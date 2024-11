Wil je de nieuwste iPhone? En zoek je een goede deal? Lees dan snel verder, want hier vind je de beste iPhone 16 Black Friday-deals!

iPhone 16 in prijs verlaagd: dit zijn de beste Black Friday-deals

Apple heeft dit jaar weer vier nieuwe iPhones uitgebracht. Dit zijn de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Met de nieuwe A18-chip heeft de iPhone 16 ondersteuning voor alle functies die werken met Apple Intelligence. Het is bovendien de eerste iPhone die beschikt over de cameraregelaar, waarmee je toegang krijgt tot vrijwel alle camerafuncties.

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone en overweeg je de iPhone 16? Dan is Black Friday een prima moment om eens flink te gaan shoppen. Er zijn namelijk volop deals voor de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus te vinden. En het mooie is: wij hebben de beste deals al voor je verzameld.

iPhone 16 aanbiedingen voor Black Friday 2024

Alle grote providers hebben tijdens Black Friday van 2024 toffe aanbiedingen voor de iPhone 16. Bij Vodafone is de korting het grootst: daar krijg je nu tot 438 euro korting. Daarnaast zijn er meer leuke Black Friday-deals voor de iPhone 16:

iPhone 16 (128GB): van €999 voor €869,99 – Bol

Black Friday-deals iPhone 16 Plus

Vind je de reguliere iPhone 16 net iets te klein? Dan is de iPhone 16 Plus meer iets voor jou. Deze iPhone heeft een groter oled-scherm van 6,7 inch én een betere batterijduur dan de iPhone 16.

De beste deals voor de iPhone 16 Plus vind je in ons prijsoverzicht. Dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt!

iPhone 16 (Plus) hoesje of accessoires nodig?

Natuurlijk wil je voor je iPhone 16 (Plus) ook een mooi hoesje of andere accessoire. Ook die haal je voordelig in huis tijdens Black Friday.

GSMpunt: 20% extra voordeel op alle hoesjes;

20% extra voordeel op alle hoesjes; Appelhoes: Tot 50% korting op verschillende accessoires;

Tot 50% korting op verschillende accessoires; iDeal of Sweden: Tot 50% korting op verschillende accessoires.

