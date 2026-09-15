7 nieuwe CarPlay-features die je nú kunt gebruiken (en goed van pas komen)

Updaten maar! CarPlay heeft maar liefst zeven nieuwe features, die je per direct kunt gebruiken. Zo werken ze!

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CarPlay in iOS 27

Er is een grote update voor CarPlay beschikbaar! Apple heeft iOS 27 uitgebracht, waarmee nieuwe functies naar je iPhone én CarPlay komen. De nieuwe softwareversie komt met grote veranderingen, die ervoor zorgen dat CarPlay beter werkt. Ben jij veel onderweg en heb jij een auto met ondersteuning voor CarPlay? Zorg er dan voor dat je iOS 27 snel op je iPhone installeert, zodat je de volgende acht features direct kunt gebruiken in CarPlay!

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1. Betere navigatie dankzij nauwkeurigere GPS

Apple verbetert de belangrijkste feature van CarPlay, want de locatievoorzieningen werken betrouwbaarder vanaf iOS 27. Apple heeft de locatiebepaling verbeterd, zodat CarPlay nauwkeuriger kan vaststellen waar je rijdt en welke kant je op gaat. De verbetering komt vooral van pas bij kruispunten, afslagen en in drukke stadsgebieden. Hoge gebouwen en parkeergarages zorgen hierdoor minder snel voor problemen met je locatie. Met iOS 27 is de kans dus veel kleiner dat je de verkeerde afslag neemt.

2. Draadloze CarPlay werkt stabieler

Gebruik je CarPlay zonder kabel? Dan zorgt iOS 27 voor een stabielere draadloze verbinding tussen je iPhone en de auto. CarPlay verliest hierdoor minder snel de verbinding en reageert betrouwbaarder tijdens het rijden. Apple heeft bovendien de algemene prestaties van draadloze CarPlay verbeterd. Eerder kon het nog wel eens duren voordat de verbinding tot stand komt, maar dat is vanaf iOS 27 geen probleem meer.

3. Een nieuwe minispeler voor muziek

Muziek bedienen is met iOS 27 gemakkelijker geworden. CarPlay toont een vaste minispeler wanneer je tijdens het afspelen van audio een andere applicatie opent. De minispeler laat onder meer de albumhoes en belangrijke afspeelknoppen zien. Je hoeft zo niet meer terug te gaan naar de applicatie achter de audio om muziek of podcasts te pauzeren. In plaats daarvan gebruik je de minispeler, die automatisch in beeld verschijnt. Zo heb je Apple Music of Spotify altijd binnen handbereik.

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4. Spoel muziek en podcasts eenvoudiger door

Apple heeft de audiobediening in CarPlay verder uitgebreid. Een nieuwe voortgangsbalk bij muziek, podcasts en audioboeken laat je sneller naar een bepaald moment in de audio gaan. De iPhone beschikt al jaren over deze functie, zo kun je eenvoudig over de voortgangsbalk vegen om een moment in een nummer of podcast over te slaan. Met iOS 27 kan dat rechtstreeks via het scherm in je auto, zodat je jouw iPhone er niet meer bij hoeft te pakken.

5. Slimmere spraakbediening in apps

CarPlay werkt in iOS 27 nog beter met spraakassistenten. In de nieuwe softwareversie kunnen ontwikkelaars een speciale interface toevoegen, waarmee gebruikers via stemcommando’s gesprekken kunnen voeren of functies binnen apps kunnen bedienen. Hierdoor wordt CarPlay steeds meer gericht op bediening zonder aanraking. Op die manier moet CarPlay nog veiliger worden om te gebruiken, want het is straks minder vaak nodig om het scherm aan te raken.

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6. Video-apps komen naar CarPlay

Een opvallende toevoeging in iOS 27 is ondersteuning voor video-apps. Het gaat om een hele grote verandering, want Apple blokkeerde videomateriaal tot nu toe juist in CarPlay. Video’s kunnen vanaf iOS 27 via het scherm van je auto worden bekeken, mits de auto stilstaat. Heb je de auto ergens geparkeerd? Dan kun je video’s afspelen vanaf je iPhone, want CarPlay heeft eindelijk ondersteuning voor AirPlay. Het is niet toegestaan om video’s af te spelen tijdens het rijden.

7. Nieuwe achtergronden en een vernieuwd uiterlijk

Het ontwerp van CarPlay is met iOS 27 weer vernieuwd. Liquid Glass kwam met iOS 26 naar CarPlay en keert ook met iOS 27 terug naar het besturingssysteem. Daarin zien we dus geen veranderingen, maar dat geldt wél voor de beschikbare achtergronden in CarPlay. Met iOS 27 voegt Apple veel nieuwe wallpapers toe aan CarPlay, zodat de achtergrond van het besturingssysteem weer aansluit op iOS 27. Dit zijn ze:

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8. Niet beschikbaar: Siri AI

Het grootste gemis bij CarPlay is Siri AI. De vernieuwde spraakassistent begrijpt gesprekken beter, kan complexere vragen beantwoorden en helpt je zonder dat je het scherm hoeft aan te raken. Siri kan informatie voor je opzoeken en verschillende taken uitvoeren. De vernieuwde stemassistent vormt de grootste verbetering van iOS 27, maar is voorlopig niet beschikbaar in de Europese Unie. Je kunt Siri AI dus helaas nog niet gebruiken bij CarPlay. Het is niet bekend wanneer Siri AI wél beschikbaar komt in Nederland en België.

Meer over CarPlay

Met iOS 27 heeft Apple CarPlay op meerdere punten verbeterd. De nauwkeurigere navigatie, stabielere draadloze verbinding, uitgebreidere muziekbediening en nieuwe spraakfuncties komen tijdens het rijden goed van pas. Alle features komen met iOS 27 automatisch naar CarPlay. Heb je iOS 27 nog niet op je iPhone geïnstalleerd? Je vindt de nieuwe softwareversie als volgt op je iPhone:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Installeer tot slot iOS 27.

Na het bijwerken van iOS 27 krijgt CarPlay er automatisch zeven features bij. Daar komen in de toekomst nog meer functies bij, want Apple werkt nog aan de release van Siri AI binnen de Europese Unie. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe functies voor je iPhone en CarPlay? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele belangrijke update mist!