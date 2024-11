Black Friday korting bij Eufy en Ring: zo scoor je goedkoop een slimme deurbel

Van plan om een slimme deurbel aan te schaffen? Dan is nu hét moment om toe te slaan! Tijdens Black Friday haal je namelijk extra goedkoop een Ring- of Eufy-deurbel in huis. iPhoned zet de beste deals hieronder voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom een slimme deurbel?

Een slimme deurbel is een slimme investering voor je huis, omdat het de veiligheid en het gemak verhoogt. Met ingebouwde camera’s en bewegingssensoren kun je altijd zien wie er voor de deur staat, zelfs wanneer je niet thuis bent. Via een app ontvang je meldingen op je smartphone zodra er beweging is of de deurbel wordt ingedrukt, zodat je eenvoudig kunt communiceren met bezoekers of ongewenste gasten kunt afschrikken.

Deze slimme deurbellen bieden ook extra gemak, omdat ze vaak te koppelen zijn met andere slimme apparaten in je huis. Sommige modellen hebben opnamefuncties, waarmee je beelden kunt terugkijken en altijd precies weet wie er voor je deur was. Bovendien zijn slimme deurbellen eenvoudig te installeren, waardoor je geen gedoe hebt. Tijdens Black Friday kun je nu profiteren van geweldige kortingen op diverse slimme deurbellen, we hebben de beste aanbiedingen hieronder op een rij gezet.

Ring-deurbel: nu met kortingen tot €70

Ring deurbellen zijn slimme video-deurbellen die je helpen om je huis beter te beveiligen. Via een app op je telefoon kun je zien wie er voor je deur staat, zelfs als je niet thuis bent. Ring biedt verschillende modellen, zoals de Ring Video Doorbell en de Ring Doorbell Pro, die functies zoals bewegingsdetectie, tweeweg audio en nachtzicht hebben, zodat je altijd veilig kunt communiceren met bezoekers.

Een Ring deurbel heeft veel voordelen. Je kunt met mensen praten zonder de deur te openen, wat handig is voor zowel veiligheid als gemak. Ook kun je de deurbel koppelen aan andere Ring-apparaten en slimme systemen in je huis. Zo krijg je meldingen als er iemand voor de deur staat of als een pakket bezorgd wordt. Dit helpt je om je huis goed in de gaten te houden en inbraak of ongewenste bezoekers te voorkomen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eufy-deurbel: nu met kortingen tot €61

Eufy deurbellen staan bekend om hun gebruiksvriendelijke functies, betrouwbare prestaties en betaalbare prijzen. Eufy biedt slimme video-deurbellen die je eenvoudig via een app op je smartphone kunt bedienen. Veel modellen beschikken over een HD-camera, nachtzicht, tweerichtingsaudio en bewegingsdetectie, waardoor je altijd kunt zien wie er voor je deur staat, zelfs als je niet thuis bent. Bovendien werken de deurbellen vaak zonder maandelijkse kosten voor cloudopslag, wat een aantrekkelijke optie is voor wie geen abonnement wil betalen voor toegang tot videobeelden.

Een Eufy deurbel is ideaal voor wie een betaalbare oplossing zoekt zonder in te hoeven leveren op functies. De batterij gaat lang mee, de installatie is eenvoudig, zelfs zonder technische kennis, en de deurbel werkt goed samen met andere slimme apparaten in je huis, zoals verlichting of een smart home-systeem. Eufy biedt een goede balans tussen prijs, prestaties en gebruiksgemak, waardoor het een uitstekende keuze is voor de moderne huiseigenaar.

Als je niet zeker weet welke van de twee slimme deurbellen je moet kiezen en benieuwd bent naar de grootste verschillen, lees dan zeker even dit artikel. Hier zetten we de vijf belangrijkste verschillen tussen Eufy- en Ring-deurbellen voor je op een rij.

Goedkoop alternatief: Action videodeurbel voor €29,95

De LSC Smart Connect videodeurbel van Action is een slimme en betaalbare oplossing voor wie zijn huis beter wil beveiligen. Met functies zoals tweerichtingscommunicatie kun je eenvoudig met bezoekers praten, zelfs als je niet thuis bent.

Daarnaast is deze videodeurbel compatibel met andere smart home-producten, waardoor integratie in je bestaande systeem een fluitje van een cent is. Het is een uitstekend en voordeliger alternatief voor merken zoals Eufy of Ring, zonder in te leveren op kwaliteit of functionaliteit. Zo bescherm je jouw huis slim en betaalbaar! Meer weten over deze videodeurbel? Dat lees je hier.

Overige slimme aanbiedingen

Ben je op zoek naar andere slimme deals buiten slimme deurbellen? We hebben de beste Black Friday-aanbiedingen voor diverse slimme apparaten voor je op een rij gezet.

Bekijk ook deze Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.