Ook bij Action zijn er tijdens Black Friday 2024 volop interessante deals te scoren. Wij hebben de leukste aanbiedingen voor je bij elkaar gezet!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2024 Action: scoor deze gadgets nu nog goedkoper

Action heeft regelmatig leuke deals en aanbiedingen van de meest uiteenlopende producten. Tijdens Black Friday 2024 gaan de deals helemaal los en zijn er veel toffe aanbiedingen te vinden. Dit zijn volgens ons de beste koopjes!

Een grappig detail nog: Action heeft het niet over Black Friday deals, maar over superdeals. Let op! Want ook voor deze aanbiedingen geldt OP = OP. Wees er dus snel bij als je een van deze deals wilt scoren!

LED Projector NorTec (€69,95)

Kun je ook zo lekker genieten van een goede film? Dan wil je die natuurlijk op een zo groot mogelijk scherm kijken. Maar om nu voor altijd een supergrote televisie in je woonkamer te hangen… Dat is ook weer zoiets. En daarnaast is een grote televisie behoorlijk duur.

Dan is deze beamer van de Action misschien wel dé oplossing. De projector van de Action heeft een beeldgrootte tot 3,30 meter (287,79 cm breed en 161,88 cm hoog). Groot genoeg dus om lekker onderuit te zakken!

Portable monitor Full HD (€79,95)

Werk je vaak niet thuis of ga je regelmatig gamen bij je vrienden? Met de Denver PMO-15601 draagbare monitor van 15,6 inch heb je altijd een (extra) beeldscherm bij de hand.

De PMO 15601 heeft een Full HD IPS-scherm en via de HDMI- en USB-C-aansluitingen verbind je de monitor eenvoudig met je laptop of gameconsole. De magnetische standaard zorgt ervoor dat hij stevig blijft staan, en als je klaar bent, klap je hem simpelweg dicht en neem je hem mee.

Hyundai Cinema set 5.1 (€99,00)

Wil je het geluid van je televisie uitbreiden? Dan ben je al snel aangewezen op een soundbar, maar die hebben meestal een flinke prijs. Wil je niet zoveel betalen en toch beter geluid voor je televisie? Check dan de soundbar van de Action!

De set bevat een soundbar, een krachtige subwoofer en twee compacte luidsprekers. Sluit de soundbar moeiteloos aan op je tv via HDMI ARC, een optische kabel of AUX. Heb je een USB-stick vol favoriete nummers? Plug hem in en speel je muziek direct af.

Overige superdeals

Natuurlijk zijn er nog veel meer interessante superdeals bij Action te vinden tijdens Black Friday 2024. Hieronder hebben we nog een paar van de meest interessante aanbiedingen voor je verzameld.

Hyundai Cordless Handheld Vacuum Cleaner PRO – 400W: €99

De Hyundai Power Pro is een draadloze steelstofzuiger. Hij heeft een borstelkop met lichtjes waarmee je dus makkelijk al het vuil (ook onder de bank) kunt spotten. Daarnaast is de Hyundai steelstofzuiger licht en werkt hij draadloos. Ook fijn: hij heeft een HEPA H13-filter waarmee de lucht gezuiverd wordt.

Bekijk de Hyundai Cordless Handheld Vacuum Cleaner PRO voor €99

Bijzettafel met ingebouwde speaker: €39,95

Deze bijzettafel heeft iets speciaals. In de tafel zit namelijk een speaker. Je favoriete nummers speel je hiermee af via Bluetooth. Met de bijgeleverde USB-C-kabel van 2,5 meter sluit je hem eenvoudig aan op het stopcontact.

Daarnaast zit in het tafelblad een slimme draadloze oplader. Om je iPhone op te laden hoef je hem alleen maar hierop te leggen.

Bekijk de Bijzettafel met ingebouwde speaker voor €39,95

Bekijk ook deze Black Friday-deals

Tijdens Black Friday 2024 zijn er natuurlijk nog veel meer toffe deals te vinden. Check voor alle aanbiedingen onze Black Friday 2024-overzichtspagina. Hier vind je alle Black Friday-artikelen in één handig overzicht.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.