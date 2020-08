Een iPhone is ook op vakantie reuze handig, maar het toestel moet geen onnodige afleiding leveren. Met deze tips gebruik je jouw iPhone enkel voor het broodnodige.

Geen iPhone-afleiding op vakantie met deze tips

Een iPhone is op vakantie onmisbaar. Met de juiste apps ontdek je de omgeving, zodat je geen bezienswaardigheden mist, alleen het beste eet en toffe evenementen vindt. Tevens is een iPhone handig om te vertalen, valuta om te rekenen en natuurlijk voor noodsituaties. Toch is het zonde als je tijdens de vakantie onnodig wordt afgeleid door deze smartphone.

Je hebt waarschijnlijk maar beperkt de tijd op je vakantielocatie. Daar mag je genieten van je omgeving en elkaar, dus raden we aan om de afleidingen van je iPhone even uit te schakelen en optimaal van de vakantie te genieten. Dat doe je op de volgende manieren.

1. Gebruik vliegtuigstand of niet storen

Op iOS heb je twee handige en snel te bereiken modi om je telefoon stiller te maken. Naast de stilteknop aan de zijkant van je toestel, biedt iOS een vliegtuigstand en ‘Niet storen’-modus. Deze vind je beide in het Bedieningspaneel door op het scherm vanaf de onderkant omhoog te swipen.

Door op het vliegtuigje te tikken gaat je iPhone in vliegtuigstand. Dat betekent dat je geen berichten meer krijgt, omdat de iPhone geen verbinding heeft met je mobiele internetverbinding of wifi. Ook kun je niet meer gestoord worden door telefoontjes. Je kunt nog wel apps gebruiken, zoals reis-apps waarbij je de informatie van te voren offline beschikbaar hebt gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Google Maps of HERE WeGo.

Wil je nog wel internet hebben en telefoongesprekken en tekstberichtjes ontvangen? Kies dan voor ‘Niet storen’ door in het bedieningspaneel op het maantje te tikken. Dan blijft je telefoon levenloos als je berichtjes en andere meldingen ontvangt. Zodra je het toestel oppakt, zie je wat er tijdens deze stille tijd is binnengekomen.

2. Zet je notificaties of badges uit

Natuurlijk is het ook mogelijk om notificaties voor individuele apps uit te schakelen. Hiervoor ga je naar het instellingenmenu en kies je voor ‘Berichtgeving’. Daar vind je een lijst met apps die berichten sturen.

Kies voor een applicatie en zet het schakelaartje uit bij ‘Sta berichtgeving toe’ om de notificaties uit te schakelen. Het is in hetzelfde menu ook mogelijk om badge-appsymbolen uit te schakelen. Het is bijvoorbeeld handig om dit bij berichten-apps zoals WhatsApp of sociale media te doen. Zonder badge word je er niet elke keer aan herinnerd hoeveel ongelezen berichten je nog hebt.

3. Maak je apps ontoegankelijk

Er zijn van die apps die je onbewust telkens opent, maar op vakantie echt niet nodig hebt. Denk aan je e-mail-app die je vooral gebruikt voor het beantwoorden van werkmails. Of apps die je eeuwig door laten scrollen, zoals Twitter en Reddit. Plaats deze apps op een plek waar je ze niet zo makkelijk bereikt. Zet ze bijvoorbeeld tijdelijk op een nieuwe pagina, of in een mapje. Vertrouw je jezelf helemaal niet? Dan kun je ze ook verwijderen en thuis opnieuw installeren.

4. Stel limieten in voor apps

Wil je je apps niet verwijderen, maar wil je zeker weten dat je er niet per ongeluk te veel uur van de dag aan kwijt bent? Dan is het ook mogelijk om limieten voor jezelf in te stellen. Je kunt dan nooit meer uur de app open hebben gehad dan dat je zelf hebt ingesteld. Dat werkt via Schermtijd van iOS:

Open de Instellingen-app en tik op ‘Schermtijd’; Je krijgt nu het dashboard te zien. Tik op ‘App-limieten’; Tik vervolgens op ‘Voeg limiet toe’; Tik de juiste categorie aan of tik ‘Alle apps en categorieën’ aan als je overal een limiet op wil hebben; Door op het pijltje achter een categorie te tikken zie je welke apps erbij horen. Tik de gewenste app aan; Stel een tijdslimiet in voor hoe lang je de app mag gebruiken, per dag of in een week.

5. Zet het scherm op grijs

Naast bovenstaande tips kun je het ook iets rigoureuzer aanpakken. Het is namelijk mogelijk om alle kleur van je iPhone-scherm te verwijderen. Dat zorgt ervoor dat het scherm minder aantrekkelijk is om naar te kijken, waardoor je ook minder behoefte hebt om het toestel erbij te pakken. Om dat te doen doorloop je onderstaande stappen.

Ga naar het instellingenmenu van iOS; Kies voor ‘Algemeen > Toegankelijkheid’; Onder het kopje ‘Zien’ kies je voor ‘Aangepaste weergave’; Kies voor ‘Kleurfilters’; Schakel kleurfilters in door het schakelaartje over te halen; Kies voor ‘Grijstinten’.

6. Gebruik apps

Er staan ook verschillende apps in de App Store die je helpen om je telefoon wat minder vaak te gebruiken. Denk aan de app Forest. Het idee is simpel: zodra je de app opstart geef je aan hoeveel minuten jij je wil focussen, kies je een plantensoort die je wil laten groeien en start de sessie.

De boom blijft doorgroeien zolang jij je iPad of iPhone niet aanraakt. Doe je dit wel, dan ben je weer terug bij af en is je boom niet meer dan een plantje.

Je kunt uiteraard kiezen voor opgeven, maar dan krijg je te horen dat door jouw toedoen een onschuldige boom sterft, wederom een voorbeeld van nudging. In het overzicht-tabblad wordt bijgehouden hoeveel bomen je al hebt geplant.

Forest - Stay focused SEEKRTECH CO., LTD. 9,4 (1955 reviews) € 2,29 via App Store

Zo maakt iOS je iPhone minder verslavend

Sinds iOS 12 focust Apple meer op het tegengaan van smartphone-verslaving. Daarom introduceert Apple steeds nieuwe functies die je helpen om meer bewust te worden van je iPhone-gebruik. Door de introductie van Schermtijd, Downtime en app-limieten heeft Apple al grote stappen gezet. Is bij jou vaak Facebook of Instagram het probleem? Op iPhoned lees je hoe je een tijdslimiet instelt voor deze apps.