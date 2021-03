Heb je alleen maar Apple-apparaten in huis? Dan is de HomePod mini de compacte Apple-speaker waar al je die tijd op hebt gewacht. Lees er alles over in deze HomePod mini review.

Lees verder na de advertentie.

Dit is onze HomePod mini review

Ruim drie jaar geleden bracht Apple de HomePod uit. Jammer genoeg kwam deze speaker nooit officieel in Nederland uit, maar via omwegen kon je er alsnog eentje in huis halen. iPhoned deed hetzelfde en wat wij er toen van vonden kun je lezen in onze HomePod review.

De HomePod pakte het anders aan dan concurrenten. De Apple-speaker richtte zich niet op betaalbaarheid, zoals de Google Home bijvoorbeeld, maar op kwaliteit. Velen vonden de HomePod een stuk beter klinken dan zijn concurrenten, als je maar bereid was om diep in de buidel te tasten.

Met de HomePod mini gooit het Apple het weer over een andere boeg. De nieuwe speaker is kleiner, simpeler en vooral veel minder prijzig dan zijn grotere broer. Daar waar de originele HomePod voor 349 dollar over de toonbank ging, betaal je voor de mini ‘slechts’ 99 dollar. Wil je de compacte Apple-speaker via een Nederlandse webshop aanschaffen, dan betaal je een bedrag van tussen de 130 en 140 euro.

Prijs is struikelblok

De prijs is ook direct hét grootste nadeel van de compacte speaker. Voor tientallen euro’s minder haal je een Google Nest Audio of Google Nest Mini in huis. Zit je meer in het Amazon-ecosysteem, dan is de Echo Dot-speaker een interessant (en veel goedkoper) alternatief voor de HomePod mini.

Afgezien van de prijs doet de speaker namelijk een hoop dingen goed. De HomePod mini richt zich veel minder sterk op geluidskwaliteit dan zijn grotere broer, maar klinkt alsnog heel goed. In een directe vergelijking met de Nest Mini van Google trekt de Apple-speaker zonder twijfel aan het langste eind.

Geluidskwaliteit is goed, maar niet indrukwekkend

De HomePod mini is vrij klein en qua formaat ongeveer even groot als een bolvormige kaars. Hij wordt beschermd door een laagje van mesh, een materiaal dat er erg stijlvol oogt en in vrijwel ieder interieur past. Een klein nadeel is dat je een witte stroomadapter bij de HomePod mini krijgt, ook al bestel je de donkere variant.

Door naar de specificaties van de HomePod mini. Het apparaatje heeft één driver die het geluid naar de onderkant van de speaker stuurt, waarna het zich in alle richtingen verspreidt. Het geluid klinkt daardoor altijd hetzelfde, waarvandaan je ook luistert.

Jammer genoeg is dit eigenlijk alleen een voordeel wanneer je de speaker precies middenin een kamer zet. Staat de HomePod mini op een plank of in een hoek, dan heb je juist meer aan gerichte speakers.

Ook aanwezig: twee interne radiatoren die lage bastonen accentueren. Verder beschikt de compacte speaker over een S5-chip. Deze slimme chip analyseert het liedje dat jij wil afspelen en stelt hier vervolgens de audio-instellingen op aan. Bij podcasts wordt bijvoorbeeld het accent op de sprekers gelegd, terwijl bij housemuziek juist aandacht aan de bass wordt geschonken.

Voor op de achtergrond

De audiokwaliteit van de HomePod mini is goed, helemaal gezien het formaat. Het geluid klinkt helder, vol en gebalanceerd. Ook wanneer je muziek met veel lage tonen luistert, zoals hiphop of house, raakt de speaker niet ‘overstuur’ of schel. Dat is fijn, want zo kun je tijdens het luisteren naar muziek de songteksten horen zonder dat de bass te aanwezig is.

Vergelijken we de HomePod mini echter met grotere – maar minder dure speakers – als de Nest Audio van Google, dan trekt ‘ie zonder twijfel aan het kortste eind. De concurrent klinkt simpelweg beter en voller. Ook kan de Google-speaker veel harder.

De HomePod mini is daarmee vooral een ideale speaker voor op de achtergrond. Hij is ideaal voor het afspelen van muziek tijdens het thuiswerken, of wanneer je visite hebt. Voor een feestje (als het weer mag), is het maximale volume te zacht.

Vuistdiep in het Apple-ecosysteem

Het aankoopadvies voor de HomePod mini is eigenlijk heel simpel. Ben je idolaat van Apple en zweer je bij iPhones, Macs en Apple Watches? Dan is de HomePod mini hartstikke fijn. Gebruik jij, of iemand anders in je huishouden, een Android-telefoon? Laat de Apple-speaker dan liggen.

De HomePod mini zit namelijk vuistdiep in het Apple-ecosysteem. Vrijwel alle functies zijn alleen interessant wanneer je al andere Apple-producten in huis hebt. Het begint al bij het installeren van de HomePod mini: daar heb je een iPhone voor nodig. Wil je een liedje via Apple Music (of Spotify) streamen naar de speaker, dan komt AirPlay om de hoek kijken.

Handoff: muziek afgeven

Over functies gesproken, de HomePod mini beschikt over Handoff. Hierdoor kun je muziek via je iPhone ‘afgeven’ door het toestel dicht bij de speaker te houden. Vervolgens begint de HomePod mini met het afspelen van die muziek. Wil je vervolgens weer op je iPhone doorluisteren, dan doe je precies hetzelfde. Handoff werkt ontzettend fijn en simpel.

Siri speelt een centrale rol op de HomePod mini. Je kunt het slimme hulpje vragen om agenda-afspraken in te plannen, muziek op te zetten of om een bericht te sturen. Het probleem hiermee is dat Siri vooralsnog alleen Engels spreekt: Nederlands werkt (nog) niet op de HomePod mini.

Dat is een flink nadeel voor sommigen. Het voelt onnatuurlijk om in een vreemde taal tegen je speaker te praten. Bovendien kan Siri nog wel wat werk gebruiken, want het komt regelmatig voor dat het stemhulpje je niet begrijpt.

Conclusie HomePod mini review

De HomePod mini is een aangename speaker voor de échte Apple-fan. Hij is lekker compact, past dankzij zijn stijlvolle design in vrijwel ieder interieur en bovenal is de geluidskwaliteit heel goed te noemen – helemaal gezien het formaat. Ook werkt de Handoff-functie heel intuïtief.

Zoals het Apple-producten betaamd is de HomePod mini echter allesbehalve goedkoop. Vergelijk je ‘m met andere speakers in zijn prijsklasse, die weliswaar minder compact zijn, dan trekt de kleine HomePod aan het kortste eind. Ook wanneer iemand in je huishouden Android-fan is, is de HomePod mini geen aanrader.

HomePod mini kopen

Wil je de HomePod mini kopen? De Apple-speaker is verkrijgbaar in twee kleuren: spacegrijs en wit. De speaker is officieel niet in Nederland verkrijgbaar en heeft een internationale adviesprijs van 99 dollar. Voor ongeveer 130 tot 140 euro kun je de HomePod mini in Nederland via grijze import aanschaffen.