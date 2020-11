De beste VPN-aanbiedingen voor Black Friday 2020

Met een VPN kun je je anoniem begeven op het wereldwijde web. Handig om te shoppen bij buitenlandse webwinkels, meer content te bekijken van streamingdiensten en je online-privacy beter bewaken. Tijdens Black Friday stunten allerlei VPN-diensten met de beste deals. iPhoned heeft deze voor jou geselecteerd en op een rijtje gezet!

VPN-deal tijdens Black Friday

Black Friday vindt weer plaats in november en ook dit jaar kun je voordelig op zoek naar een VPN-abonnement. VPN staat voor Virtual Private Network en internetten via zo’n connectie levert verschillende voordelen op. Zo is de hele internetreis een stuk anoniemer, kun je georestricties omzeilen en meer. Ben je op zoek naar een abonnement op een VPN-dienst, dan is Black Friday hét moment voor de aanschaf.

Surfshark

Zeg je VPN dan zeg je Surfshark, een relatief nieuwe partij die toch ook alweer even op de markt is. Het is fijn dat je de dienst 30 dagen op proef kunt nemen om te kijken of en hoe de service bevalt. Tevens krijg je gewoon je geld terug als het toch niet is wat je er van verwacht hebt. Tijdens Black Friday scoor je een nog betere deal dan normaal.

Black Friday-actie bij SurfShark: 83% korting en 3 maanden gratis.

NordVPN

Ook NordVPN is een grote speler op de markt van virtuele netwerken. Ben je echt op zoek naar een anonieme internetervaring dan is dit ook een goede keuze. Zo kun je volledig anoniem betalen en is het bedrijf formeel gevestigd in Panama. Daarbij heb je keuzes uit duizenden servers in tientallen landen. Al met al een goede VPN-partij om te overwegen tijdens je zoektocht.

Black Friday-actie bij NordVPN: 68% korting en 3 maanden gratis.

Cyberghost

Ken je Cyberghost al? Net als bij andere VPN-diensten is Cyberghost niet alleen te gebruiken op iOS, maar ook op Androidsmartphones of bijvoorbeeld computers. Ook staat de klantenservice 24/7 voor je klaar, zodat je altijd terecht kunt met je vragen. Tot slot stunt Cyberghost regelmatig met de prijzen en Black Friday is daarvoor de ideale periode.

Black Friday-actie bij CyberGhost: 83% korting bij driejarig abonnement.

GooseVPN

Wil je wat dichter bij je roots blijven? Check dan GooseVPN eens, dat is namelijk een Nederlands VPN-bedrijf. Van hun serverpark staan er zo’n 25 servers in Nederland en zo’n 80 stuks in andere landen. Kies je voor een abonnement met een langere looptijd, dan beding je net wat meer korting. Natuurlijk kun je GooseVPN ook gebruiken op allerlei apparaten en besturingssystemen.

Black Friday-actie bij GooseVPN: 79% korting bij driejarig abonnement.

ExpressVPN

ExpressVPN is misschien de duurste dienst, maar zeker een van de beste. Je kunt verbinding met het internet maken via tientallen landen en honderden servers. Zo kun je bijvoorbeeld het aanbod van buitenlandse streamingdiensten bekijken of shoppen bij elke online-winkel die je kunt bedenken. Ook qua beveiliging zit je goed bij deze VPN-dienst, oftewel een goede keuze op elk gebied.

Lees alles over VPN’s

Wil je nog meer weten over VPN’s, alle voor- en nadelen op een rij zien of lezen wat voor extra mogelijkheden je hebt dankzij zo’n verbinding? Check dan onze VPN-spotlight op iPhoned en bekijk natuurlijk onze VPN-beginnersgids.

Uiteraard doen wij onze uiterste best om bovenstaande overzicht zo actueel mogelijk te houden. Op zoek naar andere deals, bekijk dan ons overzicht van de beste Black Friday-deals. Daar check je allerlei aanbiedingen op Apple-apparatuur, smartphones, smart home-producten en meer!