Apple TV krijgt veelgevraagde nieuwe functie (en die ga je vaak gebruiken)

Apple werkt aan een nieuwe functie voor de app Apple TV op je iPhone, die je kunt verwachten in de update naar iOS 27.2. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV krijgt veelgevraagde nieuwe functie

Apple voegt met de komst van iOS 27.2 een nieuwe functie toe aan de Apple TV-app op je iPhone. Je kunt dan namelijk profielen instellen. Het wordt dan mogelijk voor verschillende mensen binnen een gezin om hun eigen profiel gebruiken, zonder dat iedereen dezelfde aanbevelingen en kijklijst krijgt.

Apple TV Apple 9.2 (19.860 reviews) Gratis via App Store via App Store

Dat is vooral handig als je de Apple TV-app met meerdere mensen gebruikt. Tot nu toe was er op de iPhone geen vergelijkbare manier om een afzonderlijke kijkervaring per persoon vast te leggen.

Zo werkt het

Dankzij de nieuwe functie voor de Apple TV-app krijg je een persoonlijke kijklijst, kijkgeschiedenis en aanbevelingen. Daardoor verschijnen films en series die jij interessant vindt niet langer tussen de aanbevelingen van andere gezinsleden.

De profielen worden gekoppeld aan een Apple-account. Daardoor kan jouw persoonlijke informatie ook op andere apparaten worden gebruikt, waarop je met hetzelfde account bent ingelogd. Apple gebruikt profielen op de Apple TV 4K al langer om onder meer kijklijsten, kijkgeschiedenis en aanbevelingen per gebruiker gescheiden te houden.

Ook voor gezinnen

De functie is niet alleen bedoeld voor volwassenen. Op Apple TV kun je ook beheerde profielen maken voor mensen die geen eigen Apple-account hebben. Daar kunnen bijvoorbeeld ook content-beperkingen voor kinderen aan worden gekoppeld. Het idee achter de profielen is dat iedereen zijn eigen omgeving krijgt, zonder dat je steeds in de instellingen van alles hoeft aan te passen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nog even geduld

De nieuwe functie voor de Apple TV-app zit momenteel in de eerste bèta van iOS 27.2. Zodra iOS 27.2 voor iedereen beschikbaar is, kun je dus eindelijk je eigen kijklijst en aanbevelingen gebruiken zonder dat die van andere gezinsleden ertussen staan. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!