iPhone 17e los toestel prijzen vergelijken

Verkrijgbaar
Overzicht
Abonnement
Los toestel
Apple iPhone 17e
1/3
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 5 prijzen van 3 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 719,00 bij Mobiel.nl
Start vergelijkenBekijk beste deal
Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 17e los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 17e is verkrijgbaar met 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren roze, wit en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Filters
×
Geheugen
Kleur
Filters
5 resultaten vanaf € 719,00
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB5G
€ 719,00
2 jaar garantie
Mobiel.nl
Bekijk aanbieding
9.1
Mobiel.nl
8d
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB5G
€ 719,00
2 jaar garantie
Belsimpel
Bekijk aanbieding
8.9
Belsimpel
pre-order
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB5G
€ 719,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
8.4
Media Markt
?
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
512 GB5G
€ 969,00
2 jaar garantie
Mobiel.nl
Bekijk aanbieding
9.1
Mobiel.nl
8d
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
512 GB5G
€ 969,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
8.4
Media Markt
?

Wil je dit voorjaar een nieuwe iPhone kopen en niet de hoofdprijs betalen? Dan is de iPhone 17e een interessante optie, want dit is de voordeligste iPhone uit de iPhone 17-serie. De iPhone 17e is op maandag 2 maart 2026 aangekondigd en heeft een aantal belangrijke verbeteringen. Benieuwd wat de prijzen zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Alles over de iPhone 17e

Alles over de iPhone 17e
Vergelijk alle iPhones

Vergelijk alle iPhones

iPhone 17e kopen: prijzen vergelijken

De iPhone 17e heeft dezelfde vanafprijzen als de iPhone 16e, alleen is de hoeveelheid opslagruimte verdubbeld. Dit zijn de startprijzen voor een iPhone 17e los toestel:

  • iPhone 17e 256 GB: 719 euro;
  • iPhone 17e 512 GB: 969 euro.

iPhone 17e los toestel of met abonnement?

De keuze tussen een iPhone 17e los toestel of een abonnement hangt vooral af van hoe je wilt betalen. Wil je geen BKR/creditcheck door toestelbetaling in termijnen? Dan is een iPhone 17e los toestel in één keer afrekenen de beste oplossing. Kies je voor een abonnement? Dan betaal je het toestel meestal per maand af, maar kunnen de totale kosten hoger uitvallen door de bundelprijs. Kijk daarom niet alleen naar het maandbedrag, maar vooral naar het totaalbedrag over de hele looptijd.

Controleer daarnaast of je huidige internet- en tv-provider combivoordeel geeft. Met pakketkorting kan een abonnement interessanter worden, maar zonder combikorting is een iPhone 17e los toestel met sim-only vaak de scherpste én flexibelste keuze. Je kiest dan zelf je databundel en profiteert makkelijker van losse toesteldeals. Na de release verschijnen er bovendien regelmatig kortingen op het iPhone 17e los toestel, waardoor de prijs al snel kan dalen.

Vergelijk alle internet en/of tv abonnementen

Vergelijk alle iPhone 17e prijzen

De prijzen van de iPhone 17e zijn inmiddels opgenomen in onze prijsvergelijker. Daar zie je bovenaan wat op dat moment de laagste prijs is voor een iPhone 17e los toestel, inclusief tijdelijke promoties en aanbiedingen. Prijzen rond de release kunnen snel wisselen, daarom wordt de vergelijker meerdere keren per dag bijgewerkt. Zo voorkom je dat je te veel betaalt voor je volgende iPhone 17e los toestel.

Wil je de iPhone 17e direct met abonnement bestellen? Gebruik dan de abonnementvergelijker om providers en bundels naast elkaar te zetten. Wil je juist maximale vrijheid, dan blijft een iPhone 17e los toestel in combinatie met sim-only de meest overzichtelijke optie. Je kiest dan zelf de bundel die past bij je verbruik, zonder vast te zitten aan een abonnement bij een provider. Benieuwd naar de verschillen tussen de iPhone 16e en de iPhone 17e? Bekijk ze hier:

Vergelijk iPhone 17e

Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

vanaf € 719,-

Nieuw
Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17e
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.8 mm

169 gram

6.1 inch Super Retina (OLED) scherm

60 Hz

48 MP hoofdcamera

12 MP selfiecamera

Apple A19

8 GB werkgeheugen

3279 mAh

Snelladen, 20 watt

Beveiligingsupdates tot 2032 (verwacht)

  • A19-chip
  • MagSafe
  • Meer opslagruimte

Release: 03 / 2026

Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16e

vanaf € 540,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 16e
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.8 mm

167 gram

6.1 inch Super Retina (OLED) scherm

60 Hz

48 MP hoofdcamera

12 MP selfiecamera

Apple A18

8 GB werkgeheugen

3279 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 18 t/m iOS 23 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2031 (verwacht)

  • A18-chip
  • 48 MP-camera
  • Apple Intelligence

Release: 02 / 2025

