Deze iOS 26-functies heeft Apple nog niet aangekondigd (maar komen wél)

Apple heeft iOS 26 aangekondigd, maar nog niet alle nieuwe functies voor de iPhone zijn onthuld. Deze features presenteert Apple pas later!

Begin juni heeft Apple de belangrijkste software-updates van 2025 aangekondigd. In plaats van iOS 19 komt dit jaar iOS 26 naar de iPhone. De grootste verandering in iOS 26 is het nieuwe ontwerp, waarbij Apple Liquid Glass introduceert. Vrijwel alle applicaties, het Beginscherm en het Bedieningspaneel zien er daardoor anders uit. Dat is nog lang niet alles, want iOS 26 brengt veel nieuwe functies naar de iPhone.

Applicaties als Berichten, Wallet, Telefoon en Apple Music krijgen meer features in iOS 26. Ook CarPlay wordt verbeterd en krijgt een nieuwe interface. Inmiddels heeft Apple al veel veranderingen voor de iPhone aangekondigd, maar nog niet alle functies van iOS 26 zijn onthuld. Ben je benieuwd over welke features Apple nog niks heeft gezegd? Deze verbeteringen komen later naar de iPhone!

1. Live vertalen voor de AirPods

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman brengt Apple Live vertalen met een latere iOS 26-update naar de AirPods. Met Live vertalen wordt gesproken tekst – zoals de naam al doet vermoeden – vertaald naar een andere taal. Dit gebeurt vrijwel direct, waardoor het veel gemakkelijker wordt om een gesprek in een vreemde taal te begrijpen. Het vertalen door de AirPods gebeurt vrijwel direct,, zodat je geen andere Vertaal-app meer nodig hebt.

Apple heeft overigens wel aankondigingen over Live vertalen in iOS 26 gedaan. In de nieuwe softwareversie wordt Live vertalen uitgebreid naar Berichten, FaceTime en Telefoon. In deze applicaties kan gesproken tekst vertaald naar een andere taal. Het is de verwachting dat Apple deze functie later dus ook naar de AirPods brengt, dat gebeurt waarschijnlijk met iOS 26.2 of later.

2. Verbinden met publieke wifi

Ben je veel onderweg en verbind je regelmatig met openbare wifi-netwerken? In dat geval krijg je er met een latere versie van iOS 26 nog een handige functie bij. Bij het inloggen op openbare netwerken moet je vaak bepaalde gegevens invullen, zoals een mailadres, kamernummer of naam. Deze gegevens moet je op je iPhone, iPad én Mac(Book) telkens opnieuw invoeren om toegang te krijgen tot een publiek netwerk.

Daar komt met iOS 26 verandering in, want het is dan voldoende om deze informatie op één van je Apple-apparaten in te vullen. Andere toestellen onthouden dit netwerk vervolgens, zodat je niet telkens opnieuw hoeft in te loggen. Deze functie van iOS 26 maakt het gebruiken van openbare wifi-netwerken veel gemakkelijker en toegankelijker. Zo kun je in hotels, restaurants en andere plekken sneller met het wifi-netwerk verbinden op al je Apple-toestellen.

Release van iOS 26

Volgens Gurman werkt Apple al langer aan deze functies, maar zijn ze niet op tijd klaar voor de release van iOS 26. Apple wil waarschijnlijk geen risico’s lopen en kondigt geen features meer aan als ze nog niet klaar zijn. Bij de WWDC 2024 deed het bedrijf dat wel, waardoor gebruikers veel te lang moesten wachten op alle veranderingen. Zo is Apple Intelligence meer dan een jaar na de aankondiging nog steeds niet beschikbaar in Nederland en België.

Op functies als Live vertalen bij de AirPods en het sneller verbinden met publieke wifi-netwerken moeten we dus wat langer wachten. De release van iOS 26 komt er langzaam aan, want Apple brengt de update al in september uit. Die maand verschijnen de belangrijkste softwareversies van 2025. Ben je benieuwd of jouw iPhone ondersteuning heeft voor iOS 26? Lees dan hier welke toestellen straks kunnen bijwerken!