’s. Dat is helaas ook terug te zien in de prijzen, want Apple heeft de iPhone 17 duurder gemaakt. Ben je van plan om de nieuwe iPhone 17 Pro Max te halen? Zoveel kosten de nieuwe iPhones in 2025:

iPhone 17 Pro Max los of met abonnement?

De keuze voor een iPhone 17 Pro Max als los toestel of met een abonnement hangt vooral af van hoe je wilt betalen en wat je persoonlijke situatie is. Wil je geen BKR-registratie en kun je het bedrag in één keer betalen? Dan is een losse aankoop vaak de slimste keuze. Je betaalt het hele bedrag in één keer, maar bespaart meestal op de totale kosten. Bij een abonnement worden de kosten verspreid over meerdere maanden, maar zijn de maandlasten vaak hoger door de bundelprijzen.

Vergeet niet om ook bundels en aanbiedingen van providers te checken. Soms bieden deze aantrekkelijke kortingen wanneer je een mobiel abonnement combineert met internet of tv. Is dat niet het geval, dan kan een losse iPhone 17 Pro Max in combinatie met een sim only-abonnement financieel gunstiger zijn, zeker als er ergens een tijdelijke toestelkorting geldt. Houd de acties daarom goed in de gaten na de release van de iPhone 17 Pro Max!

Vergelijk de iPhone 17 Pro Max prijzen

Zodra de iPhone 17 Pro Max beschikbaar is, vind je in onze prijsvergelijker direct de scherpste deals. We tonen altijd de laagste prijs bovenaan, inclusief tijdelijke aanbiedingen en promoties. De prijzen worden meerdere keren per dag bijgewerkt, zodat je altijd zeker weet dat je niet te veel betaalt voor de iPhone 17 Pro Max als los toestel.

Wil je liever de iPhone 17 Pro Max met abonnement kopen? Gebruik dan onze abonnementvergelijker om de beste bundel te vinden. Of kies voor de vrijheid van een los toestel met een sim only-abonnement: zo haal je de iPhone 17 Pro Max in huis én profiteer je van een voordelig maandtarief.