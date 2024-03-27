Een iPad mini 2021 kopen maar niet te veel betalen? Dat willen we allemaal wel. Gelukkig hebben we een prijsvergelijker op deze pagina, zodat je heel eenvoudig de voordeligste prijs kunt vinden. De iPad mini 2021 heeft een aantal leuke upgrades ten opzichte van zijn voorganger. Mocht je een iPad mini 2021 kopen willen, vind je op deze pagina alles waar je op moet letten.

iPad mini 2021 kopen? Let hier dan op

De iPad mini is natuurlijk kleiner dan de reguliere iPad of iPad Pro, de clue zit immers in de naam. Dit jaar is hij echter wel een stukje groter dan voorgaande jaren. Dit jaar heeft hij namelijk een scherm van 8,3 inch, terwijl zijn directe voorganger het nog met 7,9 inch moest doen. Bovendien heeft het scherm ook een wat scherpere resolutie zodat de content er nog wat beter uitziet.

Meest krachtige processor in een iPad tot nu toe

In de iPad mini 2021 zit de Apple A15 Bionic chip, dezelfde als in de iPhone 13. Daardoor is de nieuwe iPad mini een echte powerhouse die ook geschikt is voor zware grafische taken en het spelen van games. Dat maakt een iPad mini 2021 kopen nog eens extra aantrekkelijk.

iPad mini 2021 Prijs

De ipad mini 2021 prijs was bij lancering 559 euro maar is inmiddels al wat in prijs gezakt. Daardoor heb je een nog betere deal. Het gaat hier dan wel om het instapmodel. De versies met meer GB opslagcapaciteit of mobiel internet kosten uiteraard meer.

Voor wie is een iPad mini 2021 kopen een goed idee?

Doordat de mini een stuk kleiner is dan de regulier iPads, is hij extra geschikt om mee op reis te nemen. Hij neemt minder ruimte in beslag en is lichter. Dat kan bij een toch al zware backpack heel fijn zijn. Wil je op reis met een tablet, maar wil je niet het risico lopen dat je normale iPad (Pro) gestolen of beschadigd raakt? Dan kan een mini een goed idee voor jou zijn.

Daarnaast is hij een goede keuze voor mensen met een beperkt budget. De prijs is immers ook wat lager door het kleinere formaat.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste prijs altijd bovenaan. Let wel op dat dit om het instapmodel gaat. Als je op zoek bent naar meer GB opslagcapaciteit of mobiel internet, dan is de prijs hoger. Daardoor staat hij ook lager in de vergelijker. Gebruik daarom altijd de filteropties om alleen het aanbod te zien dat voor jou interessant is.

Als je iPad wil kopen en de beste deal voor jou hebt gevonden klik je eenvoudig door naar de bijbehorende webshop. Daar kun je je bestelling plaatsen zoals je normaal ook doet.