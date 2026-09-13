iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: dit zijn de 5 grootste veranderingen

Maurice Snijders
Maurice Snijders
13 september 2026, 16:57
3 min leestijd
iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: dit zijn de 5 grootste veranderingen

De iPhone 18 Pro Max is het allernieuwste topmodel van Apple, maar hoe verhoudt die zich ten opzichte van de iPhone 17 Pro Max van vorig jaar?

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Inhoud

Scherm Chip Camera Batterij Opslagruimte Conclusie

Inhoud

Scherm Chip Camera Batterij Opslagruimte Conclusie


iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max

Apple heeft de iPhone 18 Pro Max op 9 september 2026 officieel gepresenteerd. Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe iPhone behoorlijk veel op zijn voorganger, maar aan de binnenkant zijn er verschillende belangrijke verbeteringen. Wil je een iPhone 18 Pro Max aanschaffen? Kies dan bij voorkeur een toestel mét abonnement, dan betaal je vaak een stuk minder voor het toestel.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)

iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)
iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)

iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)
iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)
iPhone 17 Pro MaxiPhone 18 Pro Max
Scherm 6,9 inch OLED6,9 inch OLED
ChipA19 ProA20 Pro
Hoofdcamera48 MP48 MP met variabel diafragma
Opslag256 GB t/m 2 TB256 GB t/m 2 TB
BatterijTot 37 uur videoTot 43 uur video
BehuizingAluminiumAluminium
KleurenKosmisch Oranje, Diepblauw en ZilverBordeauxrood, Gletsjer, Zilver en Zwart
Prijs€ 1.281,-€ 1.629,-
18 pro max 17

Scherm

Wat het scherm betreft, is er maar weinig veranderd. De iPhone 18 Pro Max heeft opnieuw een 6,9-inch Super Retina XDR-display met ProMotion en een verversingssnelheid tot 120 Hz. Ook Always-On blijft aanwezig. Als je hoopte op een groter of compleet vernieuwd scherm, moeten we je teleurstellen. De grootste verbeteringen zitten ergens anders.

Snellere chip

De belangrijkste vernieuwing is de A20 Pro-chip. Apple combineert deze chip met een vernieuwde dampkamer (vapor chamber), waardoor de iPhone 18 Pro Max hoge prestaties langer kan vasthouden. Volgens Apple zijn de prestaties tot 40 procent beter dan bij de iPhone 17 Pro. Ook de Neural Engine is flink krachtiger, wat vooral interessant is voor Apple Intelligence en andere AI-taken.

camera

Betere camera

Ook de camera heeft een belangrijke upgrade gehad. De 48-megapixel hoofdcamera van de iPhone 18 Pro Max heeft voor het eerst een variabel diafragma. Daarmee kun je de hoeveelheid licht die de camera binnenlaat handmatig regelen. Dat levert vooral voordelen op bij weinig licht en portretfoto’s. De camera krijgt bovendien uitgebreidere regelaars, waardoor je meer controle hebt over bijvoorbeeld sluitertijd, witbalans en belichting.

Langere batterijduur

Een ander groot verschil is de batterijduur. De iPhone 17 Pro Max haalde volgens Apple maximaal 37 uur video afspelen. De nieuwe iPhone 18 Pro Max komt uit op maximaal 43 uur. Dat is een flinke verbetering van maximaal zes uur. Apple noemt de 18 Pro Max dan ook de iPhone met de langste batterijduur ooit. Ook opladen gaat sneller: de iPhone kan volgens Apple in ongeveer 15 minuten tot 50 procent worden opgeladen (met een geschikte adapter).

Opslag en prijs

Qua opslag is er niets veranderd. Je kunt bij beide modellen kiezen uit 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB. De iPhone 18 Pro Max is wel duurder geworden. De nieuwe generatie begint in Nederland bij 1629 euro, de iPhone 17 Pro Max begon eerder bij 1479 euro.

Conclusie: iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max is vooral een interessante upgrade als je veel waarde hecht aan prestaties, camera’s en batterijduur. De nieuwe A20 Pro-chip, het aanpasbaar diafragma en de aanzienlijk langere batterijduur maken het toestel beter dan zijn voorganger.

Heb je al een iPhone 17 Pro Max? Dan is een upgrade minder noodzakelijk. Het ontwerp en scherm zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Maar kom je van een ouder model, dan is de iPhone 18 Pro Max zonder twijfel een van de krachtigste iPhones die je momenteel kunt kopen. Je kunt dan uiteraard ook nog steeds voor een iPhone 17 Pro Max kiezen, dat scheelt weer wat geld. Hieronder zie je de beste deals!

iPhone 17 Pro Max met abonnement

Bekijk de iPhone 17 Pro Max

Bekijk de iPhone 17 Pro Max
Bekijk de iPhone 17 Pro Max

Bekijk de iPhone 17 Pro Max
Bekijk de iPhone 17 Pro Max

Bekijk de iPhone 17 Pro Max
Bekijk de iPhone 17 Pro Max

Bekijk de iPhone 17 Pro Max
Bekijk de iPhone 17 Pro Max

Bekijk de iPhone 17 Pro Max
Bekijk de iPhone 17 Pro Max

Bekijk de iPhone 17 Pro Max
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