Zo werkt Center Stage op de iPad Pro 2021

De iPad Pro 2021 heeft een handige nieuwe functie voor videobellen: Center Stage. Daarmee volgt de ultragroothoekcamera je bewegingen en blijf je altijd in beeld. Zo werkt het.

Center Stage op de iPad Pro 2021

We videobellen allemaal een stuk meer tegenwoordig. Daar springt Apple handig op in met Center Stage op de iPad Pro 2021. De nieuwe tablet beschikt over een verbeterde ultragroothoekcamera aan de voorzijde, die mensen herkent en ze optimaal in beeld brengt.

Bij een normale frontcamera moet je op een vaste plek gaan zitten om goed zichtbaar te zijn voor je gesprekspartner(s). De camera in de nieuwe iPad Pro kan zelfstandig in- en uitzoomen. Loop je dus naar achteren, dan zal de lens inzoomen. Beweeg je van links naar rechts, dan volgt hij je pad.

Het gaat overigens wel om digitale zoom, want de lens zelf beweegt niet. Er zit daarom ook een grens aan hoe lang je in beeld blijft. Zodra je buiten het bereik van de camera komt, ben je niet meer te zien.

De camera kan meerdere mensen herkennen en past zich daarop aan. Als er een tweede persoon het frame inloopt, zal de lens automatisch uitzoomen om beide onderwerpen goed in beeld te brengen.

Je kunt Center Stage natuurlijk gebruiken tijdens FaceTime-gesprekken, maar andere apps kunnen er ook mee aan de slag. Apple heeft deze functie namelijk vrijgegeven voor ontwikkelaars. Het lijkt daarom een kwestie van tijd voor Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en Skype ook Center Stage aan zullen bieden.

Dit moet je weten over de iPad Pro 2021

Naast Center Stage biedt de iPad Pro 2021 nog een heleboel andere vernieuwingen. Zo beschikt de tablet over Apples razendsnelle M1-chip, die we ook in de MacBook Air, MacBook Pro en iMac 2021 aantreffen.

De 12,9 inch-variant van de iPad Pro 2021 heeft nu bovendien een mini-led-scherm. Dat zorgt voor een beter contrast en een veel hogere helderheid.

