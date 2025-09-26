Apple Watch Ultra 3 review: veel van hetzelfde, maar net wat beter

Er is een nieuwe versie van Apple’s beste smartwatch verschenen. Maar wat is er allemaal beter geworden? En wat niet? Dat lees in je onze Apple Watch Ultra 3-review!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Meer scherm

Meer scherm Beste accuduur in een Apple Watch

Beste accuduur in een Apple Watch 5G en satellietverbinding Minpunten Weinig vernieuwingen

Weinig vernieuwingen Prijzig

Apple Watch Ultra 3 review: veel hetzelfde, maar net wat beter

Op het eerste gezicht lijkt de Apple Watch Ultra 3 sprekend op zijn voorganger. De stevige titanium behuizing is er weer, net als de vertrouwde, opvallende knoppen. Ook is de vorm van de kast is vrijwel ongewijzigd, en hij is er in dezelfde kleuren: zilver en zwart.

De Apple Watch Ultra 3 heeft een adviesprijs van 899 euro. Dit is dezelfde prijs die de Apple Watch Ultra 2 had tijdens de introductie. Maar de Ultra 2 is inmiddels al voor € 695,95 te krijgen.

Dit zijn de nieuwe functies

De grootste verandering bij de Apple Watch Ultra 3 zit in het scherm. Apple heeft de randen een stukje dunner gemaakt. Hierdoor oogt het display net wat groter en je hebt iets meer bruikbaar schermoppervlak. Die dunnere randen zorgen er ook voor dat de Ultra 3 en net wat chiquer uit ziet.

De helderheid blijft met 3000 nits gelijk aan die van de Ultra 2, maar Apple heeft wel de kijkhoek verbeterd. Dat merk je vooral als je het horloge in fel zonlicht, vanuit een schuine hoek bekijkt. Op de Ultra 2 was de helderheid al prima, maar dan moest je bij veel zonlicht wel recht op het scherm kijken.

Daarnaast is er nog een opvallende verbetering in de always on-stand. Op de Ultra 2 werd het scherm in deze modus slechts één keer per minuut ververst. Bij de Ultra 3 gebeurt dat elke seconde, net als bij de Apple Watch Series 10. Je ziet dan de secondewijzer ook op het always on-scherm. Jammer genoeg werkt de functie alleen bij specifieke wijzerplaten.

Verder heeft de Ultra 3 nu ook satellietverbinding gekregen. Hiermee kun je een noodsignaal versturen of je locatie doorgeven, zelfs als je geen mobiele internetverbinding hebt. In Amerika kun je er zelfs al berichtjes mee sturen via de Berichten-app, maar die functie is hier nog niet beschikbaar.

Nu zul je hier midden in de stad er niet zo heel veel aan hebben, maar als je soms naar het buitenland gaat om de bergen in te trekken is het maar wat fijn om de functie te hebben.

De Apple Watch Ultra 3 (links) en de Apple Watch Ultra 2 (rechts) zien er vrijwel hetzelfde uit

Nieuwe chip: S10

In de Apple Watch Ultra 3 zit de S10-chip. De Ultra 2 had nog een S9-chip. In de praktijk merk je daar niet zo heel veel van. De chip is wat zuiniger en zorgt er ook voor dat je de Apple Watch Ultra 3 wat sneller kunt opladen.

Betere accu (bij normaal gebruik)

De accu van de Ultra 3 gaat wat langer mee dan de Ultra 2. Zo kun je nu met normaal gebruik zo’n 42 uur vooruit. Bij de Apple Watch Ultra 2 was dit nog 36 uur. Als je de Apple Watch Ultra 3 in de zuinige modus zet kun je tot 72 uur vooruit. Dit is hetzelfde als bij de vorige Ultra. In praktijk is de accuduur van de Apple Watch Ultra 3 uitstekend, de smartwatch houdt het gemakkelijk twee dagen of zelfs langer vol.

