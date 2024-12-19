iPad Pro 2021 kopen: alles wat je moet weten

De iPad Pro is Apple’s sterkste tablet en in 2021 is hij beter dan ooit. Zo heeft hij de razendsnelle M1 chip aan boord en beschikt hij over 5G voor supersnel internet onderweg. Hij is te verkrijgen in twee afmetingen: 11 inch en 12.9 inch.

Waar moet ik op letten als ik deze tablet koop?

Zoals gezegd zijn er twee afmetingen beschikbaar, elk met iets andere specs. Let er daarom op dat jij de versie koopt die je wil. Er zijn bovendien veel verschillende opslagcapaciteiten beschikbaar, van 128 GB helemaal tot 2 TB. Hoe meer opslagcapaciteit je neemt, hoe hoger ook de prijs.

Voor wie is de iPad Pro 2021 geschikt?

De iPad Pro 12.9 inch is de crème de la crème onder de tablets. Hij heeft een nieuw type scherm dat contrasten perfect weergeeft en tegelijkertijd energiezuiniger is. Dat betekent ook dat je accu lekker lang meegaat. De M1 chip is zo goed, dat je er ook een multimedia machine mee zou kunnen aansturen. De iPad Pro 12.9 is daarmee de perfecte laptop voor mensen die het beste van het beste nodig hebben of willen.

De kleinere iPad Pro 2021 met een 11 inch scherm, heeft een scherm van iets lagere kwaliteit maar ook deze is beter dan wat de meeste mensen nodig hebben.

Is de iPad Pro 2021 toekomstbestendig?

Ja absoluut. De iPad is immers gloednieuw, dus wat hardware betreft zit je sowieso goed. Ook met betrekking tot de software is Apple geroemd, dat werkt allemaal super. Bovendien wordt het ook een lange tijd (5+ jaar) up to date gehouden.

Is de nieuwe iPad overal beschikbaar?

Ja, Apple is natuurlijk een zeer bekend en populair merk. Je kunt daarom bij alle grote aanbieders terecht. Denk aan Coolblue, Bol.com, Mediamarkt en meer.

Gebruik onze prijsvergelijker

In onze prijsvergelijker vind je heel eenvoudig de beste prijs. Die staat namelijk altijd bovenaan. Let erop dat deze dus ook altijd van de kleinste afmeting in combinatie met het laagste geheugen is. Voor de iPad Pro 12.9 inch kun je beter eerst de filteropties gebruiken. Op die manier weet je zeker dat je alleen het meest relevante aanbod voorgeschoteld krijgt.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de oranje knop met ‘naar aanbieding’. Je komt dan op de website van de verkoper. Daar maak je de bestelling af.

Is de iPad Pro 2021 te duur of wil je even verder kijken. Op onze iPad kopen pagina vind je alle actuele modellen en prijzen.