Apple iPhone 17e
Ontdek welk Apple iPhone 17e abonnement aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Apple iPhone 17e met abonnement vanaf € 27,00 per maand zonder bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle aanbiedingen en prijzen door slim te filteren en de juiste bundels, looptijd, snelheid en providers te selecteren. Zo vind je eenvoudig het goedkoopste Apple iPhone 17e abonnement dat bij jou past.
49 resultaten vanaf € 27,00
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
onbeperkt min
40 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
8d
Hollandsnieuwe
€ 27,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 27,20
€ 95,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
40.000 min
40 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
8d
Hollandsnieuwe
€ 27,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 27,20
€ 95,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Zonder BKR
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
8d
Lebara
€ 4,00 p/m
Eenmalig toestel: € 563,00
Gemiddeld p/m: € 27,66
€ 156,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
8d
Hollandsnieuwe
€ 27,00 p/m
Eenmalig toestel: € 15,00
Gemiddeld p/m: € 27,82
€ 80,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
30.000 min
30 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
8d
Hollandsnieuwe
€ 27,00 p/m
Eenmalig toestel: € 15,00
Gemiddeld p/m: € 27,82
€ 80,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
onbeperkt min
20 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
8d
Hollandsnieuwe
€ 27,00 p/m
Eenmalig toestel: € 21,00
Gemiddeld p/m: € 28,07
€ 74,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
20.000 min
20 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
8d
Hollandsnieuwe
€ 27,00 p/m
Eenmalig toestel: € 21,00
Gemiddeld p/m: € 28,07
€ 74,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Zonder BKR
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
8d
Lebara
€ 4,50 p/m
Eenmalig toestel: € 563,00
Gemiddeld p/m: € 28,16
€ 156,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
8d
Hollandsnieuwe
€ 28,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 28,20
€ 71,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
10.000 min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
8d
Hollandsnieuwe
€ 28,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 28,20
€ 71,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Zonder BKR
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
250 min
15 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
8d
Lebara
€ 5,00 p/m
Eenmalig toestel: € 557,00
Gemiddeld p/m: € 28,41
€ 162,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 17e
Zonder BKR
Apple iPhone 17e
256 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
8d
Lebara
€ 5,50 p/m
Eenmalig toestel: € 548,00
Gemiddeld p/m: € 28,53
€ 171,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl

iPhone 17e met abonnement

De iPhone 17e is aangekondigd op maandag 2 maart 2026 en heeft dezelfde instapprijs over als de iPhone 16e, maar dan met twee keer zoveel opslagruimte. Daarmee is dit model de toegankelijkste iPhone om nieuw te kopen in 2026. Op deze pagina lees je waarom de iPhone 17e met abonnement interessant kan zijn en welke punten je vooraf wilt checken!

Alles over de iPhone 17e

Alles over de iPhone 17e
Vergelijk alle iPhones

Vergelijk alle iPhones

Wanneer is de iPhone 17e met abonnement verkrijgbaar?

De iPhone 17e is gepresenteerd op maandag 2 maart 2026 uit. Bestellen kan vanaf 4 maart en op 11 maart 2026 ligt het toestel in de winkels.

Waarom kies je voor de iPhone 17e?

De iPhone 17e is de betaalbaarste keuze binnen de iPhone 17-serie, waardoor je tegen minder geld alsnog een hele goede telefoon krijgt. Dit zijn de specificaties van de iPhone 17e:

  • Draait op de A19-chip;
  • Face ID in plaats van Touch ID;
  • 48-megapixelcamera aan de achterzijde;
  • Groter 6,1-inch display met dunnere schermranden;
  • Voorzien van MagSafe voor aansluiten van accessoires en draadloos laden;
  • Startprijs van 719 euro.

