Einde Netflix: deze betaalbare streamingdienst wordt véél populairder

Heb jij nog een abonnement op Netflix? Dan wordt het tijd om over te stappen, want deze betaalbare streamingdienst wordt veel populairder!

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NLZiet steeds populairder

Netflix heeft er een serieuze concurrent bij! Uit nieuwe cijfers blijkt dat NLZiet steeds populairder wordt. Het is de verwachting dat de streamingdienst nog dit jaar de mijlpaal van 300.000 betalende klanten bereikt. Dat is een grote groei voor de Nederlandse streamingdienst, die in 2014 begon als een samenwerking tussen de grootste Nederlandse omroepen. Waar NLZiet eerst vooral bedoeld was om programma’s terug te kijken, kun je inmiddels ook live naar televisie kijken met de streamingdienst.

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NLZiet heeft zo een groot voordeel in vergelijking met Netflix, want je kunt vrijwel alle Nederlandse zenders live bekijken met een relatief voordelig abonnement. Heb je geen tijd om je favoriete programma live te kijken? Dan kun je de meeste uitzendingen probleemloos terugkijken zónder reclames tussendoor. Het aanbod van NLZiet is inmiddels enorm, zo kijk je populaire programma’s als De Verraders, Vandaag Inside en Lange Leve de Liefde terug zonder reclameonderbrekingen.

Netflix vs NLZiet

Waar Netflix jarenlang de populairste streamingdienst was in Nederland, wint NLZiet nu langzaam aan populariteit. Heel verrassend is dat niet, want NLZiet vormt een steeds beter alternatief voor lineair kijken. Waar je bij grote providers als Ziggo en KPN een behoorlijk maandbedrag betaalt om live televisie te kijken, liggen de prijzen bij NLZiet veel lager. In vergelijking met Netflix ben je bij NLZiet ook veel voordeliger uit. Dit zijn de actuele prijzen in september 2026:

Dienst Abonnement Prijs per maand Jaarabonnement NLZiet Basis €7,95 – NLZiet Premium €9,95 €107,40 (€8,95 p/m) NLZiet Extra €11,95 €131,40 (€10,95 p/m) Netflix Basic €9,99 – Netflix Standaard €15,99 – Netflix Premium €20,99 –

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Bij NLZiet kun je overigens niet alleen programma’s zonder reclame terugkijken, het is ook mogelijk om bepaalde uitzendingen vooruit te kijken. Netflix heeft weer een compleet ander aanbod, dat vooral is gericht op series en films. De komende tijd heeft Netflix geen grote releases op de planning staan, waardoor dit het moment is om eens te kijken naar een andere streamingdienst. Heb je Netflix vooral voor het aanbod aan kinderfilms en -series? Ook dan is NLZiet een goed alternatief, zo vallen RTL Telekids, Ketnet en NPO Zapp allemaal onder het relatief goedkope abonnement.

Zo krijg je NLZiet gratis

Bij NLZiet krijg je toegang tot minimaal 41 Nederlandse en internationale televisiezenders. Bij Netflix heb je dat aanbod niet, al vind je op die streamingdienst juist weer een aantal exclusieve series en films. Heb jij al jaren een abonnement op Netflix en heb je de grootste series en films wel gezien? Probeer in dat geval eens NLZiet, want de streamingdienst wordt steeds populairder én beschikt over een gratis proefabonnement. Hier kijk je 14 dagen gratis naar NLZiet:

Heb je al eens een proefabonnement op NLZiet gehad? In dat geval kun je de streamingdienst niet meer gratis bekijken, maar wél een abonnement met korting afsluiten. Je betaalt tijdelijk slechts 4,95 euro per maand voor een Premium-abonnement van NLZiet, dat is 50 korting op de normale prijs. Deze aanbieding maakt de verschillen tussen NLZiet en Netflix nog groter. Wil je drie maanden lang voor de helft van de prijs naar NLZiet kijken? Sluit dan hier je abonnement af:

Ben je op zoek naar een andere streamingdienst? Bekijk hier welke mogelijkheden er nog meer zijn en hoeveel je per maand betaalt: