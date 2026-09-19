iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8: zoveel beter is de Duo

Apple heeft met de iPhone Duo eindelijk een vouwbare iPhone uitgebracht, maar hoe verhoudt die zich tot de Galaxy Z Fold 8 van Samsung?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8

Apple en Samsung kiezen bij hun nieuwste vouwtelefoons voor een vergelijkbaar ontwerp. Beide toestellen hebben een groot scherm aan de binnenkant en een tweede display aan de buitenkant. Maar er zijn ook heel wat verschillen tussen de iPhone Duo en de Galaxy Z Fold 8.

Prijs

De iPhone Duo krijgt in Nederland een vanaf-prijs van 2339 voor 256 GB opslag. De Galaxy Z Fold 8 is verkrijgbaar vanaf 1899 voor 256 GB en daarmee dus ruim 400 euro goedkoper. We kijken of de meerprijs voor de iPhone de moeite waard is.

Ben je van plan om binnenkort de iPhone Duo aan te schaffen? Doe dit dan bij voorkeur in combinatie met een abonnement. Je betaalt dan meestal een stuk minder voor het toestel dan wanneer je het los koopt. Kijk hieronder alvast voor de beste deals! Op zoek naar de beste deals voor de Galaxy Z Fold 8? Je vindt ze hier.

iPhone Duo met abonnement

Scherm

De iPhone Duo heeft aan de binnenkant een 7,6-inch vouwbaar scherm en een 5,4-inch scherm aan de buitenkant. Samsung gebruikt eveneens een 7,6-inch hoofdscherm, maar het coverscherm is met 5,5 inch net iets groter.

Apple kiest voor een speciale nanotextuurlaag, die schitteringen vermindert. Daardoor moet het scherm ook bij veel omgevingslicht goed afleesbaar blijven. Daarbij hebben beide toestellen een maximale helderheid van 3000 nits. Een ander opvallend punt is de vouw: Apple heeft de vouw zo ontworpen dat die in het scherm nauwelijks zichtbaar is. Beide schermen van de Duo hebben een Dynamic Island, Always-On en ProMotion tot 120 Hz.

Design

Ook qua behuizing zijn er verschillen. De iPhone Duo heeft een titanium frame, Samsung heeft aluminium gebruikt. De iPhone is met 254 gram wel een stuk zwaarder dan de Galaxy Z Fold 8 van 201 gram. Ook is de Duo een stukje dikker dan de Fold 8 (opengevouwen 5,2 mm ten opzichte van 4,5 mm). Daar staat tegenover dat de Duo IP68-bescherming heeft tegen water en stof. De Galaxy Z Fold 8 heeft een IP48-classificatie. Verder ziet de Galaxy er wat hoekiger uit dan de iPhone Duo. Wat je mooier vindt, is uiteraard een kwestie van smaak.

Camera

De iPhone Duo heeft een 48-megapixel Dual Fusion-camerasysteem, bestaande uit een 48-megapixel hoofdcamera met 2x optische zoom en een 48-megapixel ultragroothoekcamera. Aan de voorkant zit een 12-megapixel Center Stage-camera. Samsung heeft voor twee camera’s van 50 megapixel aan de achterkant en een 10-megapixel-frontcamera aan de voorkant gekozen. Optische zoom ontbreekt op het toestel.

Processor

De iPhone Duo draait op de nieuwe A20 Pro-chip. Die is speciaal ontworpen voor de prestaties van de vouwbare iPhone en wordt geholpen door een dampkoelsysteem. De Galaxy Z Fold 8 gebruikt een aangepaste Qualcomm-processor met een krachtige CPU, GPU en NPU.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterij

Apple gebruikt in de Duo een dubbel batterijsysteem. Volgens Apple kun je maximaal 31 uur video afspelen op het binnendisplay en tot 44 uur op het buitendisplay. De Galaxy Z Fold 8 heeft een batterij van 4800 mAh en haalt volgens Samsung maximaal 26 uur video afspelen. Op papier heeft de iPhone Duo daarmee een langere batterijduur.

Extra’s

Apple ondersteunt de Apple Pencil USB-C op beide schermen van de Duo. Ook kun je het toestel gedeeltelijk openvouwen en sommige apps op die manier gebruiken. Samsung heeft bij de Fold 8 juist sterk ingezet op multitasking, met meerdere apps naast elkaar op het grote scherm.

De iPhone Duo is verder verkrijgbaar met maximaal 2 TB opslag, terwijl de Galaxy Z Fold 8 tot 1 TB gaat. de iPhone Duo is ook wereldwijd eSIM-only, dat is mogelijk iets om rekening mee te houden.

Conclusie: iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8

De iPhone Duo heeft op papier een aantal duidelijke voordelen. Apple biedt een titanium behuizing, IP68-bescherming, een vrijwel onzichtbare schermvouw, Apple Pencil-ondersteuning en een langere opgegeven batterijduur. Ook kun je tot 2 TB opslag kiezen.

Daar staat tegenover dat de Galaxy Z Fold 8 lichter en goedkoper is en al langer verkrijgbaar is. Samsung heeft bovendien meer ervaring met vouwtelefoons en zet sterk in op multitasking. De iPhone Duo is daarmee vooral interessant voor wie een vouwbare iPhone zoekt en al veel Apple-producten gebruikt. Wil je er binnenkort een kopen? Check dan hieronder de beste deals!

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.