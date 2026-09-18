iPhone 18 Pro én iPhone 18 Pro Max zijn officieel uit (en je krijgt nu al korting)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max liggen in de winkels! Zo krijg je direct korting op jouw nieuwe iPhone 18 Pro (Max).

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Officiële release iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn eindelijk verkrijgbaar! De nieuwe iPhones liggen sinds vrijdag 18 september 2026 in de winkels. Beide toestellen hebben een grote upgrade gekregen en zijn voorzien van de A20 Pro-chip. Ze zijn beschikbaar in de kleuren bordeauxrood, gletsjer, zilver en zwart. Wil jij de nieuwe iPhone zo snel mogelijk in huis halen? Dan moet je er snel bij zijn, want de levertijden lopen snel op.

Apple heeft dit jaar slechts twee iPhone 18-modellen uitgebracht. We zien alleen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, de reguliere iPhone 18 en de iPhone 18e volgen naar verluidt pas in 2027. Dat is slecht nieuws als je een nieuwe iPhone wilt halen, want de vraag naar de Pro-modellen ligt daardoor veel hoger dan normaal. De voorraad is bovendien beperkt door het wereldwijde tekort naar geheugenchips. Benieuwd waar je de iPhone 18 Pro (Max) het voordeligst bestelt? Dit zijn de beste opties bij de nieuwe iPhones van 2026!

iPhone 18 Pro met abonnement

De iPhone 18 Pro heeft dit jaar een relatief grote upgrade door de nieuwe A20 pro-chip. Deze processor is veel sneller en energiezuiniger dan eerdere chips, omdat die volgens een nieuw proces wordt gemaakt. Zo werkt de iPhone 18 Pro niet alleen veel sneller, de telefoon heeft ook nog eens ongeveer dezelfde accuduur als de iPhone 17 Pro Max. Dat betekent dat je tot 34 uur doet met de iPhone na slechts één keer opladen.

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De iPhone 18 Pro heeft verder een verbeterd camerasysteem met een verstelbaar diafragma. Zo heb je meer mogelijkheden bij het maken van foto’s en video’s, want je krijgt een aantal exclusieve functies in de Camera-app. Je krijgt de iPhone 18 Pro voor € 1.479,-, maar haalt de nieuwe iPhone nu al met hoge korting in huis als je voor een abonnement kiest. Hier krijg je de iPhone 18 Pro het voordeligst in combinatie met een abonnement:

iPhone 18 Pro met abonnement

iPhone 18 Pro als los toestel

Ben je tevreden met je huidige abonnement? En wil je niet wisselen van provider of abonnement? In dat geval kun je de iPhone 18 Pro ook als een los toestel aanschaffen. Dat heeft als nadeel dat je de volledige toestelprijs vaak in één keer moet betalen, maar dan is de nieuwe iPhone wel direct van jou. Je zit bovendien niet vast aan een één- of tweejarig abonnement. Hier krijg je de iPhone 18 Pro zonder abonnement:

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

De iPhone 18 Pro Max beschikt over vrijwel dezelfde functies als de iPhone 18 Pro. Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je eveneens de A20 Pro-chip, een verstelbaar diafragma en dezelfde beschikbare kleuren. Het grote verschil tussen beide toestellen zien we terug bij de afmetingen en de accuduur. Waar je bij de iPhone 18 Pro een 6,3-inch display krijgt, beschikt de iPhone 18 Pro Max over een 6,9-inch scherm.

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De grotere behuizing heeft niet alleen als voordeel dat je meer scherm krijgt, er is in de behuizing ook meer ruimte voor de accu. De iPhone 18 Pro Max heeft een grotere accu, die ervoor zorgt dat de beste iPhone van 2026 maar liefst 43 uur meegaat na eenmaal opladen. Dat zie je helaas ook wel terug aan de prijs, want je betaalt € 1.629,- voor de iPhone 18 Pro Max. In combinatie met een abonnement voorkom je die hoge prijzen en krijg je direct korting. Dit zijn de beste opties:

iPhone 18 Pro Max met abonnement

iPhone 18 Pro Max als los toestel

Als je liever niet van abonnement wisselt kun je natuurlijk ook voor de iPhone 18 Pro Max als los toestel kiezen. Houd er dan wel rekening mee dat je de toestelprijs in één keer moet betalen en mogelijke voordelen bij je provider mist. Voordeel is wel dat je meer vrijheid hebt bij het wisselen tussen abonnementen in de toekomst en een relatief lage maandprijs behoudt voor je huidige abonnement. Hier krijg je de iPhone 18 Pro Max zonder abonnement:

iPhone 18 Pro Max los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Oude iPhone inruilen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone te kopen, maar weet je nog niet wat je met je huidige toestel doet? In dat geval kun je jouw huidige iPhone het beste inleveren, want je kunt nog veel geld voor het toestel krijgen. Zeker als je iPhone weinig gebruikerssporen heeft en nog naar behoren werkt kun je een behoorlijk bedrag voor de telefoon krijgen. Je leest er meer over op onze Trade in-pagina. Bekijk hier hoeveel geld je krijgt voor jouw iPhone:

Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

iPhone 18 Pro (Max) voor zakelijk gebruik

Als je ondernemer bent, dan is het mogelijk voordeliger om je iPhone met een zakelijk abonnement aan te schaffen. Zo krijg je vaak meer belminuten en data voor minder geld en lagere kosten als je buiten je bundel kunt, maar er zijn ook fiscale voordelen. Zo mag je de kosten van zakelijke mobiele telefoons aftrekken van je winst. Ben jij van plan om je iPhone 18 Pro (Max) zakelijk te gebruiken? Bekijk hier naar de mogelijkheden, zodat je geen voordelen misloopt bij je volgende iPhone:

iPhone 18 Pro zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

iPhone 18 Pro Max zakelijk kopen

Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je als zakelijke gebruiker dezelfde voordelen als bij de iPhone 18 Pro. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Beste accessoires voor de iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn voorzien van een ontzettend sterk scherm, maar zijn ook duurder dan ooit. Het is daarom verstandig om voor een telefoonhoesje of screenprotector te kiezen bij je nieuwe iPhone. Zo weet je zeker dat je nieuwe iPhone beschermd is tegen krasjes en valpartijen. Hoe nieuwer je iPhone na een jaar eruitziet, hoe meer geld je ervoor kunt vragen als je de telefoon nog wilt doorverkopen of wilt inruilen.

Maak je toestel verder compleet met andere handige accessoires, zoals slimme laders, draadloze opladers en bijpassende laadkabels. Zo laad je eenvoudig en efficiënt op, thuis, onderweg of op kantoor. Hier vind je de beste accessoires: