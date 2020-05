In de zomer liggen veel smartphones lange tijd te bakken in het zonnetje, wat ervoor kan zorgen dat een iPhone oververhit raakt. Hierdoor werken bepaalde functies (tijdelijk) niet meer, en het is absoluut niet goed voor je accu. Met deze zes tips houdt je iPhone zijn hoofd koel.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo voorkom je dat een iPhone oververhit raakt

Laat je een iPhone of iPad voor langere tijd in felle en directe zon liggen, dan is de kans groot dat de melding ‘Temperatuur’ op het scherm verschijnt. Vervolgens moet je iPhone een tijdje afkoelen, voordat je hem weer kunt gebruiken. Erg vervelend, maar het beveiligingsmechanisme is speciaal ontworpen om schade aan het toestel te voorkomen of beperken.

Je iPhone werkt het beste tussen de 0 en 35 graden en houdt er niet van om in een afgesloten ruimte te liggen, zoals het dashboardkastje van je auto. In direct zonlicht kan de temperatuur in een auto immers snel oplopen tot boven de 40 graden, met alle gevolgen van dien.

Je Apple-toestel kan ook oververhit raken als deze niet in de zon ligt, maar je per ongeluk een camera- of navigatie-app bent vergeten uit te schakelen. Hierdoor wordt het toestel erg warm, waardoor in sommige gevallen ook het Temperatuurscherm verschijnt.

Mijn iPhone is oververhit, wat nu?

Als je iPhone te warm wordt, wordt er automatisch een beveiligingsmechanisme ingeschakeld. Deze zorgt ervoor dat je de iPhone tijdelijk niet kunt opladen, de flitser van de camera niet werkt of bepaalde verbindingen worden stopgezet. Het kan dus gebeuren dat je tijdens deze periode slechter bereikbaar bent.

Meestal duurt het een kwartiertje tot het apparaat weer is afgekoeld. Dit doe je door de iPhone simpelweg in de schaduw te leggen. Ga dus niet aan de slag met ijsklontjes, koelkasten of koud water, want dat is nergens voor nodig. Is het Temperatuurscherm nog niet zichtbaar maar is je iPhone wel erg warm? Voorkom dan dat je iPhone oververhit raakt met onderstaande snelle tips:

Haal de iPhone uit de zon en leg hem op een koele plek in de schaduw;

Ga geen games spelen of andere intensieve apps gebruiken, hierdoor kan de temperatuur verder toenemen;

Schakel tijdelijk de Vliegtuigmodus in om je iPhone zo min mogelijk te belasten;

Zet je iPhone een tijdje helemaal uit om het afkoelen te versnellen.

Zo voorkom je dat je iPhone oververhit raakt

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, en dat geldt ook voor een iPhone die oververhit raakt. Hieronder hebben we een zestal tips uitgelicht die je helpen.

Voorkom bij warm weer dat je iPhone in aanraking komt met direct zonlicht, een hete (leren) stoel of tafel of andere materialen die snel warm worden (zoals metaal). Vooral als het om langere perioden gaat; Laad je je iPhone op, verwijder dan de eventuele case. Zorg ook dat je iPhone niet in de zon ligt als je ‘m oplaadt; Gebruik altijd de originele lader! Een goedkope namaakoplader kan ervoor zorgen dat je iPhone tijdens het opladen enorm heet wordt. Of nog erger: de lader vliegt in brand; Sluit alle apps en draadloze verbindingen af die je niet gebruikt. Bluetooth, wifi en zware apps (zoals de camera of navigatie) zorgen dat je iPhone sneller heet wordt; Gebruik je navigatie, maar heb je de aanwijzingen op het scherm niet nodig, schakel het display dan uit; Heb je je iPhone überhaupt even niet nodig, zet dan de vliegtuigmodus aan of schakel de telefoon helemaal uit. Je ontziet de accu én voorkomt dat je iPhone oververhit raakt.

Naast oververhitting ligt in deze zomermaanden ook waterschade op de loer. Bekijk welke stappen je kunt ondernemen als je iPhone waterschade heeft opgelopen. Of check onze tips om tijdens je vakantie niet teveel door je iPhone afgeleid te worden.

Lees meer handige tips in onze speciale vakantiegids