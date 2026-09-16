Apple Wallet op je iPhone werkt per direct anders: dit is er nieuw 

De app Apple Wallet heeft met de komst van iOS 27 een paar handige vernieuwingen gekregen – we zetten de belangrijkste voor je op een rij.

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Apple Wallet op je iPhone werkt per direct anders

Apple Wallet wordt voortdurend verbeterd en kreeg al verschillende updates in iOS 26. In iOS 27 zitten nog meer nieuwe functies. Dit zijn de belangrijkste:

1. Scan een pas

Heb je een fysieke pas die niet automatisch aan Apple Wallet kan worden toegevoegd? Met iOS 27 kun je die voortaan met je iPhone scannen. Je gebruikt hiervoor de camera van je iPhone. Dankzij Apple Intelligence kan je iPhone de informatie op de pas herkennen en er een digitale Wallet-pas van maken. Zo hoef je een fysieke pas niet langer overal mee naartoe te nemen.

2. Maak zelf een pas

Een andere handige toevoeging is dat je zelf een Wallet-pas kunt maken. Dat is vooral interessant voor passen van winkels, verenigingen of evenementen die geen officiële ondersteuning voor Apple Wallet hebben.

Je kunt daarbij kiezen uit de sjablonen Standaard, Lidmaatschap en Evenement. Vervolgens voeg je zelf informatie en bijvoorbeeld een barcode of QR-code toe. Zo kun je alsnog allerlei fysieke passen digitaal op je iPhone bewaren, ook als de aanbieder zelf geen Wallet-pas aanbiedt.

Kleine verbeteringen

Apple heeft daarnaast verschillende kleinere verbeteringen doorgevoerd. Zo is de interface van Wallet op sommige plekken aangepast en zijn onderdelen zoals het volgen van bestellingen toegankelijker gemaakt. Ook zijn er bij bestellingen meer productdetails zichtbaar. Daarnaast heeft Apple het uiterlijk van het Wallet-icoon opgefrist.

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Voor Nederlandse iPhone-gebruikers is vooral het zelf maken van Wallet-passen interessant. Je bent daardoor minder afhankelijk van bedrijven die hun eigen pas al geschikt moeten maken voor Apple Wallet.

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