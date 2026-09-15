iOS 27 direct installeren? Pas op met deze 5 gevaren voor je iPhone

De grootste iPhone-update van het jaar is uitgebracht! Wil je iOS 27 direct installeren? Pas dan op met deze gevaren voor je iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 27 installeren

Er staat weer een nieuwe softwareversie voor je iPhone klaar! Het gaat niet om zomaar een update, want iOS 27 is de belangrijkste nieuwe softwareversie van het jaar voor de iPhone. Apple introduceert onder meer nieuwe Apple Intelligence-functies, een aangepast ontwerp en een reeks verbeteringen voor bestaande applicaties. Toch is iOS 27 direct installeren niet altijd verstandig. Hier moet je rekening mee houden!

1. Fouten in de software

Apple heeft iOS 27 uitgebracht op maandag 14 september. Die dag kwam de eerste versie beschikbaar voor alle gebruikers met een geschikte iPhone. De eerste officiële versie van een grote iOS-update bevat vaak nog kleine fouten, waardoor het soms slimmer is om even te wachten met het bijwerken van je iPhone. Apple lost deze softwarefouten vervolgens met een tussentijdse update alsnog op. Wil je zo min mogelijk last hebben van deze kinderziektes? Wacht dan nog even met het installeren van iOS 27.

2. Batterij sneller leeg

Kom je met de accu van je iPhone nu al maar net de dag door? Dan kan het verstandig zijn om iOS 27 niet meteen te installeren. Na een grote software-update voert je iPhone veel taken op de achtergrond uit. Daardoor kan de batterij de eerste dagen sneller leeglopen dan je gewend bent. Apple geeft aan dat dit effect doorgaans tijdelijk is, omdat processen rond de update na verloop van tijd worden afgerond. Ben je veel van huis de komende tijd en heb je jouw iPhone de hele dag nodig? Stel het installeren van iOS 27 dan nog even uit, want je accuduur gaat er waarschijnlijk (tijdelijk) op achteruit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Niet alle functies werken

Met iOS 27 verschijnen veel nieuwe functies op de iPhone, maar dat betekent niet dat iedere feature direct voor iedereen beschikbaar is. Apple heeft Siri AI in de Europese Unie uitgesteld, waardoor het belangrijkste onderdeel van iOS 27 ontbreekt. Voor Siri AI hoef je jouw iPhone dus nog niet bij te werken naar iOS 27. Daarnaast werkt Apple Intelligence niet op alle iPhones, terwijl iOS 27 juist inzet op meer slimme functies. Lees hier welke iPhones ondersteuning hebben voor Apple Intelligence:

Apple voert met iOS 27 opnieuw veel veranderingen door op de iPhone. De Liquid Glass-interface uit iOS 26 wordt verfijnd en vrijwel alle applicaties van Apple krijgen er nieuwe functies bij. Daardoor kunnen bepaalde functies na de update net anders werken of op een andere plek staan dan je gewend bent.

Heb je binnenkort een belangrijke deadline, reis of andere gebeurtenis waarbij je afhankelijk bent van je iPhone? Dan kan het handig zijn om iOS 27 pas daarna te installeren. Zo voorkom je dat je op een belangrijk moment moet wennen aan veranderingen in het besturingssysteem of onverwacht tegen een softwareprobleem aanloopt.

5. Maak een reservekopie

Heb je besloten om iOS 27 toch direct te installeren? Maak dan vóór het downloaden van de update altijd een reservekopie van je iPhone. Mocht er tijdens de installatie iets misgaan, dan heb je in ieder geval een recente kopie van je apps, instellingen en andere gegevens om op terug te vallen. Maak daarom voordat je iOS 27 installeert in ieder geval eerst een back-up. Een reservekopie in iCloud maak je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar je Apple Account; Tik op ‘iCloud’; Kies voor ‘Back-up in iCloud’; Selecteer tot slot ‘Maak nu back-up’.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release van iOS 27

Met iOS 27 komen grote veranderingen en verbeteringen naar je iPhone, maar in sommige situaties is het slimmer om de update pas iets later te installeren. Apple brengt na de grote jaarlijkse release doorgaans al snel kleinere updates uit. Daarmee worden de eerste softwarefouten opgelost en problemen aangepakt die pas na de publieke release aan het licht komen.

De kans is groot dat ook iOS 27 de komende tijd meerdere tussentijdse updates krijgt. Welke problemen Apple daarmee precies moet oplossen, wordt duidelijk nu miljoenen gebruikers iOS 27 op hun iPhone installeren. Wil je wachten op de volgende softwareversie en geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!