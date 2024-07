HomePod redt gezin nadat huis in de fik vloog

Dankzij een HomePod kon een gezin net op tijd een brand blussen die door de hond was aangestoken. Maar hoe is deze absurde situatie ontstaan?

HomePod redt gezin nadat huis in de brand vloog

Op 26 juni kreeg de brandweer in Colorado een telefoontje over een uitgebroken brand in een huis. De details over de melding werden gedeeld in een bericht op FaceBook. In de video hieronder is goed te zien hoe het vuur in het huis is ontstaan.

De hond had per ongeluk het fornuis aangetikt en de kookplaat aangezet. En omdat er een paar kartonnen dozen op de kookplaat stonden, verscheen er al snel een flinke vlammenzee. Volgens de brandweer waren de bewoners al wakker geworden, … dankzij de HomePod.

De brandweer vertelde dat de huiseigenaren een waarschuwing (notificatie) kregen van de HomePod. Met HomePod mini en HomePod (2e generatie) kun je de temperatuur en vochtigheid checken, maar de HomePod kan geen notificaties sturen als het (veel) te warm wordt of als er brand is. Maar hoe zijn de inwoners dan op de hoogte gebracht?

De HomePod kan wel sommige geluiden herkennen. Hiermee is het dus mogelijk dat de HomePod het geluid van een brandalarm heeft waargenomen. Vervolgens heeft de HomePod een notificatie naar de iPhones van de eigenaren gestuurd. Het is niet bekend waarom de familie niet het geluid van het brandalarm hebben gehoord.

HomePod: geluidsherkenning aanzetten

Wil je checken of de functie bij jouw HomePod (mini) aanstaat? Open de Woning-app en tik rechtsboven op de drie puntjes. Kies voor ‘Woninginstellingen’ en tik op ‘Veiligheid en beveiliging’. Tik op ‘Geluidsherkenning’ en zet de gewenste opties aan.

De HomePod luistert dan voortdurend naar bepaalde geluiden en zal je dan waarschuwen wanneer er geluiden van de rook- en koolmonoxidemelder worden herkend.

