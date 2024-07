Lek op Apple’s website bevestigt: er komt een HomePod mét scherm

Een lek op Apple’s website heeft onthuld dat er een nieuwe HomePod met scherm aankomt. Dit weten we al over de nieuwe HomePod!

Code op Apple’s website gevonden

De geruchten gaan al langer dat Apple werkt aan een nieuwe HomePod met een scherm. Er is nu een code opgedoken op Apple’s website met de naam ‘HomeAccessory17,1’, waarmee de geruchten bevestigd lijken te worden. Deze naam lijkt erg op de code waarmee de huidige HomePod wordt omschreven op Apple’s website, die valt namelijk onder de categorie ‘AudioAccessory’. Op dit moment zijn er geen producten die onder de nieuwe code vallen.

De kans is daarom erg groot dat het gaat om de nieuwe HomePod met scherm. Door de code zijn er ook aanwijzingen dat het nieuwe apparaat draait op de A18-chip, die ook bij de iPhone 16-serie wordt verwacht. Bovendien verklapt de categorie dat het toestel op een variant van tvOS draait. Alles wijst er dus op dat er inderdaad een nieuwe HomePod met display aankomt, die een combinatie wordt van de HomePod en de Apple TV.

HomePod draait op A18-chip

Het is opvallend dat de HomePod met scherm op een A18-chip draait, want de huidige generatie moet het nog doen met een S7-chip. Dezelfde processor zien we terug in de Apple Watch Series 7. Met de nieuwe A18-chip krijgt de HomePod vermoedelijk ondersteuning voor Apple Intelligence, Apple’s nieuwste techniek die werkt met kunstmatige intelligentie.

Apple heeft al aangekondigd dat de nieuwe AI-functies alleen naar apparaten met een A17 Pro-, M1-chip of nieuwer komen. Daardoor krijgen de HomePods (en Apple Watches) vooralsnog geen Apple Intelligence. Met de A18-chip bij de nieuwe HomePod komt daar verandering in. Je krijgt dan via het scherm van de HomePod toegang tot handige AI-functies, zoals ChatGPT en de vernieuwde versie van Siri.

8-inch scherm bij de HomePod

Volgens eerdere geruchten krijgt de HomePod een 8-inch scherm, vergelijkbaar met de iPad mini 6. Apple heeft al getest hoe tvOS draait op de kleine uitvoering van de iPad, waardoor het aannemelijk is dat de HomePod een soortgelijk display krijgt. De nieuwe generatie van de speaker moet zo het centrale punt van je huis worden, waarmee slimme apparaten bediend kunnen worden met Siri.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman moeten we nog wel even wachten op de nieuwe HomePod. Hij voorspelt dat we pas in 2025 een HomePod met scherm zullen zien. De prijs van de nieuwe speaker is nog onbekend, op dit moment krijg je de HomePod voor € 328,95. Wil je niet tot 2025 wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe speaker? Bekijk dan hier de beste prijzen van de HomePod en de HomePod mini: