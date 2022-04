De webcam in Apple Studio Display is toch echt slecht – en dit is waarom

Meerdere gebruikers klagen dat de webcam in de Apple Studio Display slecht is. Inmiddels heeft Apple een update uitgebracht, maar hiermee lijken de problemen nog steeds niet opgelost. iPhoned vertelt je waarom.

Webcam in Apple Studio Display is slecht en ondermaats

Dat de Apple Studio Display een prachtig scherm is staat vrijwel buiten kijf. Dit komt onder andere door de behuizing die grotendeels van aluminium is gemaakt. Dit voelt stevig aan en oogt erg professioneel. Daarnaast zorgen de afgeronde hoeken en de rechte zijkanten dat de Studio Display op de nieuwste iMac lijkt.

Toch was niet alles koek en ei toen het beeldscherm in de verkoop ging, want de webcam was volgens de eerste gebruikersberichten best wel ondermaats. Dit was opvallend, want Apple sprak tijdens de aankondiging nog over een ‘sensationele webcam’ van 12 megapixel. Als we eerlijk moeten zijn kan de kwaliteit er nog mee door, maar voor zo’n kwalitatief goed scherm verwacht je ook dat de webcam van dezelfde kwaliteit is.

Apple kwam al snel met een aankondiging en zei dat ze met een update de slecht presterende webcam van de Studio Display zouden fixen. De update is op dit moment alleen beschikbaar in de meest recente bètaversie van macOS Monterey. Het is nog niet bekend wanneer deze update voor iedereen beschikbaar komt.

Verschillende gebruikers hebben de update al geïnstalleerd. Ze zijn van mening dat het beeld van de Studio Display-webcam wel wat beter is geworden, maar het eigenlijk nog steeds te slecht is. Dit is stiekem wel begrijpelijk, en dit is waarom.

De webcam ondersteunt Apple’s Middelpunt (Center Stage). Hiermee volgt de ultragroothoekcamera je bewegingen en blijf je altijd in het midden van het beeld. Als er een tweede persoon de kamer in loopt, herkent de webcam deze automatisch en past hij het frame aan zodat beide personen te zien zijn.

De webcam kan echter niet optisch inzoomen en zal daarom de opgenomen video van de ultragroothoekcamera constant bijsnijden. Hierdoor lijkt het net alsof je door de camera gevolgd wordt, maar eigenlijk beweegt er een soort uitsnede zich over het videobeeld. Daarom is het beeld van de webcam wat jij te zien krijgt ook geen 12 megapixel, maar een stuk minder scherp. Er worden immers grote stukken beeldmateriaal weggesneden en dat zie je dus terug in de kwaliteit.

De echte oplossing komt nog (hopen we)

Met een software-update ben je beperkt met wat je kunt fixen. Om de kwaliteit van de camera te verbeteren zal er waarschijnlijk iets aan de hardware moeten gebeuren. Of dat in een verbeterde versie van de Studio Display gaat komen? Of dat Apple in de toekomst misschien een terugroepactie in het leven roept? Dat is niet bekend. Tot die tijd blijft de kwaliteit van de webcam in de Studio Display slecht en ondermaats. En dat is ontzettend jammer voor zo’n mooi scherm.

