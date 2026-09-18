iOS 27 zorgt voor problemen: iPhones lopen tijdelijk helemaal vast

iOS 27 is pas enkele dagen beschikbaar, maar de eerste opvallende bug is al ontdekt. Deze softwarefout maakt je iPhone tijdelijk vrijwel onbruikbaar!

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Problemen met iOS 27

Heb je iOS 27 al geïnstalleerd? Dan moet je oppassen met een opvallende bug die is ontdekt in de software van de iPhone. Met een korte reeks veegbewegingen is het mogelijk om een iPhone die draait op iOS 27 tijdelijk vast te laten lopen. Veel gebruikers hebben het probleem in iOS 27 inmiddels ontdekt, maar Apple is nog niet met een oplossing of met een reactie gekomen. Het gaat om een relatief klein probleem in iOS 27, al zorgt die softwarefout er wel voor dat je iPhone tijdelijk onbruikbaar is.

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Gelukkig raakt je iPhone hierdoor niet permanent beschadigd. Het gaat om een fout in de software van je iPhone, waarbij iOS niet meer goed reageert op aanrakingen. Dat komt vaker voor bij grote updates als iOS 27, in de eerste week na de release worden traditiegetrouw de meeste problemen ontdekt. Vergelijkbare problemen kwamen ook in eerdere iOS-versies voor en worden doorgaans later door Apple opgelost.

Zo loopt je iPhone vast

De problemen op iPhones met iOS 27 ontstaan vooral wanneer gebruikers meerdere applicaties of onderdelen op hetzelfde moment gebruiken. Probeer je verschillende onderdelen van iOS 27 vrijwel tegelijk te openen of te sluiten? Dan kan het beginscherm tijdelijk vastlopen en reageert de software niet meer goed op aanrakingen. Het gaat daarbij niet om een probleem met je iPhone zelf, maar om een tijdelijke softwarefout.

Wanneer de softwarefout optreedt, kunnen onderdelen van het vergrendelscherm op de verkeerde plek blijven staan. Vegen tussen pagina’s van je beginscherm werkt soms ook niet meer en knoppen in applicaties reageren eveneens nauwelijks. Bij sommige gebruikers zorgen de problemen in iOS 27 er ook voor dat het Bedieningspaneel niet meer werkt, maar gelukkig is de softwarefout eenvoudig te verhelpen op je iPhone.

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Zo krijg je je iPhone weer aan de praat

Heb jij last van de problemen in iOS 27? Dan hebben we goed nieuws, want de softwarefout is eenvoudig op te lossen. Een geforceerde herstart maakt je iPhone weer helemaal bruikbaar. Zo heb je het Bedieningspaneel niet nodig om je iPhone af te sluiten en opnieuw op te starten. Dat is wel zo handig als het scherm van je iPhone helemaal vastloopt door de bug in iOS 27. Een geforceerde herstart doe je als volgt:

Druk één keer kort op de bovenste volumeknop; Druk één keer kort op de onderste volumeknop; Houd vervolgens de zijknop ingedrukt totdat het Apple-logo in beeld verschijnt.

Heb je de knoppen ingedrukt op je iPhone? Dan wordt je iPhone kort daarna opnieuw opgestart en werkt het scherm weer naar behoren. Goed om te weten: bij deze problemen in iOS 27 gaan geen gegevens verloren en wordt geen blijvende schade aan je iPhone veroorzaakt. Het probleem zit volledig in de software en verdwijnt zodra iOS opnieuw wordt gestart. Apple is vooralsnog niet met een oplossing gekomen, maar een simpele herstart zorgt er al voor dat je iPhone weer naar behoren werkt.

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iOS 27.2 heeft hetzelfde probleem

De problemen in iOS 27 worden gelukkig niet zomaar veroorzaakt, alleen bij meerdere veegbewegingen tegelijk lopen iPhones helemaal vast. Het komt niet vaak voor dat zoveel bewegingen op hetzelfde moment nodig zijn, waardoor de kans klein is dat je iPhone dagelijks last heeft van de softwarefout in iOS 27. De problemen met de nieuwe softwareversie worden inmiddels veel gedeeld op sociale media, waardoor het vermoedelijk niet lang duurt tot Apple met een oplossing komt.

Die oplossing is in ieder geval nog niet beschikbaar, want iOS 27.2 heeft dezelfde problemen als iOS 27. Apple heeft de eerste testversie van iOS 27.2 uitgebracht voor ontwikkelaars, waarbij de software op dezelfde manier vastloopt als in iOS 27. Het is de verwachting dat Apple binnenkort een tussentijdse update uitbrengt om de eerste problemen van iOS 27 op te lossen. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!