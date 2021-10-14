Er zijn veel mensen die een iPad 2021 kopen willen. Maar waar is deze het voordeligst te krijgen? En waar moet je op letten? Op deze pagina vind je niet alleen onze prijsvergelijker maar ook in het kort de belangrijkste informatie om de iPad 2021 te kopen. Voor meer uitgebreide informatie kijk je natuurlijk op de iPad 2021 devicepagina. Voor de beste prijzen zit je hier echter goed.

Een iPad 2021 kopen? Hier moet je op letten

De normale iPad 2021 is het instapmodel tablet van Apple. Hij komt met de A13 Bionic chip en daarmee is hij maar liefst 20% sneller dan de vorige generatie. Het scherm is even groot, maar komt dit keer wel met True Tone, wat hem net wat fijner en mooier maakt. Daarnaast heeft ook de camera een verbetering gekregen, onder andere met Center Stage functionaliteit. Nu al genoeg redenen om een iPad 2021 te kopen.

Draait op iPadOS15

De nieuwe versie van het besturingssysteem zorgt ervoor dat een aantal functies beter presteren. Denk bijvoorbeeld aan Facetime. Dat is echter niet het enige. Ook de privacy wordt flink verbeterd doordat websites voortaan niet meer je echte IP-adres te zien krijgen. In plaats daarvan wordt het een nep-adres voorgeschoteld zodat specifiek internetactiviteit niet meer aan jouw IP-adres te koppelen is.

Voor wie is een iPad 2021 kopen een goed idee?

Deze iPad is het meest geschikt voor basistaken. Denk aan Netflix of YouTube op de bank, het checken van e-mails, internetten, social media en af en toe een spelletje spelen. Voor de zwaardere taken zoals het bewerken van foto’s, vormgeving, etc. kun je beter een iPad Air of iPad Pro kopen. Voor de doorsnee gebruiker is het dus helemaal prima om de iPad 2021 te kopen. Wil je hem even vergelijken met andere iPad modellen? Check dan onze iPad prijzen pagina voor een goed overzicht van alle iPads die nu te koop zijn.

Zo werkt de prijsvergelijker om de iPad 2021 te kopen

De prijsvergelijker werkt heel simpel, de beste prijs om de iPad 2021 te kopen staat namelijk altijd bovenaan. Het gaat dan wel om de wifi-versie met de minste GB aan opslagcapaciteit. Duurdere modellen staan automatisch lager, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, kun je beter de filteropties gebruiken. Je ziet dan alleen het aanbod dat ook daadwerkelijk interessant is voor jou.

Als je het beste aanbod hebt gevonden, klik je eenvoudig door naar de bijbehorende webshop. Je komt direct op de juiste pagina terecht en voltooid daar je bestelling zoals normaal.