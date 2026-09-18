iOS 27 geïnstalleerd? Dan moet je 5 functies gelijk inschakelen!

Heb je iOS 27 geïnstalleerd, dan zijn er een aantal functies die je het beste direct kunt inschakelen – in deze iPhone-tips lees je welke.

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iPhone-tips: deze functies in iOS 27 moet je inschakelen

Apple heeft iOS 27 op veel punten verbeterd. Hier zijn vijf nieuwe functies die je waarschijnlijk meteen wilt proberen.

1. Kies je favoriete camerafuncties

Ook de Camera-app heeft in iOS 27 een nieuwe mogelijkheid die je vast wilt gebruiken. Je kunt namelijk de bediening aanpassen, zodat de camerafuncties die jij het vaakst gebruikt sneller binnen handbereik zijn. Zo pas je de Camera-app aan:

Open de Camera-app; Veeg van beneden naar boven om de extra fotoregelaars te openen; Tik linksboven op ‘Wijzig’; Zet de functies die je wilt boven in de balk en haal de rest weg; Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

2. Pas Liquid Glass aan

Vind je Liquid Glass soms te doorzichtig? In iOS 27 kun je de uitstraling van het nieuwe ontwerp aanpassen. Je kunt kiezen voor een transparantere of juist meer getinte weergave. Zo doe je dat:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Weergave’ en dan op ‘Liquid Glass’;

Pas de doorzichtigheid naar wens aan.

3. Laat Herinneringen automatisch de details invullen

Je hoeft in iOS 27 niet meer alles apart in te stellen wanneer je een herinnering maakt. Typ gewoon wat je wilt onthouden, inclusief een datum of tijd. De informatie wordt automatisch herkend. Deze functie gebruikt Apple Intelligence en werkt daarom alleen op geschikte iPhones.

Open de app Herinneringen;

Maak een nieuwe herinnering;

Typ bijvoorbeeld: ‘Bel de tandarts morgen om 10.00 uur’;

iOS herkent de datum en tijd automatisch;

Controleer de voorgestelde gegevens en voeg de herinnering toe.

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4. Geef je wekker een eigen volume

In iOS 27 kun je het volume van je wekker en timers loskoppelen van het belvolume. Handig als je je beltoon zacht wilt hebben, maar ’s ochtends wel goed wakker wilt worden. Ga daarvoor in de app Instellingen naar ‘Horen en voelen’ en zoek naar ‘Wekkers en timers’. Schakel daar de optie uit waarmee het volume van de wekker aan het belvolume wordt gekoppeld. Vervolgens kun je hier het volume van je wekker afzonderlijk instellen.

5. Automatisch tabbladen ordenen in Safari

Heb je tientallen tabbladen in Safari openstaan? iOS 27 kan ze automatisch op onderwerp sorteren. Zo worden bijvoorbeeld je tabbladen over een vakantie bij elkaar gezet. Open Safari en tik rechtsonder op de knop voor je tabbladen. Tik linksboven op de drie streepjes en dan op ‘Orden tabbladen’. Kies tot slot nog voor ‘Maak automatisch onderwerpen aan’. Deze functie gebruikt Apple Intelligence en werkt daarom alleen op geschikte iPhones.

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