De voordelen van een iPhone 17e met abonnement

Wil je de iPhone 17e aanschaffen, dan is een abonnement vaak een slimme manier om de kosten te verdelen en voordeelacties mee te pakken. Dit zijn de belangrijkste pluspunten:

  • Gespreid betalen: je hoeft de aanschafprijs niet in één keer te betalen. Je betaalt het toestel in maandelijkse termijnen gedurende de looptijd van je contract;
  • Toestelkortingen en extra’s: bij de lancering geven aanbieders vaak korting op de adviesprijs, zeker bij een nieuw model dat populair is als instapper. Ook zie je regelmatig bundelacties, extra data of andere tijdelijke voordelen. Vergelijken loont dus;
  • Combinatievoordeel: bij veel providers krijg je extra korting als je meerdere diensten afneemt. Zo geven Odido, Vodafone en KPN vaak voordeel als je ook internet thuis afneemt. Dat kan zich vertalen naar lagere maandkosten, extra data of aanvullende tv-voordelen.
Vergelijk alle internet en/of tv abonnementen

Een belangrijk nadeel van een abonnement blijft de mogelijke BKR-registratie, plus het feit dat je één tot twee jaar vastzit aan een contract. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel verstandig om dit vooraf mee te nemen in je keuze.

Betaal je het toestel maandelijks af, dan wordt dit gezien als een vorm van krediet en kan er een registratie volgen. Dit kan invloed hebben op bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag, doordat je leencapaciteit mogelijk lager uitvalt. Houd daar rekening mee als je binnenkort financiële plannen hebt.

Een abonnement zonder BKR-registratie

Wil je wel profiteren van acties, maar liever geen BKR-registratie? Dan kun je de iPhone 17e ook in één keer betalen en tóch een abonnement afsluiten voor je bel- en databundel. Juist omdat de iPhone 17e dezelfde prijspositie heeft als de iPhone 16e, is dit voor veel mensen een praktische aanpak: je pakt eventuele toestelkorting mee, zonder dat toestelafbetaling een rol speelt. In sommige gevallen kun je daardoor ook makkelijker kiezen voor een kortere looptijd.

Bij welke providers kun je een iPhone 17e met abonnement scoren?

De iPhone 17e is vanaf 4 maart 2026 te bestellen bij de grote Nederlandse providers en verschillende aanbieders. Daarnaast kun je ook terecht bij winkels en vergelijkers die verschillende abonnementcombinaties aanbieden, zoals Belsimpel en Mobiel.nl. Zij koppelen toestellen vaak aan meerdere netwerken en acties, waardoor er extra prijsverschillen kunnen ontstaan en je soms betere deals vindt dan bij één provider.

Hoe vind je het goedkoopste iPhone 17e met abonnement?

Wil je de iPhone 17e met abonnement kopen, dan is vergelijken de snelste manier om de beste deal te vinden. In onze prijsvergelijker staan de goedkoopste aanbiedingen doorgaans bovenaan, maar dat zijn vaak bundels met minder data. Controleer daarom altijd of de bundel past bij je gebruik.

Gebruik de filters om looptijd, databundel en je huidige internet- en tv-provider mee te nemen. Combineren bij één aanbieder levert regelmatig extra korting of extra data op. Heb je de juiste aanbieding gevonden, dan klik je door naar de aanbieder om de bestelling van de iPhone 17e met abonnement af te ronden. Dit is waarschijnlijk vanaf begin maart mogelijk, zodat je de iPhone 17e als eerste in huis hebt!

Vergelijk iPhone 17e

Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

vanaf € 719,-

Verwacht
Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17e
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.8 mm

169 gram

6.1 inch Super Retina (OLED) scherm

60 Hz

48 MP hoofdcamera

12 MP selfiecamera

Apple A19

8 GB werkgeheugen

3279 mAh

Snelladen, 20 watt

Beveiligingsupdates tot 2032 (verwacht)

  • A19-chip
  • MagSafe
  • Meer opslagruimte

Release: 03 / 2026

Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16e

vanaf € 539,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 16e
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.8 mm

167 gram

6.1 inch Super Retina (OLED) scherm

60 Hz

48 MP hoofdcamera

12 MP selfiecamera

Apple A18

8 GB werkgeheugen

3279 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 18 t/m iOS 23 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2031 (verwacht)

  • A18-chip
  • 48 MP-camera
  • Apple Intelligence

Release: 02 / 2025

