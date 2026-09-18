Je oude iPhone is meer waard dan je denkt: zoveel geld kun je terugkrijgen

Ga jij een nieuwe iPhone kopen? Bekijk dan eerst hoeveel je oude iPhone nog waard is, want vaak krijg je meer geld terug dan je denkt!

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Oude iPhone inruilen

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels! Ben jij van plan om de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max te halen? Of kies je toch voor de iPhone 17 Pro (Max)? In dat geval is het belangrijk om te bedenken wat je met jouw oude iPhone doet. Het is zonde om je iPhone in de kast te leggen, want je kunt vaak nog veel geld krijgen voor je telefoon. Ben je benieuwd hoeveel geld jij nog voor je iPhone kunt krijgen? Bereken hier wat jouw oude iPhone waard is:

Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

Hoeveel je nog kunt vragen voor je oude iPhone is afhankelijk van meerdere factoren. Voor nieuwere iPhones krijg je uiteraard meer geld terug, maar dat is niet alles. Zo is ook de staat van je iPhone belangrijk, denk daarbij aan alle functies die nog naar behoren werken en de gebruikerssporen op het toestel. Heb jij je iPhone de afgelopen jaren goed verzorgd? Dan kun je nog veel geld krijgen voor je toestel. Wil jij je iPhone inruilen? Wees er dan snel bij, want je krijgt tijdelijk extra korting met de code IPH18.

Nieuwe iPhone halen

Heb jij berekend hoeveel geld je kunt krijgen voor je oude iPhone? En ben je op een mooi bedrag uitgekomen? Dat is een eenvoudige manier om te besparen op je volgende iPhone. Een iPhone wordt steeds minder waard naarmate de tijd vordert, waardoor het is aan te raden om je oude iPhone zo snel mogelijk in te ruilen als je een nieuwe hebt gekocht. Twijfel je nog naar welke iPhone je gaat overstappen? We zetten de vier beste opties voor je onder elkaar!

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De beste iPhone van 2026 is zonder twijfel de iPhone 18 Pro Max. De telefoon draait op de A20 Pro-chip, die veel sneller én energiezuiniger is. Zo gaat de iPhone 18 Pro Max maar liefst 43 uur mee na één keer opladen. Verder heeft de iPhone voor het eerst een verstelbaar diafragma, waardoor je meer opties hebt bij het maken van foto’s en video’s De iPhone 18 Pro Max krijg je als los toestel voor € 1.629,-, maar krijg je in combinatie met een abonnement al veel voordeliger. Bekijk hier de huidige aanbiedingen:

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Vind je de iPhone 18 Pro Max te duur? Of vind je het 6,9-inch scherm te groot? Dan kun je beter kiezen voor de iPhone 18 Pro, die kleiner én voordeliger is. De iPhone 18 Pro beschikt over dezelfde functies als de iPhone 18 Pro Max, maar heeft een compacter 6,3-inch scherm. Je haalt de iPhone 18 Pro als los toestel voor € 1.479,- in huis. Wil je direct voordeel op je nieuwe iPhone? Kies dan voor de iPhone 18 Pro in combinatie met een abonnement:

iPhone 18 Pro met abonnement

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Apple heeft de nieuwe iPhones in 2026 veel duurder gemaakt, waardoor het interessant is om ook te kijken naar de prijzen van de iPhone 17 Pro. Bij de iPhone 17 Pro krijg je geavanceerde functies als drie 48-megapixelcamera’s, de A19 Pro-chip en 12 GB werkgeheugen voor het draaien van Apple Intelligence. De iPhone 17 Pro als los toestel kost nu nog € 1.095,-. Wil je besparen op je nieuwe iPhone? Bekijk dan hier wat je betaalt voor de iPhone 17 Pro in combinatie met een abonnement:

iPhone 17 Pro met abonnement

Apple heeft de iPhone 18 uitgesteld naar 2027, waardoor de iPhone 17 voorlopig het nieuwste instapmodel blijft. Bij de iPhone 17 krijg je veel functies die we eerder bij de Pro-modellen zagen, zoals een ProMotion-scherm, Dynamic Island en twee 48-megapixelcamera’s. De iPhone 17 draait op de A19-chip en werkt met Apple Intelligence. Je krijgt de iPhone 17 als los toestel voor € 948,-, maar bent in combinatie met een abonnement veel voordeliger uit:

iPhone 17 met abonnement

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Accessoires voor je nieuwe iPhone

Heb jij je oude iPhone ingeruild en ben je van plan om je nieuwe iPhone uiteindelijk ook te verkopen? Dan is het belangrijk dat je iPhone zo min mogelijk beschadigingen heeft. Dat doe je door je iPhone te voorzien van een telefooncase en mogelijk een screenprotector. Het is aan te raden om direct de juiste accessoires voor je volgende iPhone te kopen.

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn voorzien van een ontzettend sterk scherm, maar zijn ook duurder dan ooit. Het is daarom verstandig om voor een telefoonhoesje of screenprotector te kiezen bij je nieuwe iPhone. Zo weet je zeker dat je nieuwe iPhone beschermd is tegen krasjes en valpartijen. Hoe nieuwer je iPhone na een jaar eruitziet, hoe meer geld je ervoor kunt vragen als je de telefoon nog wilt doorverkopen of wilt inruilen.

Maak je toestel verder compleet met andere handige accessoires, zoals slimme laders, draadloze opladers en bijpassende laadkabels. Zo laad je eenvoudig en efficiënt op, thuis, onderweg of op kantoor. Hier vind je de beste accessoires: