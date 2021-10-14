Refurbished iPad 2021 kopen? Hier vind je de beste prijzen

Als je een refurbished iPad 2021 kopen wil, is het altijd verstandig om eerst onze prijsvergelijker te gebruiken. Je ziet dan direct het volledige aanbod van meerdere aanbieders waardoor je ook automatisch voor de beste prijs kunt gaan. Op die manier kun je nog mooi een zakcentje besparen.

Refurbished betekent dat de iPad een vorige eigenaar heeft gehad, maar is niet hetzelfde als tweedehands. Een refurbished iPad is namelijk helemaal nagekeken, schoongemaakt en indien nodig gerepareerd. Ook krijg je gewoon weer garantie, een aankoopbewijs en andere voordelen die je nooit zult krijgen bij tweedehands producten.

Voor wie is de refurbished iPad 2021 het meest geschikt?

De reguliere iPad 2021 is het nieuwe instapmodel tablet van Apple. Hij is beter en sneller dan zijn voorganger maar behoudt toch het vertrouwde design. Daardoor kon de prijs laag blijven waardoor hij voor meer mensen toegankelijk werd.

De tablet is in het bijzonder geschikt voor alledaagse taken zoals browsen op het internet, video’s kijken op YouTube, social media, tekstverwerken, e-mailen en af en toe een simpel spelletje. Als je van plan bent om zware grafische taken uit te voeren, dan is de iPad Air of iPad Pro wellicht beter geschikt.

Je kiest voor een refurbished iPad 2021 als je een tablet zoekt die bij dit gebruikersprofiel past en daarnaast ook wil besparen op de aanschafprijs. Dat hij een vorige eigenaar heeft gehad en er daardoor misschien een klein krasje op de achterkant zit, vind je niet zo erg.

Kwaliteitscategorieën in refurbished

Binnen refurbished zijn er drie categorieën met betrekking tot de kwaliteit van het product. Deze slaan alleen op de gebruikerssporen aan de buitenkant. Voor alle categorieën geldt dat de binnenkant altijd 100% in orde is.

1. Zo goed als nieuw

In deze categorie is er niet of nauwelijks iets te zien aan gebruikerssporen. Het kan zijn dat er op een onopvallende plek een klein krasje of vlekje zit, maar om die te zien moet je er al naar zoeken.

2. Licht gebruikt

Er zijn sporen van lichte beschadigingen te zien, maar niet veel. Denk aan een gestoten hoekje of een klein krasje. De meeste refurbished gebruikers vinden deze categorie meer dan acceptabel.

3. Zichtbaar gebruikt

Er is goed zichtbare schade aan de buitenkant van het apparaat. Het kan ook om breuken/krassen in het scherm gaan. Uiteraard is deze categorie ook het goedkoopst. Mocht je de schade niet erg vinden, dan kun je hier het meeste geld besparen.

Zo gebruik je de prijsvergelijker om de beste deals te vinden

De goedkoopste aanbieding staat altijd automatisch bovenaan. Houd er dus rekening mee dat het hier waarschijnlijk wel om zichtbaar gebruikte exemplaren gaat.

Door de filteropties te gebruiken krijg je alleen het aanbod te zien dat ook daadwerkelijk aansluit bij jouw voorkeuren. Je ziet dan alleen nog de deals die je interessant vindt.

Klik uiteindelijk op de aanbieding die het beste bij je past en je komt automatisch op de juiste pagina van de betreffende aanbieder terecht.

Daar bestel je je jouw refurbished iPad 2021 zoals je normaal ook zou doen. Alleen nu weet je zeker dat je de beste deal te pakken hebt.