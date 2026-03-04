Wil je dit voorjaar een nieuwe iPhone kopen en niet de hoofdprijs betalen? Dan is de iPhone 17e een interessante optie, want dit is de voordeligste iPhone uit de iPhone 17-serie. De iPhone 17e is op maandag 2 maart 2026 aangekondigd en heeft een aantal belangrijke verbeteringen. Benieuwd wat de prijzen zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

iPhone 17e kopen: prijzen vergelijken

De iPhone 17e heeft dezelfde vanafprijzen als de iPhone 16e, alleen is de hoeveelheid opslagruimte verdubbeld. Dit zijn de startprijzen voor een iPhone 17e los toestel:

iPhone 17e 256 GB: 719 euro;

719 euro; iPhone 17e 512 GB: 969 euro.

iPhone 17e los toestel of met abonnement?

De keuze tussen een iPhone 17e los toestel of een abonnement hangt vooral af van hoe je wilt betalen. Wil je geen BKR/creditcheck door toestelbetaling in termijnen? Dan is een iPhone 17e los toestel in één keer afrekenen de beste oplossing. Kies je voor een abonnement? Dan betaal je het toestel meestal per maand af, maar kunnen de totale kosten hoger uitvallen door de bundelprijs. Kijk daarom niet alleen naar het maandbedrag, maar vooral naar het totaalbedrag over de hele looptijd.

Controleer daarnaast of je huidige internet- en tv-provider combivoordeel geeft. Met pakketkorting kan een abonnement interessanter worden, maar zonder combikorting is een iPhone 17e los toestel met sim-only vaak de scherpste én flexibelste keuze. Je kiest dan zelf je databundel en profiteert makkelijker van losse toesteldeals. Na de release verschijnen er bovendien regelmatig kortingen op het iPhone 17e los toestel, waardoor de prijs al snel kan dalen.

Vergelijk alle iPhone 17e prijzen

De prijzen van de iPhone 17e zijn inmiddels opgenomen in onze prijsvergelijker. Daar zie je bovenaan wat op dat moment de laagste prijs is voor een iPhone 17e los toestel, inclusief tijdelijke promoties en aanbiedingen. Prijzen rond de release kunnen snel wisselen, daarom wordt de vergelijker meerdere keren per dag bijgewerkt. Zo voorkom je dat je te veel betaalt voor je volgende iPhone 17e los toestel.

Wil je de iPhone 17e direct met abonnement bestellen? Gebruik dan de abonnementvergelijker om providers en bundels naast elkaar te zetten. Wil je juist maximale vrijheid, dan blijft een iPhone 17e los toestel in combinatie met sim-only de meest overzichtelijke optie. Je kiest dan zelf de bundel die past bij je verbruik, zonder vast te zitten aan een abonnement bij een provider. Benieuwd naar de verschillen tussen de iPhone 16e en de iPhone 17e? Bekijk ze hier: