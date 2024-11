Ben je op zoek naar de beste Lego aanbiedingen tijdens Black Friday 2024? Lees dan snel verder! Want hier vind je de beste koopjes voor fanatieke bouwers!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2024 Lego: dit zijn de beste aanbiedingen

Tijdens de Black Friday-dagen zijn ook in 2024 weer volop toffe Lego-deals te vinden. Toegegeven de korting is dit jaar wat minder groot dan voorgaande keren, maar als je goed zoekt zijn er altijd nog goede prijzen te vinden.

Let op: voor al deze aanbiedingen geldt OP = OP. De Black Friday-deals voor Lego gaan vaak heel snel. Zorg er dus voor dat je er op tijd bij bent!

We hebben ons best gedaan om de tofste Lego-sets met de beste deals voor je op te sporen! Of je nu een dagje bouwplezier zoekt of een megaproject dat je dagenlang bezig houdt, we hebben iets gevonden voor iedereen.

Van spannende Marvel-avonturen en Super Mario-levels tot epische Star Wars-creaties en een bliksemsnelle McLaren racewagen: er zit gegarandeerd iets bij dat je hart sneller laat kloppen!

Marvel en Star Wars Lego Black Friday

Star Wars-fans en Marvel-liefhebbers hebben geluk. Tijdens Black Friday 2024 zijn er een paar interessante sets in de reclame. De Millennium Falcon staat bij ons erg hoog op de wensenlijst!

Lego Mario-deals

Ook bij de ontzettend populaire Lego Mario-sets waren er nog leuke kortingen te vinden. Zo is de Super Mario World-set (met Yoshi) inmiddels voor minder dan 100 euro te koop.

Super Mario World : van €129,99 voor €96,90 – Amazon

: van €129,99 voor – Amazon Lego Bowser: van €269,99 voor €199,00 – ProShop

Meer leuke bouwsets

We moeten eerlijk zijn: er zijn stiekem teveel lego-deals om op te noemen. Maar deze sets staan ook nog bij ons op het verlanglijstje.

Bekijk ook deze Black Friday-deals

Tijdens Black Friday 2024 zijn er natuurlijk nog veel meer toffe deals te vinden. Check voor alle aanbiedingen onze Black Friday 2024-overzichtspagina. Hier vind je alle Black Friday-artikelen in één handig overzicht.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.