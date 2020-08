Jij houdt misschien van de zon, maar je Apple Watch zeker niet. In dit artikel geven we tips om je Apple-smartwatch koel te houden en oververhitting te voorkomen.

Zo voorkom je dat een Apple Watch oververhit raakt

Wanneer het kwik in Nederland boven de 30 graden Celsius uitkomt, hoor je veel mensen klagen over de hitte. Niet alleen mensen hebben het dan zwaar: een hoop elektronische apparatuur is eveneens niet voor dit soort temperaturen gemaakt. Ook een Apple Watch wordt het soms te heet onder de voeten.

Apple-horloges werken het best bij temperaturen tussen de 0 en 35 graden Celsius. Wanneer de Apple Watch direct zonlicht ontvangt, of bijvoorbeeld in een afgesloten ruimte ligt, raakt ‘ie oververhit. Wordt het de Watch te heet onder de voeten? Dan merk je dat direct.

In eerste instantie probeert de Apple Watch af te koelen door de interne hitte af te voeren. Dat doet het horloge door de processor minder hard te laten werken. Mogelijk reageert je Watch daarom trager op aanrakingen en het opladen duurt bijvoorbeeld langer. Ook apps werken misschien minder vlot dan dat je gewend bent.

Mijn Apple Watch is oververhit, wat nu?

Zie je een rode thermostaat in beeld verschijnen en doet je Apple Watch niets meer? Dan is hij oververhit. Heel vervelend natuurlijk, maar je horloge doet dit niet zomaar. Het beveiligingsmechanisme van de Apple Watch is namelijk geactiveerd om mogelijke schade te voorkomen. Deze ‘begrenzer’ zorgt ervoor dat het horloge niet te heet wordt, en onderdelen misschien smelten.

Ook zorgt de noodmaatregel ervoor dat je accu niet in de hitteproblemen komt. Wanneer je Apple Watch oververhit is geraakt, moet je ervoor zorgen dat hij zo snel mogelijk afkoelt. Dat doe je door de volgende stappen te volgen.

1. Doe het horloge af

Wanneer je de Apple Watch op het moment van oververhitting draagt, is het belangrijk om ‘m zo snel mogelijk af te doen. Is het horloge momenteel aan het opladen? Haal de Watch dan van de lader af.

2. Afkoelen

Leg je Apple Watch op een koele plek, bij voorkeur binnenshuis. Plaats je horloge niet in de koelkast of vriezer, want een te plotselinge temperatuurwissel is ook niet goed voor de accu. Leg je warme Apple Watch in plaats daarvan bijvoorbeeld op de tafel binnenshuis.

3. Beschermcase verwijderen

Zit er een beschermhoesje om je Apple Watch? Verwijder deze dan tijdelijk. Met name cases van kunststof (plastic) kunnen behoorlijk veel warmte vasthouden, waardoor de hitte minder goed afgevoerd kan worden. Dit is natuurlijk niet handig bij een oververhitte Apple Watch.

Een oververhitte Apple Watch voorkomen

Laat je Apple Watch vervolgens afkoelen door ‘m simpelweg met rust te laten. Zodra het slimme horloge weer op een aangename temperatuur zit, gaat hij vanzelf weer aan. Vanaf dat moment is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen zodat je Apple Watch niet nogmaals te warm wordt.

1. Niet in de zon dragen

Een Apple-horloge kan niet goed tegen teveel warmte, net als mensen. Het is daarom verstandig om een Apple Watch niet (teveel) in fel en direct zonlicht te dragen.

Het is uiteraard geen probleem wanneer je het horloge om hebt tijdens een korte lunchwandeling, maar wanneer je uren achter elkaar in de warme buitenlucht bezig bent, doe je er verstandig aan de Apple Watch op een koele plek op te bergen.

2. Geen namaakoplader gebruiken

Gebruik daarnaast geen neppe oplader om je Apple Watch van stroom te voorzien. Namaakopladers geven soms te hoge voltages af, waardoor de Apple-smartwatch teveel stroom binnenkrijgt om te verwerken. Het gevolg? Een (te) snel opwarmend horloge.

Zorg er daarnaast voor dat de (originele) Apple Watch-oplader genoeg ruimte heeft en niet in de knel komt. Wanneer het kabeltje een paar keer is dubbelgebouwen is komen de uiteindes met elkaar in aanraking. Hierdoor wordt het de kabel mogelijk te heet onder de voeten.

3. Koel opbergen

De Apple Watch is een ideale smartwatch voor sportievelingen. Je kunt er bijvoorbeeld mee zwemmen. Wanneer je het horloge liever niet tijdens het sporten draagt is het belangrijk om een koele en veilige opbergplek te vinden. Ben je bijvoorbeeld op het strand? Berg de Apple Watch dan in een tas op en zoek een plek met beschutting om de tas neer te leggen.

