HomePod met scherm komt eraan (en krijgt Apple Intelligence)

Apple werkt aan een nieuwe HomePod met scherm, die ondersteuning krijgt voor Apple Intelligence. Dit is wanneer de HomePod verschijnt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe HomePod krijgt scherm

Het is al langer bekend dat Apple werkt aan een nieuwe speaker. De volgende generatie van de HomePod gaat er heel anders uitzien, want het toestel krijgt voor het eerst een scherm. Het apparaat heeft naar verluidt een 8,3-inch display, dat even groot is als de iPad mini 2021. Volgens geruchten werkt Apple aan twee uitvoeringen van de HomePod, waarbij de duurdere versie een groter scherm heeft.

Waar het display bij de goedkopere versie direct op de HomePod wordt geplaatst, werkt het scherm bij de high-end versie met een robotarm. Daarmee kan het scherm bewegen, dat niet mogelijk is bij de goedkopere variant van de HomePod. De speaker krijgt dus een compleet nieuw design, maar dat is niet alles. Ook onder de motorkap worden er grote veranderingen doorgevoerd.

Ondersteuning voor Apple Intelligence

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman draait de HomePod met scherm op homeOS. Dat is een nieuw besturingssysteem, dat speciaal wordt ontwikkeld voor de HomePod. Het is de verwachting dat tvOS de basis wordt voor homeOS, waarbij apps als Kalender, Notities en Woning het belangrijkst zijn. Deze apps worden via widgets getoond op het display van de nieuwe HomePod.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het apparaat draait naar verluidt op de A18-chip, waarmee de HomePod voor het eerst ondersteuning krijgt voor Apple Intelligence. Dat heeft veel voordelen, zo werkt de vernieuwde versie van Siri met de volgende HomePod. Met homeOS en Apple Intelligence moet de HomePod met scherm het middelpunt worden van je slimme huis. Het aansturen van slimme lampen en andere apparaten gaat dan veel gemakkelijker.

HomePod komt in 2025

Andere veranderingen die bij de HomePod worden verwacht zijn een camera voor FaceTime en bediening via handgebaren. Volgens Gurman komt de goedkopere variant van de HomePod met een scherm al in 2025. Het gaat om de uitvoering zonder robotarm, het is vooralsnog onbekend wanneer die versie verschijnt. Over de prijs is ook nog weinig bekend, de huidige HomePod kost € 328,95.

Gurman verwacht dat de HomePod met robotarm meer dan 1000 dollar gaat kosten. In Europa liggen de prijzen van Apple vaak nog hoger, dus het is zo goed als zeker dat je meer dan 1000 euro neerlegt voor de high-end HomePod. Wil je niet zo lang wachten op de HomePod met scherm? Of vind je de volgende HomePod te duur? Bekijk dan hier de beste prijzen van de HomePod en de HomePod mini, zodat je nooit teveel betaalt:

Apple HomePod mini deals Apple HomePod mini 1 stuk € 108,95 1 dag Bekijk bij Belsimpel Vergelijk alle Apple HomePod mini prijzen