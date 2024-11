Black Friday-aanbiedingen bij Ziggo, KPN en Odido: tot 500 euro voordeel

Black Friday komt eraan! Ben je nog op zoek naar een nieuw internet- of TV-abonnement? Bekijk dan hier alle Black Friday-aanbiedingen van Ziggo, KPN én Odido!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday bij Ziggo, KPN en Odido

Loopt jouw internet- en televisieabonnement binnenkort af? Dan is Black Friday dé periode om over te stappen naar een andere provider. Bij Ziggo, KPN en Odido krijg je mooie welkomstcadeaus en flinke kortingen als je nu een nieuw abonnement afsluit. Heb je liever geen cadeau? Dan kun je ook kiezen voor een jaar lang maandelijkse kortingen. Benieuwd naar alle acties? Dit zijn de aanbiedingen bij KPN, Ziggo en Odido tijdens Black Friday 2024!

Black Friday bij KPN: gratis Philips TV t.w.v. 429 euro

Kies je met Black Friday voor een tweejarig internet- en televisieabonnement bij KPN? Dan krijg je een mooi welkomstcadeau bij je abonnement. Je kunt kiezen voor een televisie van Philips ter waarde van 429 euro. De 4K led-televisie beschikt over Dolby Atmos, waardoor het geluid van alle kanten komt voor een realistische kijkervaring. De televisie heeft een 43-inch scherm met ambilight aan de zijkanten en bovenkant. Het internet- en televisieabonnement kost 42,50 euro per maand.

Heb je op dit moment geen nieuwe televisie nodig? Dan kun je ook kiezen voor een jaar lang korting op je internet- en televisieabonnement. Je betaalt dan twaalf maanden slechts 35 per maand. Bij het abonnement van KPN krijg je thuis internet met 100 Mbit/s en KPN TV+ (inclusief box). Wil je hogere internetsnelheden? Dan kun je tijdens Black Friday bij KPN kosteloos kiezen voor 200 Mbit/s, 1 Gbit/s of 4 Gbit/s. Voor alle abonnementen betaal je de komende twaalf maanden door Black Friday 35 euro per maand.

De Black Friday-actie bij KPN loopt nog tot en met maandag 2 december. Als je voor deze datum een tweejarig internet- en televisieabonnement afsluit heb je de keuze uit een gratis 43-inch Philips Ambilight TV of een jaar lang korting op je abonnement. Benieuwd naar de actie? Bekijk hier hoe je een abonnement bij KPN afsluit met het Black Friday-welkomstcadeau:

Black Friday bij Ziggo: gratis cadeaukaart t.w.v. 500 euro

Heb je toch de voorkeur voor Ziggo? Ook dan krijg je een mooi welkomstcadeau. Als je voor een tweejarig internet- en televisieabonnement bij Ziggo kiest krijg je tijdens Black Friday een Bol.com-cadeaukaart ter waarde van 500 euro. Je ontvangt deze cadeaukaart na je eerste factuur en kunt dan direct gaan winkelen bij Bol.com. Waaraan je de cadeaukaart uitgeeft is natuurlijk je eigen keuze.

Winkel je niet vaak bij Bol.com? In dat geval kun je ook kiezen voor flinke korting op je tweejarige- of eenjarige abonnement. Bij een tweejarig abonnement geeft Ziggo je tijdens Black Friday twaalf maanden lang 50 procent korting. Je betaalt dan 31,50 euro in plaats van 63 euro voor het Internet Lite & TV-abonnement. Sluit je een abonnement voor één jaar af? Dan krijg je voor zes maanden 50 procent korting op je abonnement.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij het Lite-abonnement heb je downloadsnelheden van 100 Mbit/s. Vind je dat te weinig? Dan kun je ook kiezen voor het Start-abonnement (200 Mbit/s en 67,50 euro per maand), het XXL-abonnement (400 Mbit/s en 72,50 euro per maand) of Elite-abonnement (1000 Mbit/s en 79,50 euro per maand). Ziggo geeft je op al deze abonnementen 50 procent korting tijdens Black Friday. De actie duurt tot en met 8 december, dus wees er snel bij!

Black Friday bij Odido: gratis Ring videodeurbel t.w.v. 119,99 euro

Wil je niet kiezen tussen twee acties bij Black Friday? Dan biedt Odido de oplossing, want tijdens Black Friday krijg je korting op je internet- en televisieabonnement én krijg je een gratis Ring videodeurbel. Dat is niet alles, want bij de videodeurbel krijg je de Ring Chime, die zorgt voor een snelle verbinding tussen de deurbel en je iPhone. De videodeurbel met Chime heeft een waarde van 199,99 euro, maar krijg je tijdens Black Friday gratis bij je abonnement.

Daarnaast geeft Odido je de eerste twaalf maanden korting op je tweejarige internet- en televisieabonnement. Je betaalt de eerste twaalf maanden slechts 30 euro, ongeacht de internetsnelheid die je kiest. Na een jaar is het abonnement minimaal 50 euro per maand, afhankelijk van de gekozen snelheden. Je hebt de keuze uit 400 Mbit/s (40 euro per maand), 1 Gbit/s (45 euro per maand), 2 Gbit/s (60 euro per maand) en 8 Gbit/s (85 euro per maand). Het televisieaanbod krijg je er de eerste twaalf maanden gratis bij, hetzelfde geldt voor de mediabox.

Tijdens Black Friday krijg je de eerste twaalf maanden enorme korting bij Odido én je krijgt er een gratis Ring videodeurbel bij. Heb je al een deurbel? Dan kun je ook kiezen voor een Ring buitencamera ter waarde van 99,99 euro. De actie van Odido is geldig tot en met 3 december 2024. Heb je een abonnement afgesloten? Vergeet dan niet je cadeau te claimen via de website van Odido. Bekijk de actie hier:

Meer over Black Friday 2024

Ben je enthousiast over de acties bij KPN, Ziggo en Odido en wil je geen enkele actie missen tijdens Black Friday? Houd iPhoned dan goed in de gaten, want wij verzamelen de beste Black Friday-aanbiedingen. In dit Black Friday-overzicht zie je waar je de beste deals scoort bij het kopen van een nieuwe iPhone, iPad, Apple Watch of nieuwe AirPods. Hier zie je precies welke acties er zijn bij de populairste winkels, zodat je geen aanbieding mist!

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.