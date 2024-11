De Apple iPad 2022 en meer scoor je tijdens Black Friday hier goedkoop

Black Friday is begonnen! Scoor nu jouw iPad 2022 en meer met hoge kortingen. Of je nu kiest voor de compacte iPad mini of de iPad Pro met groter scherm, dit is hét moment om een iPad aan te schaffen. Bekijk snel de deals, want op = op!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday van start gegaan

Black Friday is van start gegaan! Dit is hét moment om een iPad te scoren tijdens Black Friday met flinke korting. iPhoned zet de beste iPad-deals voor je op een rij, zodat jij eenvoudig kunt kiezen. Maar wees er wel snel bij, want tijdens Black Friday geldt op = op! Bekijk hieronder de aanbiedingen en haal jouw iPad in huis met flink veel voordeel.

iPad 2022: tot 23 euro korting tijdens Black Friday

De iPad 2022 heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding wat hem ideaal maakt voor gebruikers die op zoek zijn naar een betaalbare maar krachtige tablet. De iPad komt met een A14 Bionic-chip die zorgt voor soepele prestaties bij multitastking en gamen. Danzkij het 10,9-inch Liquid Retina-display ben je voorzien van heldere kleuren en scherpe beelden.

Deze iPad 2022 heeft ondersteuning voor de Apple Pencil 1e generatie waardoor je ook nog eens eenvoudig notities kunt maken of kunt tekenen. Met de verbeterde camera’s geniet je van de beste foto’s en video’s in hoge kwaliteit. Ben je op zoek naar een instapmodel iPad die met gemak de meest simpele taken aan kan? Dan is de iPad 2022 zeker een aanrader! Hieronder hebben we de beste prijzen voor je op een rij gezet.

iPad Pro 2024: tot 116 euro korting tijdens Black Friday

Met de iPad Pro 2024 heb je een krachtige tablet in handen. Hij is uitgerust met de nieuwe M4-chip die zorgt voor uitzonderlijke snelheid en is ook nog eens energie-efficient. Dit maakt hem in het bijzonder geschikt voor zwaardere taken zoals videobwerking, 3D-ontwerpen en gaming.

Dankzij het OLED-display spatten de kleuren van het scherm af. De iPad Pro 2024 is leverbaar in zowel een 11-inch als 13-inch model. Bovendien heb je de keuze uit een opslagcapaciteit tot wel 2TB zodat je meer dan genoeg ruimte hebt voor al je bestanden en apps. De iPad Pro 2024 haal je nu extra voordelig in huis tijdens Black Friday.

iPad Pro 2024 (11-inch)

iPad Pro 2024 (13-inch)

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Mini 2021 & iPad Mini 2024: tot 50 euro korting

De iPad mini 2021 heeft een compact 8,3-inch Liquid Retina-display en wordt aangedreven door de A15 Bionic-chip, die zorgt voor snelle prestaties. Deze compacte tablet is ideaal voor dagelijks gebruik, werk, en entertainment, en ondersteunt de Apple Pencil (2e generatie) voor tekenen en notities maken. Het ontwerp heeft een strak en modern design met dunne randen en een Touch ID sensor in de aan/uit-knop.

Over de iPad Mini 2024

Deze iPad mini 2024 heeft een krachtige A17 Pro-chip die de prestaties flink verbetert, dit is vooral te merken bij grafisch intensieve apps. De tablet ondersteunt nu de Apple Pencil Pro, waardoor hij ook zeer geschikt is voor geavanceerd gebruik zoals het ‘hoveren’ van de pen. Verder biedt de iPad mini 2024 snellere internetverbindingen met Wi-Fi 6E en betere camera’s voor foto’s en video’s. Het design is vrijwel hetzelfde als de 2022-versie, maar je hebt wel de keuze uit nieuwe kleuropties.

iPad Mini 2024: tot 23 euro korting

iPad Mini 2021: tot 50 euro korting

iPad Air 2022 & iPad Air 2024: tot 119 euro korting

De iPad Air 2022 en iPad Air 2024 lijken qua uiterlijk op elkaar, maar verschillen op belangrijke punten. De iPad Air 2022 heeft een 10,9-inch scherm, de M1-chip en start met 64 GB opslag. Hij is snel en geschikt voor dagelijks gebruik, maar de opslagruimte is beperkt. De frontcamera zit aan de bovenkant in portretmodus, en de connectiviteit omvat Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0.

Over de iPad Air 2024

Deze nieuwste iPad Air 2024 is krachtiger en veelzijdiger. Hij komt in twee formaten: 11 inch en 13 inch. Beide hebben een helderder scherm en de snellere M2-chip. Het opslaggeheugen begint bij 128 GB en gaat tot 1 TB. De frontcamera is verplaatst naar de lange kant, beter voor videogesprekken. Ook ondersteunt dit model Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3 voor snellere verbindingen. We hebben de beste Black Friday aanbiedingen voor deze iPad hieronder op een rij gezet.

iPad Air 2022: tot 119 euro korting

iPad Air 2024: tot 70 euro korting

De beste iPad-accessoires

Black Friday is het perfecte moment om iPad-accessoires te kopen dankzij de flinke kortingen. Denk aan hoesjes, Apple Pencils of toetsenborden die je iPad nog veelzijdiger maken. Met de onderstaande deals bespaar je op accessoires die normaal redelijk prijzig zijn.

Bekijk ook deze Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.