Refurbished iPad Air 2022 kopen: dit zijn de beste prijzen

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Refurbished
Apple iPad Air 2022
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPad Air 2022 het goedkoopst kan scoren. De Apple iPad Air 2022 is refurbished verkrijgbaar met 64GB en 256GB aan opslagruimte in de kleuren blauw, paars, roze, spacegrijs en zilver en je kunt kiezen tussen modellen met alleen WiFi of met WiFi en mobiel internet (4G/5G). Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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9 resultaten vanaf € 369,00
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Apple iPad Air 2022
Refurbished
Apple iPad Air 2022
10.9 inch64 GB
€ 369,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Phonemarket.nl
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9.2
Phonemarket.nl
1d
Apple iPad Air 2022
Refurbished
Apple iPad Air 2022
10.9 inch64 GB
€ 369,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2022
Refurbished
Apple iPad Air 2022
10.9 inch64 GB
€ 379,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2022
Refurbished
Apple iPad Air 2022
10.9 inch64 GB
€ 417,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2022
Refurbished
Apple iPad Air 2022
10.9 inch64 GB
€ 434,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2022
Refurbished
Apple iPad Air 2022
10.9 inch64 GB
€ 489,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPad Air 2022
Refurbished
Apple iPad Air 2022
10.9 inch256 GB
€ 501,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2022
Refurbished
Apple iPad Air 2022
10.9 inch256 GB
€ 519,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPad Air 2022
Refurbished
Apple iPad Air 2022
10.9 inch64 GB
€ 569,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk

Ben je op zoek naar een refurbished iPad Air 2022? Gebruik dan eerst onze prijsvergelijker om de beste prijs te vinden. 

Refurbished iPads worden steeds populairder waardoor je steeds meer aanbieders kunt vinden. Maar bij wie scoor je nou de beste deal? 

Met onze prijsvergelijker voor een refurbished iPad Air 2022 kom je daar heel snel achter. 

Voor wie is een Refurbished iPad Air 2022 het meest geschikt?

Een refurbished iPad Air is 2022 is één van de meeste recente tablets van Apple, maar met een vorige eigenaar. Een refurbished apparaat is helemaal nagekeken, schoongemaakt en indien nodig, gerepareerd. 

Jouw toestel is dus van binnen helemaal in orde, maar de buitenkant kan enkele vlekjes of krasjes hebben. Dat hangt af van welke kwaliteitscategorie je kiest.

Als je een refurbished iPad Air 2022 koopt, vind je het dus niet erg dat hij wat gebruikerssporen kan bevatten. Wel krijg je een absoluut toptoestel in huis, die ook het zware werk aankan. 

Apple iPad Air 2022 deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPad Air 2022

10.9 inch

64 GB

Zo goed als nieuw

€ 369,00

1 dag

Bekijk bij Phonemarket.nl
Phonemarket.nl

Apple iPad Air 2022

10.9 inch

64 GB

Zichtbaar gebruikt

€ 369,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy
Vergelijk alle Apple iPad Air 2022 refurbished prijzen

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste deal altijd bovenaan. Als je alleen de prijs belangrijk vindt, ben je dus snel klaar.

Let er wel op dat de goedkoopste deal vaak ook de meeste gebruikerssporen bevat. Met de filteropties kun je verschillende kwaliteitscategorieën en andere voorkeuren filteren. Je ziet dan alleen het aanbod dat voor jou interessant is. 

Als je eenmaal de beste deal te pakken hebt, klik je op de aanbieding waardoor je direct op de juiste pagina van de webshop terecht komt. 

Daar bestel je de refurbished iPad Air 2022 zoals je gewend bent.

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