Is de Apple Watch toch leeg? Dan leg je de smartwatch kort aan de lader, zodat je weer lang vooruit kunt. Je kunt de Ultra 3 wat sneller opgeladen dan de Ultra 2. In ongeveer 45 minuten is hij tot 80 procent opgeladen (bij de Ultra 2 was dit nog 60 minuten). En met 15 minuten kun je tot 12 uur vooruit bij normaal gebruik.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoge bloeddruk waarschuwingen en slaapscore

Vanaf watchOS 26 registreert je Apple Watch Ultra 3 je bloeddruk. Voor het meten van de bloeddruk gebruikt de Apple Watch een optische sensor. Deze meet hoe je bloedvaten reageren op het kloppen van je hart.

Alle meetgegevens van een periode van dertig dagen worden geanalyseerd om te bepalen of er sprake is van een hoge bloeddruk. Je krijgt dan na dertig dagen een melding te zien. De toevoeging van hypertensie-waarschuwingen is een interessante stap, maar wees er wel van bewust dat het géén vervanging is voor een echte bloeddrukmeter.

De slaapscore en slaapapneu-detectie zijn ook nieuwe functies die beschikbaar zijn op de Ultra 3. Je krijgt hiermee meer inzicht in je slaapkwaliteit en je Watch geeft je zelfs een score.

Deze functies zijn echter niet exclusief voor de Apple Watch Ultra 3. Ook de Apple Watch Ultra 2 en de Apple Watch Series 9 of nieuwer krijgen ze.

Conclusie: Apple Watch Ultra 3 review

De Apple Watch Ultra 3 is geen revolutie, maar een doorontwikkeling met een aantal interessante verbeteringen. Wie al een Ultra 2 heeft hoeft echter niet meteen naar de winkel te rennen, want daar zijn de upgrades toch echt te klein voor. Bezitters van een Ultra 1 kunnen inmiddels wel overwegen om over te stappen. Dat komt omdat de eerste generatie van de Ultra nu behoorlijk wat functies mist in vergelijking met de nieuwere versies. Maar ook dan kun je altijd nog een refurbished Apple Watch Ultra 2 overwegen. Als je nog een oudere, reguliere Apple Watch hebt (denk aan een Apple Watch Series 9) en je wilt upgraden, dan is de Apple Watch Ultra 3 een flinke stap vooruit. Het is immers op dit moment de allerbeste Apple smartwatch die je kunt kopen. Het slimme horloge is robuust, heeft een ontzettend lange accuduur en het grootste scherm van allemaal. Hoef je niet per se de langste accuduur? Of het allergrootste scherm? Dan kun je prima vooruit met bijvoorbeeld de Apple Watch Series 11, Apple Watch Series 10 of zelfs de Apple Watch Series 9. Check ook eens de refurbished Apple Watches als je de nieuwe smartwatches nog wat te duur vindt. Voor het geld dat je daarmee bespaart kun je dan nog een leuk Apple Watch-bandje kopen en zelfs een setje AirPods Pro 3!

Apple Watch Ultra 3 kopen

Je haalt de geavanceerde Apple Watch voor 899 euro. Vind je dat te duur? Houd onze prijsvergelijker dan goed in de gaten, want die toont altijd de laagste prijzen. Hier haal je de Apple Watch Ultra 3 het goedkoopst:



Apple Watch Ultra 3 deals Apple Watch Ultra 3 49 mm Siliconen band Titanium Met mobiel internet € 898,95 1 dag Bekijk bij Belsimpel Apple Watch Ultra 3 49 mm Geweven trail band S/M Titanium Met mobiel internet € 898,95 1 dag Bekijk bij Belsimpel Apple Watch Ultra 3 49 mm Geweven trail band M/L Titanium Met mobiel internet € 898,95 1 dag Bekijk bij Belsimpel Vergelijk alle Apple Watch Ultra 3 prijzen

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.