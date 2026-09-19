iOS 27 toont deze waarschuwing (en die moet je niet negeren)

Apple heeft een belangrijke waarschuwing aan iOS 27 toegevoegd, die je beter niet kunt negeren op je iPhone. Zo ziet die eruit!
Lees verder na de advertentie.
Waarschuwing in iOS 27
Apple heeft iOS 27 uitgebracht! Sinds maandag 14 september 2026 kun je iOS 27 installeren op je iPhone. Met de nieuwe softwareversie komen veel meer functies naar je iPhone. Applicaties worden uitgebreid met Apple Intelligence en je kunt Liquid Glass eindelijk aanpassen, maar dat is niet alles. Vanaf iOS 27 toont iPhone ook een belangrijke waarschuwing, die je in sommige gevallen beter niet kunt negeren.
Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google
Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!
Heb je geen goede internetverbinding? Dan kun je vanaf iOS 27 de waarschuwing ‘Assistentie met connectiviteit’ zien op je iPhone. Deze melding verschijnt als je iPhone behalve wifi ook mobiele data voor een betrouwbaardere internetverbinding gebruikt. Dat doet je iPhone automatisch als de wifiverbinding niet naar behoren werkt, maar dat is niet handig als je een beperkte databundel hebt bij je mobiele abonnement. Heb jij een beperkt mobiel abonnement? Schakel deze functie dan direct uit!
Assistentie met connectiviteit
Assistentie met connectiviteit is een nieuwe functie die met iOS 27 naar je iPhone is gekomen. De feature moet ervoor zorgen dat de internetverbinding van je iPhone betrouwbaarder wordt door zowel wifi als mobiele data te gebruiken. Dat heeft als voordeel dat je internetverbinding minder snel wegvalt, maar de functie zorgt er ook voor dat je onbewust meer mobiele data verbruikt. Wil je onverwachte kosten bij je mobiele databundel voorkomen? Zet de volgende functie dan uit in iOS 27:
- Open de Instellingen-app op je iPhone;
- Tik op ‘Wifi’;
- Schakel ‘Assistentie met connectiviteit’ uit.
Heb je de nieuwe functie van iOS 27 uitgeschakeld op je iPhone? In dat geval schakelt je iPhone niet meer automatisch over naar mobiele data als de verbinding met wifi hapert. Is ‘Assistentie met connectiviteit’ langere tijd actief geweest, zonder dat je het doorhad? Ga dan opnieuw naar ‘Instellingen > Wifi > Assistentie met connectiviteit’. Onder de instelling zie je precies hoeveel mobiele data al is verbruikt door de assistentie op je iPhone.
Meer over iOS 27
‘Assistentie met connectiviteit’ is een hele handige nieuwe functie voor je iPhone, maar die kun je beter alleen inschakelen als je een ruime mobiele databundel hebt. Schakelt je iPhone op de achtergrond over van wifi naar mobiele data? En heb je de functie ingeschakeld? Dan krijg je in iOS 27 automatisch een waarschuwing dat je iPhone behalve wifi ook mobiele data verbruikt. Die waarschuwing kun je beter niet negeren als je een kleine mobiele databundel hebt.
Wil jij direct aan de slag met alle nieuwe functies van iOS 27 op je iPhone? Bekijk hier hoe je gratis een iOS 27-gids in huis haalt:
Voor gebruikers met onbeperkte data is dit een hele grote verbetering, want ze hoeven niet meer handmatig te wisselen tussen wifi en het mobiele netwerk. Zo heeft je iPhone vrijwel altijd een werkende internetverbinding, mits je mobiel bereik hebt. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over iOS 27? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!