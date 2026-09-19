Waarom je jouw smart-tv beter (helemaal) níét met internet kunt verbinden

Heb jij een nieuwe televisie in huis gehaald? Om deze reden kun je jouw nieuwe smart-tv beter helemaal niet met internet verbinden!

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Nieuwe smart-tv instellen

Is jouw televisie aan vervanging toe? En ben je van plan om een nieuw toestel te halen? In dat geval kom je waarschijnlijk bij een smart-tv uit. Vrijwel alle nieuwe televisies zijn tegenwoordig slim, zelfs als je daar niet naar op zoek bent. Smart-tv’s hebben meerdere voordelen, zo kun je applicaties installeren en eenvoudig naar je favoriete streamingdiensten kijken. De meeste slimme televisies hebben zelfs afstandsbedieningen met knoppen naar de populairste streamingdiensten.

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Om alle functies van je (nieuwe) smart-tv te gebruiken is wél een werkende internetverbinding nodig. Voordeel is dus dat je eenvoudig kijkt naar je favoriete streamingdiensten, maar dat heeft ook een nadeel. Uit onderzoeken is de afgelopen jaren gebleken dat slimme televisies regelmatig meeluisteren of zelfs meekijken. Wil je dat liever niet? Dan doe je er goed aan om de internetverbinding van je smart-tv helemaal niet te activeren.

Slimme televisies té slim

Met een smart-tv krijg je eenvoudig toegang tot je favoriete films en series, maar onderzoek heeft aangetoond dat je behoorlijk inlevert op privacy. Een slimme televisie maakt niet alleen verbinding met internet om streamingdiensten te laden, maar ook om functies op de achtergrond te draaien. Op die manier worden gegevens van je verzameld, vaak zonder dat je het zelf doorhebt. Zo bleek al eerder dat televisies van bepaalde merken met screenshots vastleggen wat op het scherm wordt afgespeeld:

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Uit recent onderzoek blijkt dat het daar niet bij blijft, want slimme televisies luisteren ook regelmatig mee. Dat gebeurt in sommige gevallen zelfs zonder dat je toestemming hebt gegeven om de microfoon te gebruiken, waardoor je gegevens worden verzameld zonder dat je het doorhebt. Smart-tv’s verzamelen daarnaast nog veel meer informatie, denk daarbij aan het scannen van het lokale netwerk om te kijken welke apparaten je hebt. Dat probleem is eenvoudig te verhelpen door je smart-tv niet met het internet te verbinden.

Oplossing voor je smart-tv

Veel slimme televisies delen de verzamelde gegevens automatisch met de fabrikanten. Dat is maar op één manier tegen te gaan, want de gegevens kunnen alleen gedeeld worden als je smart-tv met internet is verbonden. Schakel je die internetverbinding permanent uit? Dan luistert je televisie mogelijk nog steeds mee en worden er mogelijk nog steeds screenshots gemaakt, maar die informatie wordt niet meer gedeeld met de fabrikant.

Zonder werkende internetverbinding verliest een smart-tv alle slimme functies, maar dan weet je in ieder geval wel dat je gegevens veilig blijven. Wil je jouw televisie op een veilige(re) manier slim maken? Door een Apple TV of Google TV Streamer toe te voegen kun je alsnog naar je favoriete films en series kijken of ze streamen vanaf je smartphone. Bekijk hier waar je de Google Chromecast of Google TV Streamer voordelig in huis haalt:

Voor gebruikers met een iPhone of iPad is een Apple TV een interessantere keuze, want dan kun je alle series en films streamen via AirPlay. Met een Apple TV kun je jouw smart-tv bovendien als een extra scherm gebruiken, dat handig is als je foto’s wilt laten zien of iets gaat presenteren. Bij een Apple TV krijg je bovendien een periode gratis toegang tot Apple’s eigen streamingdienst. Hier haal je de Apple TV voor de laagste prijs in huis: