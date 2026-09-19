iPhone 18 Pro is allesbehalve goedkoop: deze voordelen krijg je alléén bij abonnementen

Wil je de iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max kopen? Kijk dan niet alleen naar de prijs van het losse toestel. Met een abonnement kun je de kosten spreiden én profiteren van extra voordelen. Wij zetten de belangrijkste deals van KPN, Odido en Vodafone voor je op een rij.

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iPhone 18 Pro is duur: dit krijg je extra met een abonnement

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn voorlopig de enige nieuwe iPhones van Apple. De reguliere iPhone 18 verschijnt naar verwachting pas in 2027, waardoor je dit jaar voor een nieuwe iPhone 18 alleen bij de Pro-modellen uitkomt. Daar hangt wel een flink prijskaartje aan. Een abonnement kan daarom interessanter zijn dan een los toestel: je betaalt de iPhone in termijnen en krijgt bij verschillende providers extra voordelen, zoals inruilvoordeel, korting of een cadeau. Hieronder zetten we de belangrijkste voordelen per provider voor de iPhone 18 Pro en Pro Max voor je op een rij.

Odido: tijdelijk 100 euro extra inruilvoordeel bovenop de reguliere inruilwaarde

Bij Odido krijg je momenteel bij zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max tijdelijk 100 euro extra inruilvoordeel bovenop de normale inruilwaarde van je oude toestel. Zo levert een iPhone 16 Pro tijdelijk tot 700 euro op en een iPhone 15 Pro tot 550 euro. Je hoeft je oude telefoon bovendien pas in te leveren nadat je nieuwe iPhone is geleverd.

Een ander voordeel van Odido is Klantvoordeel. Combineer je een mobiel abonnement van Odido met Odido Internet, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je factuur. Daarnaast krijg je dubbele data en kun je kiezen voor extra’s zoals gratis Videoland. Heb je al een abonnement bij Ben? Ook Ben valt onder de Odido-familie. Door je Ben-abonnement te combineren met andere diensten van Odido kun je daardoor eveneens profiteren van extra voordeel.

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Vodafone: gratis AirPods 4 t.w.v. 149 euro

Bij Vodafone krijg je momenteel een leuk extraatje wanneer je de iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max met een Unlimited-abonnement afsluit. Je ontvangt tijdelijk gratis AirPods 4 met een exclusieve case. De actie geldt van 12 september tot en met 8 november 2026 en is beschikbaar bij zowel nieuwe abonnementen als verlengingen.

Ook als je thuis Ziggo Internet hebt, kan Vodafone interessant zijn. Met VodafoneZiggo One krijg je tot 10 euro korting per maand op je mobiele abonnement én tot 10 euro korting op je Ziggo-internet. Daarnaast krijg je dubbele data bij je Vodafone-abonnement. Je kunt bij Vodafone bovendien gebruikmaken van extra’s zoals Priority en, afhankelijk van je situatie, Vodafone Young.

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KPN: tot 883 euro inruilvoordeel op jouw nieuwe toestel

Bij KPN profiteer je bij zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max van extra voordeel wanneer je het toestel combineert met een KPN Unlimited-abonnement. Voor de iPhone 18 Pro loopt het maximale inruilvoordeel momenteel op tot 808 euro, terwijl dit bij de Pro Max maximaal 883 euro is.

Ben je al klant van KPN en combineer je KPN Mobiel met KPN Internet, dan profiteer je daarnaast van Combivoordeel. Je krijgt dan tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement, dubbele data en kunt kiezen uit verschillende extra’s, zoals Netflix Basic of Videoland Basis. Heb je ook KPN TV, dan zijn er nog meer voordelen beschikbaar.

Ook Simyo valt onder KPN. Heb je daar al een mobiel abonnement, dan kun je gebruikmaken van Simyo Compleet wanneer je dit combineert met KPN Internet. Zo kun je onder meer extra data krijgen. Daardoor zijn er binnen de KPN-groep verschillende mogelijkheden om voordeel te halen uit het combineren van je abonnementen.