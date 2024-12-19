Refurbished iPad Pro 2021 kopen: vergelijk eerst de beste aanbiedingen

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Refurbished
Apple iPad Pro 2021
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPad Pro 2021 het goedkoopst kan scoren. De Apple iPad Pro 2021 is refurbished verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 2000GB aan opslagruimte in de kleuren spacegrijs en zilver en je kunt kiezen tussen modellen met alleen WiFi of met WiFi en mobiel internet (4G/5G). Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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13 resultaten vanaf € 499,00
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Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
12.9 inch128 GB
€ 499,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
11 inch256 GB
€ 505,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
12.9 inch128 GB
€ 558,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
12.9 inch128 GB
€ 579,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Phonemarket.nl
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9.2
Phonemarket.nl
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
12.9 inch256 GB
€ 600,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
11 inch512 GB
€ 610,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
11 inch256 GB
€ 624,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
12.9 inch512 GB
€ 636,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
12.9 inch256 GB
€ 649,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Phonemarket.nl
Bekijk aanbieding
9.2
Phonemarket.nl
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
11 inch2000 GBMet mobiel internet
€ 708,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
12.9 inch256 GBMet mobiel internet
€ 738,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPad Pro 2021
Refurbished
Apple iPad Pro 2021
12.9 inch2000 GB
€ 745,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Phonemarket.nl
Bekijk aanbieding
9.2
Phonemarket.nl
1d

De beste refurbished iPad Pro 2021 vind je via onze prijsvergelijker. Als je op zoek bent naar een uitstekende tablet, maar je wil niet de hoofdprijs betalen, dan is refurbished precies wat voor jou. 

Uiteraard zijn er verschillende voor- en nadelen bij het kopen van een refurbished iPad Pro 2021. Naast de prijsvergelijker, geven we je hier ook nog wat extra informatie over je aanschaf.

Voor wie is de Refurbished iPad Pro 2021 het meest geschikt?

De Refurbished iPad Pro 2021 is een kei van een apparaat. De beste specs die je kunt wensen, waarschijnlijk zelfs beter dan je nodig hebt. Maar, dat kost natuurlijk ook een paar cent. 

Jij kiest voor een refurbished iPad Pro 2021 als je die goede specs nodig hebt, maar niet bereid bent om daar zoveel voor te betalen. Dat je apparaat dan eventueel een paar gebruikerssporen heeft, neem je voor lief.

Gelukkig krijg je wel gewoon een bonnetje en garantie op je aanschaf. En hoewel aan de buitenkant misschien ergens een klein krasje te zien is, is hij van binnen altijd 100% in orde. 

Hoe zit dat met die krasjes? Valt dat veel op?

Bij refurbished producten kun je kiezen uit drie verschillende kwaliteitscategorieën. 

  1. Zo goed als nieuw. In dit geval is hij niet of nauwelijks van nieuw te onderscheiden. Als er al ergens een krasje zit, dan is dat heel klein en op een onopvallende plek. Je zult in principe niet doorhebben dat het niet om een nieuw product gaat.
  2. Licht gebruikt: hier en daar kan er een krasje of vlekje te zien zijn. Het gaat soms om een beschadigd hoekje of iets dergelijks. De meeste mensen vinden dit acceptabel wanneer je in het achterhoofd houdt dat het toestel een vorige eigenaar heeft gehad.
  3. Zichtbaar gebruikt. Je ziet duidelijk dat het toestel bezig is met zijn tweede leven. Schade aan de buitenkant is zichtbaar, maar heeft geen invloed op het functioneren van het apparaat. Van binnen is namelijk altijd alles grondig nagekeken, schoongemaakt en indien nodig gerepareerd. Hij is dus 100% functioneel. Uiteraard bespaar je bij deze categorie doorgaans het meeste geld.

Apple iPad Pro 2021 deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPad Pro 2021

12.9 inch

128 GB

Zichtbaar gebruikt

€ 499,00

1 dag

Bekijk bij Telefoongigant
Telefoongigant

Apple iPad Pro 2021

11 inch

256 GB

Zichtbaar gebruikt

€ 505,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy
Vergelijk alle Apple iPad Pro 2021 refurbished prijzen

Zo vind je eenvoudig de beste prijs

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste aanbieding altijd bovenaan. Waarschijnlijk is deze dan ook zichtbaar gebruikt. 

Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien dat voor jou relevant is. Op die manier vind je beter de aanbiedingen die je zoekt. 

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt automatisch op de juiste pagina van de aanbieder terecht.

Daar bestel je jouw refurbished iPad Pro 2021 zoals je normaal ook zou doen. Alleen nu weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.

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