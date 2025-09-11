Ben je van plan binnenkort een nieuwe iPhone te nemen? De iPhone 17 Pro Max is hét toptoestel van Apple in 2025. Zo is het design vernieuwd, hebben ze een snellere chip en zijn de camera’s beter geworden. Maar er zijn meer zaken weer wat beter geworden. Wil je weten wat de iPhone 17 Pro Max nog meer te bieden heeft? Ontdek hier de belangrijkste vernieuwingen:

De nieuwe iPhones van 2025 zijn nu officieel gepresenteerd! Apple heeft de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max uitgebracht. Alle toestellen zijn voorzien van nieuwe functies én betere camera’s.

Pre-order de iPhone 17 Pro Max

Wil je het toestel als eerste in huis hebben? Vrijdag 12 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende providers.

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Is de iPhone 17 Pro Max goedkoper met of zonder abonnement?

De iPhone 17 Pro Max is het duurste model binnen de iPhone 17-serie. Wil of kun je het complete bedrag niet in één keer betalen? Dan is het aan te raden om voor een iPhone 17 Pro Max met abonnement te kiezen. Bij een abonnement krijg je vaak een flinke korting op de aanschafprijs en regelmatig extra voordeel. Zo krijg je inruilkorting voor je huidige iPhone en bieden providers meer data of gratis toegang tot een streamingdienst.

In de meeste gevallen is een abonnement daardoor voordeliger dan een los toestel. Bovendien hoef je de iPhone niet in één keer te betalen, maar verspreid je de kosten over een langere periode. Houd er wel rekening mee dat dit vaak leidt tot een BKR-registratie. Wil je dat niet? Dan kun je de iPhone 17 Pro Max los aanschaffen en combineren met een sim-only abonnement.

Waar moet je op letten bij een iPhone 17 Pro Max met abonnement?

Als je een abonnement afsluit voor de iPhone 17 Pro Max zijn er meerdere factoren om op te letten. Denk bijvoorbeeld aan de looptijd van het contract, de hoogte van je databundel en de keuze tussen een fysieke simkaart of een e-sim. Houd daarom rekening met de volgende zaken:

Looptijd

Providers bieden meestal de keuze tussen een eenjarig en een tweejarig contract. Bij een tweejarig contract zijn de maandelijkse kosten vaak lager, omdat de aanschafprijs van de iPhone 17 Pro Max over een langere periode wordt betaald. Dit maakt het aantrekkelijk als je op zoek bent naar stabiliteit en lage maandlasten.

Ben jij iemand die graag ieder jaar het nieuwste model in handen heeft? Dan is een eenjarig abonnement de betere keuze. Zo ben je na twaalf maanden alweer vrij om een nieuw toestel te kiezen. Dit biedt meer flexibiliteit en de mogelijkheid om sneller over te stappen naar een nieuwe provider met actuele aanbiedingen.

Hoeveel data heb je nodig?

De databundel bepaalt voor een groot deel de prijs van je abonnement. Met een te kleine bundel loop je het risico op extra kosten, terwijl je met een te grote bundel juist te veel betaalt. Kijk daarom goed naar je eigen gebruik. Dit zijn ongeveer de richtlijnen:

Kleine bundel (tot 3 GB): vooral WhatsApp, e-mail en social media;

vooral WhatsApp, e-mail en social media; Middelgrote bundel (6 tot 10 GB): muziek luisteren en af en toe video’s kijken;

muziek luisteren en af en toe video’s kijken; Grote bundel (10 tot 20 GB): dagelijks streamen, social media en soms gamen;

dagelijks streamen, social media en soms gamen; Onbeperkt (20 GB of meer): intensief gebruik, streamen in hoge kwaliteit, gamen en hotspotfunctie.

Simkaart of e-sim?

De iPhone 17 Pro Max ondersteunt standaard e-sim, waardoor je meerdere abonnementen op één toestel kunt gebruiken. Dat is handig voor mensen die werk en privé willen scheiden of vaak naar het buitenland reizen. Je hebt zo alle digitale simkaarten verzameld op één plek, zodat je gemakkelijk het overzicht bewaart.

Toch is het ook mogelijk om een fysieke simkaart te gebruiken. Dat maakt het wisselen van telefoon makkelijker, bijvoorbeeld als je tijdelijk een ander toestel wilt gebruiken. Beide opties hebben voordelen: e-sim is veiliger en overzichtelijker, terwijl een fysieke simkaart eenvoudiger blijft voor wie regelmatig wisselt. De iPhone 17 Pro Max ondersteunt in ieder geval beide, daar hoef je geen rekening mee te houden bij het vergelijken van abonnementen.

Waar vind je de goedkoopste iPhone 17 Pro Max met abonnement?

Met onze vergelijker zie je direct welke provider de voordeligste aanbieding heeft voor de iPhone 17 Pro Max. De goedkoopste abonnementen staan standaard bovenaan, maar dat zijn vaak contracten met een kleinere databundel. Gebruik de filteropties om het aanbod aan te passen en kies een bundel die aansluit bij jouw gebruik.

Vergeet niet om ook te kijken of je huidige internet- of tv-provider extra korting biedt wanneer je meerdere diensten combineert. Steeds meer providers geven klanten voordeel in de vorm van lagere maandkosten of extra data. Zo kan een abonnement voor de iPhone 17 Pro Max nog aantrekkelijker worden. Twijfel je nog welke iPhone 17 je gaat halen? Bekijk hier de verschillende modellen, voordat je een abonnement bij de nieuwe iPhone afsluit: