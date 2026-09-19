Waarom je iOS 27 beter níét direct kunt installeren (iPhone-nieuws #38)

Apple heeft iOS 27 uitgebracht, maar de update is niet zonder gevaren voor je iPhone. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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De grootste iPhone-update van het jaar is uitgebracht! Wil je iOS 27 direct installeren? Dat is niet helemaal zonder gevaren voor je iPhone. Hiervoor moet je opletten!

→ iOS 27 niet installeren?

Ziggo heeft een opvallende verandering doorgevoerd, want een populaire functie is sinds 1 september 2026 verwijderd voor alle abonnees. Om deze functie gaat het!

→ Ziggo stopt deze functie

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WhatsApp heeft een waarschuwing gegeven, want gebruikers moeten een beveiligingsfunctie binnenkort zelf aanpassen. Pas de instellingen in je account daarom snel aan.

→ Welke functie in WhatsApp?

Betaal jij inmiddels altijd met je iPhone? De app Apple Wallet heeft met de komst van iOS 27 een paar handige vernieuwingen gekregen – we zetten de belangrijkste voor je op een rij.

→ Grote update voor Apple Wallet

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Apple heeft met iPadOS 27 een veelgevraagde functie naar de iPad gebracht, die je direct wilt inschakelen. Benieuwd om welke verbetering het gaat? Hier vind je de nieuwe instelling!

→ Zo werkt je iPad veel beter!

De iPhone 18 Pro Max is het allernieuwste topmodel van Apple, maar hoe verhoudt die zich ten opzichte van de iPhone 17 Pro Max van vorig jaar? Dit zijn de vijf grootste veranderingen!

→ iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max

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Bluetooth krijgt binnenkort een flinke upgrade en moet daardoor een stuk sneller en zelfs zelfstandiger worden. Dat heeft grote gevolgen voor vrijwel al je apparaten – dit kun je ervan verwachten.

→ Bluetooth gaat veranderen

Updaten maar! Apple heeft met iOS 27 meer functies naar CarPlay gebracht. CarPlay heeft maar liefst zeven nieuwe features, die je per direct kunt gebruiken. Zo werken ze!

→ CarPlay is vernieuwd!

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