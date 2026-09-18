Waarom dit hét moment is om CarPlay draadloos te maken (en dat kost bijna niets)

Heeft jouw auto nog een bekabelde versie van CarPlay? Dan is het tijd om te upgraden, want dit is hét moment om CarPlay draadloos te maken!

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CarPlay in iOS 27

Er is een grote update voor CarPlay beschikbaar! Apple heeft iOS 27 uitgebracht, waarmee CarPlay veel beter wordt. Het besturingssysteem wordt uitgebreid met nieuwe functies, waaronder een minispeler voor audio en ondersteuning voor het afspelen van video’s. Dat is niet alles, want Apple heeft ook een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Eén van die verbeteringen zien we terug bij de draadloze verbinding van CarPlay.

In iOS 27 heeft Apple de nadruk gelegd op het verbeteren van bestaande functies en het betrouwbaarder maken van de software. Dat is bij CarPlay duidelijk te zien, want navigatiediensten werken beter én de draadloze verbinding is veel stabieler. Bij iOS 26 en eerder kon die draadloze verbinding nog wel eens haperen of wegvallen. Dat probleem is met iOS 27 verholpen, waardoor dit hét moment is om CarPlay draadloos te maken.

Draadloze versie van CarPlay

CarPlay is al jarenlang zowel bekabeld als draadloos beschikbaar in auto’s. Apple bracht CarPlay oorspronkelijk met een bekabelde verbinding naar de wagen, maar kondigde in 2015 aan dat het besturingssysteem ook draadloos ging ondersteunen. In 2017 verschenen de eerste auto’s met de draadloze versie van CarPlay, maar pas sinds ongeveer 2020 is dit de standaard geworden in de meeste wagens. Je hebt daardoor een relatief nieuwe auto nodig voor de draadloze versie van CarPlay.

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Heb jij een auto uit 2019 of eerder? Dan is de kans groot dat je nog steeds een kabel nodig hebt om CarPlay te gebruiken. Dat is niet alleen vervelend, maar ook nog eens slecht voor de accu van je iPhone. Zeker als je lange afstanden rijdt kun je jouw iPhone beter niet de hele tijd opladen, want dan gaat de batterijconditie van het toestel snel achteruit. Er is gelukkig een eenvoudige manier om CarPlay ook in oudere auto’s draadloos te maken: met een voordelige dongle neem je afscheid van de kabel in je wagen.

Zo maak je CarPlay draadloos

Het is tegenwoordig heel gemakkelijk om CarPlay te upgraden, want een dongle zorgt voor een draadloze verbinding tussen je iPhone en de auto. Met een dongle heb je geen kabel meer nodig, in plaats daarvan verbindt je iPhone automatisch met de wagen en wordt CarPlay vanzelf gestart. Zeker nu de draadloze versie van CarPlay beter dan ooit werkt is dit hét moment om voor een dongle te kiezen. Dit zijn de beste draadloze dongles voor CarPlay:

1. Buddi Play 3: het nieuwste model van deze populaire dongle

De Buddi Play 3 maakt bedrade Apple CarPlay en Android Auto draadloos. Je sluit de compacte adapter aan op de USB-poort van je auto en maakt vervolgens via Bluetooth verbinding met je smartphone. Bij het instappen maakt de adapter automatisch verbinding, waardoor je niet steeds een kabel hoeft aan te sluiten.

De adapter ondersteunt Bluetooth 5.4, WiFi 6 en 5GHz voor een snelle en stabiele verbinding. Je kunt bovendien twee telefoons koppelen en eenvoudig tussen de apparaten wisselen. De Buddi Play 3 is geschikt voor auto’s die al bedrade CarPlay of Android Auto ondersteunen. Je haalt hem in huis voor 99,95 euro.

2. Goed alternatief: iMoshion CarPlay-dongle

Een goedkoper alternatief voor de Buddi Play 3 is de iMoshion CarPlay-dongle, die je via Smartphonehoesjes.nl in huis haalt. Daar kost-ie je 34,99 euro. Hij werkt met zowel Apple CarPlay als Android Auto. Er wordt een USB-A en een USB-C kabeltje meegeleverd, zodat je in veel auto’s er gebruik van maakt. Via bluetooth maak je vervolgens verbinding.

Handig is dat de knoppen op je stuur gewoon blijven werken. Precies zoals je dat gewend bent. Bij de dongle wordt een sticker meegeleverd, zodat je hem op een vaste plek vast plakt en hij niet over je dashboard heen en weer schuift.

3. De goedkoopste CarPlay-dongle: Auvra CarPlay-adapter

De Auvra SwiftLink Lite is een compacte adapter waarmee je bedrade Apple CarPlay en Android Auto draadloos kunt gebruiken. Je sluit de dongle aan op de USB-poort van je auto en koppelt hem vervolgens met je smartphone. Na de eerste keer verbinden maakt de adapter bij volgende ritten automatisch opnieuw verbinding, waardoor je niet telkens een kabel hoeft aan te sluiten.

De adapter maakt gebruik van Bluetooth 5.3 en is geschikt voor zowel USB-A als USB-C. Hij ondersteunt iPhones vanaf iOS 10 en Android-telefoons vanaf Android 11. Wel is het belangrijk dat je auto al over bedrade Apple CarPlay of Android Auto beschikt; de dongle voegt deze functies niet toe aan een auto die ze nog niet ondersteunt. Je haalt hem voor slechts 21,99 euro in huis via Amazon.