HomePod mini krijgt een mini-update (en is beschikbaar in deze nieuwe kleur)

Apple heeft een nieuwe versie van de HomePod mini uitgebracht! De HomePod mini krijgt een kleine update, want de speaker is beschikbaar in een nieuwe kleur. Dit verandert er!

HomePod mini heeft een nieuwe kleur

Apple heeft aangekondigd dat de HomePod mini een kleine update krijgt. De speaker is vanaf 17 juli beschikbaar in een nieuwe kleur, je kunt bij de HomePod mini dan ook voor middernacht kiezen. Daarnaast is de kleine speaker beschikbaar in de kleuren blauw, geel, wit en oranje. Eerder kon je de HomePod mini ook in de kleur spacegrijs bestellen, maar die uitvoering wordt vervangen door middernacht.

Door de kleine update zijn de HomePod mini en de tweede generatie HomePod nu in dezelfde kleuren te verkrijgen. Bij de grotere uitvoering van de speaker heb je wel minder keuze, die is alleen verkrijgbaar in middernacht en wit. Voor opvallendere kleuren blijf je beperkt tot de HomePod mini. Met de vernieuwde kleur bij de kleine speaker sluiten de HomePod en de HomePod mini beter op elkaar aan.

Verder geen wijzigingen

Apple heeft verder geen veranderingen aangekondigd bij de speaker. Het gaat dus om een kleine update voor de HomePod mini, er komen verder geen nieuwe functies naar het toestel. Ook de prijs blijft hetzelfde, je krijgt de speaker voor 109 euro bij Apple. Andere aanbieders vragen een lagere prijs voor de HomePod mini, daar betaal je op dit moment 99 euro voor het toestel.

De HomePod mini verscheen in 2020 en heeft sindsdien geen echte update meer gekregen. De speaker kwam pas in 2022 officieel uit in Nederland, waardoor het niet de verwachting is dat er binnenkort een nieuwe generatie van de HomePod mini verschijnt. Wel kreeg het toestel begin 2023 een aantal nieuwe functies, want het is sindsdien mogelijk om de temperatuur en luchtvochtigheid te bekijken via de HomePod (mini).

Nieuwe HomePod met scherm

De HomePod mini krijgt voorlopig dus geen grote update, maar voor de HomePod zijn de verwachtingen wel hooggespannen. Er zijn al meerdere geruchten opgedoken, die verklappen dat Apple werkt aan een speaker met scherm. Het display wordt vermoedelijk even groot als de iPad mini, die een 8,3-inch scherm heeft. Apple heeft al tests uitgevoerd om te kijken hoe tvOS werkt op de kleine uitvoering van de iPad.

Het is de verwachting dat de HomePod met display het middelpunt wordt van je huis, waarmee alle slimme apparaten aangestuurd kunnen worden. Bovendien beschikt de vernieuwde versie van de speaker waarschijnlijk over een camera, zodat je gesprekken via FaceTime kunt voeren. Ben je nog op zoek naar een nieuwe speaker en vind je de nieuwe kleur van de HomePod mini leuk? Bekijk dan hier de beste prijzen, zodat je niet teveel betaalt!