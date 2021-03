Apple stopt met de productie van de originele HomePod. Het bedrijf zal nu alle luidsprekerinspanningen richten op de vorig jaar verschenen HomePod mini.

Einde verhaal voor de originele HomePod

Na vier jaar stopt Apple de productie van de originele grote HomePod. In gesprek met TechCrunch maakt het techbedrijf bekend vanaf nu alleen nog te focussen op de HomePod mini. De grote HomePod blijft nog beschikbaar via de officiële verkoopkanalen zolang de voorraad strekt.

Apple wijdt het einde van de grote HomePod aan het succes van de HomePod mini. In het interview met TechCrunch verklaard het bedrijf uit Cupertino dat de HomePod mini al sinds zijn debuut een groot succes is. Om deze reden richt Apple nu alle inspanningen qua techniek en ontwikkeling op deze kleinere slimme luidspreker.

Het succes van de HomePod mini zal niet de enige reden zijn voor de productiestop. Zo bleek al kort na de lancering van de originele HomePod dat de verkoopcijfers tegenvielen.

HomePod versus HomePod mini

De originele HomePod verscheen aan het begin van 2018, hierna heeft het apparaat nooit een echte opvolger gekregen. Dat maakte de HomePod mini de eerste nieuwe HomePod in jaren. Nu de grotere HomePod alleen nog beschikbaar is ‘zolang de voorraad strekt’ komt er meer focus op de mini-variant te liggen. Wat zijn de verschillen tussen beide slimme luidsprekers? In een uitgebreid artikel zetten we de verschillen op een rij. Zo gaan we dieper in op het verschil in geluidskwaliteit – de grotere HomePod trekt aan het langste eind – en processor.

Laatste kans

Hoewel de HomePod nooit officieel verkrijgbaar was in Nederland, zijn er verschillende webshops die de speaker alsnog geïmporteerd hebben. De voorraad is in deze winkels inmiddels erg schaars. Het is daarnaast ook mogelijk om via Duitsland of Frankrijk alsnog de originele HomePod in huis te halen.

