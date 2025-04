Gratis Bol cadeaubon t.w.v. 450 euro scoren? Dat doe je zo

Ziggo heeft een geweldige deal: sluit vóór 20 april een tweejarig internet- en tv-abonnement af en ontvang een Bol cadeaubon t.w.v. maar liefst 450 euro – helemaal gratis.

Een gratis Bol cadeaubon t.w.v. 450 euro

Sluit nu een tweejarig internet- en tv-abonnement af bij Ziggo en ontvang een gratis Bol cadeaubon van 450 euro. Daarmee kun je jezelf trakteren op bijvoorbeeld AirPods, een iPad, een PlayStation 5 of binnenkort zelfs een nieuwe Nintendo Switch 2. Ziggo biedt bovendien razendsnel internet tot 1000 Mbit/s, zodat er altijd een abonnement is dat perfect bij jou past. Je hebt al een internet- en tv-abonnement vanaf 53 euro per maand.

Let op: de actie geldt alleen tot zondag 20 april, dus mis het niet!

Extra cadeau bovenop de Bol cadeaubon: stream 12 maanden gratis

Maar dat is nog niet alles: word je nu klant, dan krijg je een jaar lang gratis een extra tv-pakket naar keuze bovenop de Bol cadeaubon. Kies uit onder andere Sport Compleet, SkyShowtime, HBO Max, Disney+ Premium, Film1 of ESPN Compleet. Zo kijk je ook nog eens gratis naar jouw favoriete films of series.

Toch liever korting in plaats van de cadeaubon

Op zoek naar korting in plaats van een cadeaubon van Bol? Ook dat kan bij Ziggo! Sluit je nu een tweejarig abonnement af, dan ontvang je de eerste 12 maanden maar liefst 50 procent korting. Dit kan je tot wel 524,70 euro schelen. Een mooie kans om flink te besparen op je maandlasten.

Liever je eigen cadeau kiezen?

Liever zelf je welkomstcadeau kiezen in plaats van een Bol cadeabon? Kijk dan op de website van Meervoordeel.nl. Daar stel je je eigen Ziggo-actie samen met cadeaus als een PlayStation 5, AirPods Max of robotstofzuiger.